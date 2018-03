Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut deja primele incidente in Capitala din cauza fenomenului de freezing rain/ploaie inghețata. Circulația tramvaiului 41 este blocata in acest moment. Ploaia inghețata a cuprins deja mașinile și strazile, au aparut incidente, mai multe tamponari ușoare din cauza poleiului. Șinele tramvaiului…

- Ne așteapta o saptamana foarte rece! O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara. Va fi deosebit…

- EXATLON 17 MARTIE. Cunoscut pentru temperamentul sau vulcanic, Giani Kirița a rabufnit in mijlocul unei probe de la ”Exatlon”. Giani s-a luat la harța cu doi dintre oponenții sai. EXATLON 17 MARTIE. Giani Kirița nu s-a putut abține cand Mariana l-a incurajat pe Jaguarul in proba impotriva lui Oltin…

- Un grav incident s-a petrecut intr-un autobuz din Capitala, sambata dupa-amiaza. Un barbat a fost taiat de un alt calator in urma unui scandal și a pierdut mult sange. Poliția a deschis o ancheta și a reținut agresorul pentru interogatoriu. Din primele cercetari ale Poliției, scandalul a izbucnit dupa…

- Codin Maticiuc este fan al competiției ce se dispute in Republica Dominicana. El a dezvaluit cu ce echipa ține, dar și ce parere are despre o anumita participant. Pe Instagram a facut Codin Maticiuc anunțul, cum ca este pasionat de Exatlon Romania. Concurs pe care-l urmarește cu sufletul la gura. Codin…

- Cei care iși planifica ieșiri pe litoralul romanesc se pot bucura acum de un tren privat, care face curse nu numai București – Constanța și retur. Pentru o calatorie din Capitala la malul marii vei scoate din buzunare doar 40 de lei. Trenul operat de compania privata parcurge distanta pana la mare in…

- EXATLON 14 martie. In tabara “Razboinicilor” nu este deloc liniște. Mai ales dupa ultimul episod de la Arena. Nominalizata sa plece din concurs, Alina a discutat cu Ștefan și Lupu, pe plaja. A dorit sa afle care sunt motivele pentru care colegii vor sa scape de ea. „Nu sunt suparata, sunt doar dezamagita…

- EXATLON 14 martie. “Razboinicii” au pierdut lupta pentru casa și imunitate. Motiv pentru care sunt nevoiți sa mai elimine un concurent. Cei trei nominalizati sunt Lupu, Roxana și Alina. „Mi-ar parea foarte rau sa plec acasa pentru ca simt ca nu am reușit sa fiu in forma maxima, in care ma știu eu, ca…

- Deea și Dinu Maxer sunt in culmea fericirii. Aflata la Maternitatea Polizu din Capitala, bruneta a anunțat ca familia lor s-a marit cu o fetița. Foarte mandra, soția artistului a urcat, pe contul personal de socializare, un buchet de flori colorate. „It’s a girl! (n.r. E fetița!) Prima fetița in familia…

- O șicanare in trafic s-a lasat cu focuri de arma pe o strada din București. Doi șoferi s-au certat in trafic, iar unul din ei a scos pistolul și a tras in direcția celeilalte mașini. Celalalt protagonist a chemat Poliția iar agresorul a fost prins. Agresorul a folosit o arma airsoft. Incidentul a pornit…

- Un manelist celebru se confrunta cu grave probleme in familie. Alinu AJ trece prin momente cumplite. Ștefan Elena Mihaela, verișoara artistului, se lupta pentru propria viața. In varsta de 31 de ani, aceasta sufera de limfom Hodkin IIIB cu scleroza nodulara și se afla in coma indusa la Spitalul Fundeni…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” Anca Mihailescu și Alex Moraru și-au reproșat diverse lucruri din competiție. Dar, in cele din urma, au ajuns la un consens. Și-au dat dreptate in ceea ce privește falsitatea “Razboinicilor”. „In ultima perioada erau bisericuțe. Mariana cu Alina, Ștefan cu Alex. Alex…

- Lumea interlopa din Capitala este in fierbere! Mai multe documente DIICOT obținute de CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, din mai multe dosare cu infracțiuni extrem de violente, arata cum interlopii au incercat sa-și elimine rivalii cu ajutorul asasinilor platiți! Liderii clanurilor au platit…

- Patru persoane au fost descarcerate de pompieri si sunt in grija echipajelor medicale in urma unui accident rutier petrecut, duminica seara, in Capitala, in care au fost implicate trei autoturisme, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, anunța stiripesurse.ro. La locul accidentului, ce…

