Fotomodelul Bar Refaeli are probleme mari cu legea

Stiri pe aceeasi tema

- Janet si Randy Jackson, cei mai tineri frati ai lui Michael Jackson, au fost dati in judecata de Danny O'Donovan, fostul manager al turneului pe care cei doi l-au sustinut in 2017 si 2018, iar acesta le cere plata unei datorii de 300.000 de dolari, potrivit tmz.com.

- Premierul are din nou probleme cu legea. Viorica Dancila a fost denuntata pentru fapte din perioada in care activa la Bruxelles. Inainte de a conduce Guvernul, Dancila a avut doua mandate de europarlamentar.Institutul pentru Politici Publice (IPP) a sesizat vineri, 14 decembrie 2018, Agentia…

- Una calda, alta rece pentru jucatoarea de tenis Serena Williams. WTA a clarificat regulamentele sale legate de echipament, pentru a permite ca sportiva americana sa poata evolua intr-un combinezon mulat, care a atras criticile presedintelui Federatiei Franceze de Tenis, Bernard Giudicelli. Este vorba…

- PSD are probleme uriașe in asigurarea majoritații in Camera Deputaților, la legi importante, așa cum este Legea pensiilor. Dupa scandalul din Comisia de munca, acolo unde, inițial, PSD fusese de acord cu un amendament al UDMR, iar dupa o pauza de consultari l-au respins, acum liderul UDMR, Kelemen…

- Kim Kardashian a fost invitata in emisiunea lui Ellen DeGeneres, iar aceasta din urma a incercat sa o „descoasa” pe starleta. Vedeta show-ului de televiziune Keeping up With Kardashians a avut un moment de sinceritate și a recunoscut ca fotografiile pe care le posteaza pe rețelele de socializare i-au…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, proiectul care introduce obligatia pentru furnizorii de servicii media sa subtitreze in limba romana filmele si documentarele romanesti pentru a fi accesibile si persoanelor surde si celor cu...

- Horoscopul zilei de 17 octombrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 17 octombrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 17 octombrie 2018…