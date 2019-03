Fotomodel condamnat la închisoare pentru trafic de droguri Tereza Hluskova, un fotomodel in varsta de 22 de ani, a fost condamnata saptamana trecuta, la opt ani și opt luni de inchisoare, pentru trafic de droguri. Decizia a fost luata de o instanța din Pakistan. Aceasta a fost reținuta anul trecut cand se pregatea sa urce la un zbor de la Lahore spre Dublin cu escala la Dubai. Alaturi de ea a fost reținut și fotograful ceh care o insoțea. In momentul reținerii ea a fost vazuta punandu-și capul in maini și a spus: "Mi-au dat trei statui. Au spus ca sunt daruri, nu știam ca exista ceva inauntru". Autoritațile susțin ca Hluskova sa intalnit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