- Doi tineri din Capitala vor sa ajunga in fața altarului anul viitor, insa intampina o problema. Nu au reușit, pana in prezent, sa gaseasca o pereche de nași. Astfel ca au apelat la o metoda inedita. Au dat un anunț pe cunoscutul site de anunțuri OLX in speranța ca vor gasi doua persoane care sa […]…

- Dupa opt ani de casnicie, Brigitte s-a decis sa divorțeze de soțul ei, Ilie Nastase, și a introdus cererea la Judecatoria Sectorului 1, din Capitala, chiar de ziua ei, pe 7 februarie. Se pare ca bruneta este hotarata sa inceapa o noua viața, iar ieșirile nocturne alaturi de prietenele ei sunt din ce…

- Ambasadorul Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat, joi, ca faptul ca Romania are o femeie premier, pe Viorica Dancila, este un semnal foarte puternic si va face femeile politician sa fie „si mai ambitioase”. Franța, mesaj pentru Romania Aceasta a participat, la Facultatea de Drept din Capitala,…

- Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineața, in interiorul unei hale din strada Poiana Trestiei, in apropiere de groapa de gunoi Rudeni. Incendiul a izbucnit in interiorul unei hale de pe str. Poiana Trestiei, in apropiere de groapa de gunoi Rudeni. Au fost mobilizate 7 autospeciale de stingere.…

- Cristian Boureanu și-a revenit spectaculos dupa experiențele mai puțin faste prin care a trecut in ultimul an. Fostul deputat a petrecut ca in vremurile bune intr-un club de lux din Capitala, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile. Dupa episodul cu scandalul…

- Alexandru Pițurca a rupt-o definitiv cu Iulia Parlea, iar, la scurt timp, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, l-a filmat pe fiul “Satanei” intr-un club din Capitala, in timp ce petrecea in compania prietenilor. Disctracția a fost la ea acasa, alcoolul nu a lipsit de pe masa, iar ex-fotbalistul a fost…

- Un medic anestezist, in varsta de 38 de ani, de la Spitalul Sfantul Ioan din București, a murit in timpul garzii. Conform primelor informații, Adrian Fronea a fost gasit fara suflare și, deși colegii au incercat sa-l resusciteze, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Conducerea spitalului și oamenii…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, publica in mega-exclusivitate imagini incendiare cu șeful celui mai mare lanț de hipermarketuri care activeaza la noi in țara și soția acestuia. Cei doi au „comis-o” in celebrul club LOFT din Capitala, consumand mult alcool alaturi de apropiați, iar, dupa ce au…

- Urmarire cu focuri de arma, in cartierul Rahova, din Capitala. Totul a pornit, dupa ce polițiștii au incercat sa opreasca un autoturism inmatriculat in Marea Britanie. Șoferul mașinii a incercat sa fuga, dar a fost blocat in trafic. In incercarea disperata de a scapa, barbatul a intrat in mașina Poliției,…

- Betty Salam și iubitul ei, Catalin Vișanescu, au primit, oficial, permisiunea de a se casatori. In urma cu aproximativ o luna, Florin Salam a depus la Judecatoria Sectorului 3 din Capitala o acțiune in numele fiicei sale, prin care a cerut magistraților sa-i aprobe “casatoria minorului“, pentru ca Betty…

- Joi, 1 martie, cand termometrele aratau -16 grade Celsius in București, doi barbați se plimbau la bustul gol prin Herastrau. Femeile care au trecut prin parc in dupa-amiaza zilei de ieri au avut parte de un altfel de marțișor. Indivizii s-au plimbat nestingheriți, ca intr-o drumeție pe munte in care…

- Momente de coșmar pentru familia imperiala germana. Printul Carlos Patrick Godehard de Hohenzollern, in varsta de 39 de ani, s-a sinucis. Prințul s-a aruncat in gol de la etajul 21 al Hotelului Intercontinental din Frankfurt, potrivit DailyMail, citat de antena3.ro. Carlos abia fusese eliberat, pentru…

- Exatlon 27 februarie. Odata cu eliminarile, tensiunile au aparut din nou la Exatlon. Nominalizarea Alinei i-a surprins și suparat foarte tare pe Razboinici și au susținut ca este cea mai falsa persoana din concurs. Concurenta s-a aparat cu lacrimi in ochi și a dezvaluit ca Ionuț a amenințat-o pe Mariana…

- Tensiuni tot mai mari la Exatlon! Luni seara, „Razboinicii” au fost nevoiți sa faca nominalizarile pentru eliminare, dupa ce „Faimoșii” au caștigat confruntarea. Alina a fost concurenta care a caștigat iminutatea datorita punctelor stranse din timpul saptamanii, iar Alex Moraru, cel mai nou membru al…

