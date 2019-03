Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea presei. Un reputat fotojurnalist al Reuters s-a stins din viața. Acesta a murit dupa o lunga suferința cauzata de o boala letala.Yannis Behrakis, unul dintre cei mai reputati fotografi, care a lucrat pentru agentia de presa Reuters timp de trei decenii, a murit la varsta de…

- Decesul, duminica, al lui Dionissis Arvanitakis, "brutarul de pe insula greaca Kos" din Marea Egee, care a primit Premiul European al Societatii Civile in 2016, in timpul crizei migratiei pentru ajutorul acordat refugiatilor, a provocat o vie emotie la Bruxelles si in Grecia, informeaza luni AFP…

- Grecia a obtinut 2,5 miliarde de euro printr-o noua emisiune de bonduri, fiind pentru prima data dupa iesirea din programul de salvare cand tara a accesat pietele internationale de capital pentru finantare, transmit Reuters. În 20 august, Grecia a încheiat cel mai mare program de asistenţă…

- Atac sangeros in Afganistan. Peste 100 de militari din forțele de securitate afgane au fost uciși luni de talibani ca urmare a unei explozii in interiorul unei baze militare din centrul provinciei Maidan Wardak, potrivit unor oficiali citați de Reuters, scrie Hotnews.

- Herb Kelleher, pionier al curselor aeriene low-cost si cofondator al companiei Southwest Airlines, devenita un brand de renume in aceasta industrie, inspirata din personalitatea sa neconventionala, a murit joi la varsta de 87 de ani, au anuntat reprezentantii firmei americane, citati de Reuters.…

- Paddy Ashdown, fost politician britanic, soldat si diplomat, a murit dupa o scurta boala, a anuntat Partidul Liberal Democrat sambata, la varsta de 77 de ani, relateaza Reuters. Ashdown i-a condus pe liberal-democrati timp de 11 ani din 1988, transformandu-i intr-o forta in politica britanica care sa…

- Aplicarea sistematica a shariei - dreptul sacru islamic - in Grecia, in domeniul dreptului civil, in cazul minoritatii musulmane din Tracia de Vest este discriminatorie, a stabilit Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) intr-o hotarare pronuntata miercuri, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Jurisdictia…

- Autoritatile iraniene au confirmat moartea unui blogger incarcerat in legatura cu fapte privind securitatea, a anuntat luni agentia semioficiala Isna, relateaza Reuters. Vahid Sayyadi Nasiri a fost acuzat ca l-a insultat pe liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei, postand mai mai multe mesaje…