Stiri pe aceeasi tema

- Modelul brazilian Caroline Bittencourt, in varsta de 37 de ani, și-a pierdut viața incercand sa-și salveze cei doi cațeluși de la inec. Femeia și soțul ei se plimbau cu barca in Sao Paulo și,...

- Președintele comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marți, intr-o conferința de presa, ca fostul director SRI George Maior ar fi intervenit la ANI și ANAF sa inchida un dosar pe numele fostului premier Victor Ponta.„Sunt cazuri, avem…

- Pompierii prahoveni au actionat pentru extragerea unui barbat, dintr o fantana din localitatea Aricestii Rahtivani, sat Stoenesti. Fantana are o adancime de aproximativ 30 m cu 80 diametru, iar persoana cazuta in fantana nu este cooperanta.Au intervenit o autospeciala de stingere, o descarcerare si…

- Un pompier angajat al substatiei Bogdan Voda din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Maramures a fost gasit spanzurat de catre colegii sai de la SMURD in dupa-amiaza zilei de joi, 11 aprilie. A fost salvat in ultima clipa si transportat de urgenta la Spitalul Judetean din Baia Mare.

- O tanara curajoasa, care și-a pierdut tatal fiindca s-a sinucis, și-a riscat propria viața pentru a salva o femeie care a amenințat ca se va arunca de pe pod. Natalia Cartmell, din Tasmania,...

- Claire Colebourn, o mama de 36 de ani a recurs la un gest care a șocat o lume intreaga. Femeia și-a inecat in mod deliberat fetița de numai 3 ani, dupa care ar fi incercat sa-și puna capat zilelor.

- Claire Colebourn, o mama de 36 de ani a recurs la un gest care a șocat o lume intreaga. Femeia și-a inecat in mod deliberat fetița de numai 3 ani, dupa care ar fi incercat sa-și puna capat zilelor.

- Doi caini loiali au salvat viața stapanei lor, pe 3 decembrie, in Florida, SUA, dupa ce aceasta a suferit un atac de cord. Animalele au alergat catre casa vecinei, unde au latrat pentru a o anunța ca stapana lor a pațit ceva. "Eram la podea și nu ma puteam mișca. Atunci am spus cainilor ca am nevoie…