- Este cea mai friguroasa saptamana din ultimii ani in Europa. La noi in țara, iarna a paralizat mare parte din țara. Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Atentionarea de cod galben de…

- Doliu in sport! Un boxer celebru s-a stins din viața la numai 31 de ani. Dupa ce a caștigat in fața adversarului sau, sportivul parea mai fericit ca niciodata și a stat de vorba cu jurnaliștii imediat dupa meci. Cu toate acestea, la scurt timp dupa, barbatului i s-a facut rau atunci cand s-a intors…

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie. Astfel, incepand…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Un actor celebru din Marea Britanie a anunțat ca a primit un diagnostic crunt, dupa ce s-a dus la medic ca sa iși faca un vaccin antigripal. Starul a ales sa faca publica trista veste prin intermediul unei inregistrari. La scurt timp dupa ce dai play video-ului, acesta marturisește ca are un cancer…

- Un personaj recalcitrant a facut haos in cursul zilei de vineri la cazinoul Mariott din Capitala. Aflat pe lista neagra, George Galaman a vrut sa se imbogațeasca rapid, insa faptul ca personalul din sala respectiva i-a interzis aceesul l-a enervat la culme. Orbit de furie, tanarul a patruns cu forța…

- Niciodata nu este prea tarziu sa iubești, dovada vie este Gabriel Cotabița. Artistul se simte mai tanar ca niciodata la varsta de 62 de ani. Cotabița a povestit despre mariajul pe care il are cu soția sa, Alina (31 de ani) și despre „scanteile” care apar in relația lor. Chiar daca intre ei este o […]…

- Sanziana Negru radiaza de fericire de ceva timp, dar abia zilele acestea consumatorii de celebritați au putut desluși motivul: fosta iubita a lui Smiley iubește din nou și, mai mult, s-a afișat cu noua ei dragoste! S-a intamplat la finalul weekend-ului trecut, cand Sanziana și iubitul ei au dat iama…

- Se pare ca la Exatlon se naște o noua idila. Ștefan (25 de ani) și Alina (31 de ani) din echipa „Razboinicilor” par din ce in ce mai apropiați. Ambii sunt tineri și frumos, iar telespectatorii cred ca intre cei doi poate fi o relație. Alina sta mai mult langa Mariana, dar anumite gesturi și […] The…

- Ajuns la sapa de lemn, Ion Parnica, cunoscut drept “Oneata” sau “Regele barbutului din Romania”, ameninta ca se sinucide cu familia din cauza miliardarului Nicolae Dumitru, supranumit “Niro”, din cauza faptului ca a fost pacalit de cel din urma cu un teren de 2.000 de metri patrati din Capitala. Celebrul…

- A incercat sa salveze un copil din mainile celei care il agresa, dar a fost muscat zdravan de picior. E cazul unui politist care a fost chemat, prin serviciul 112, sa intervina intr-un caz, inregistrat pe raza Sectorului 2, de maltratare a unui minor. Informații noi continua sa curga, legat de incidentul…

- Vica Blochina a povestit cum l-a cunoscut pe Victor Piturca. "Nu stiam unde plec. Eu voiam sa plec in Italia si ma gandeam cum o sa gasesec un print bogat. Am ajuns in Romania la un bar cunoscut din Capitala. Am fost si in Cipru unde am facut facultatea, dar m-am intors in Romania. Am cunoscut…

- Cântareața Dolores O'Riordan intenționa sa înregistreze o noua versiune a hitului „Zombie". În anii `90 „The Cranberries" era una dintre cele mai populare trupe-rock irlandeze din lume. Ultimul concert l-a susținut pe 20 mai 2017, la Londra. Tot în acea…

- Kamara si sotia lui, Oana, se pare ca sunt in pragul divortului. Surse apropiate de cuplu sustin ca cei doi au decis sa mearga pe cai separate si sa se desparta, desi au impreuna un copil. Motivele ar fi destul de multe. Se pare ca cea care a fost cea mai hotarata sa faca primul pas in despartirea…

- Mai mult decat atat, el pare sa-si fi incheiat si socotelile cu fosta lui sotie, Edith, pentru ca judecatorii au ajuns deja la un verdict cu privire la impartirea averii celor doi, scrie Cancan. Dupa 25 de ani de casnicie, fostul europarlamentar si Edith s-au judecat pe mai multe proprietati imobiliare,…

- Brigitte Sfat a mers in club fara Ilie Nastase, iar apoi a iesit la shopping cu un alt barbat, alaturi de care a luat la rand magazinele unui mall din Capitala, in cautare de cadouri, fiind surprinsa de Cancan. Soc in showbiz: "Am fost la notar, pentru DIVORT". Bomba sfarsitului de an…