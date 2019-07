Stiri pe aceeasi tema

- Ca și in anii anteriori, Neversea a fost un prilej pentru nenumarați tineri și tinere participanți la festival sa-și expuna hainele, coafurile, dar și tatuajele! Hainele subțiri și decoltate, de vara, au lasat la vedere desene nu intotdeauna vizibile integral. Ca și in cazul altor accesorii, și la modelul…

- Dupa ce și-a atras antipatia generala in urma publicarii filmulețului in care apare alaturi de Sorina, micuța adoptata de o familie din SUA, Maria Pițurca a mai primit o veste teribila in urma cu puțin timp.

- A fost Printesa frumusetii a anilor '90, actrita, modelul si femeia care i-a ranit inima lui Catalin Botezatu. Povestea sa de viața e de-a dreptul ravașitoare, iar drama pe care a trait-o e greu de explicat pana și de specialiști

- Fata de 16 ani care a nascut singura, sambata, 4 mai 2019, dupa care tatal, ingrijorat ca fata sangereaza, a dus-o la spital, este in continuare internata in spital. Procurorii au dispus doua expertize.

- Un caz cu totul și cu totul inedit a avut loc in Grecia, unde un bebeluș conceput cu ajutorul unei tehnici de reproducere asistata ce presupune trei parinți a venit pe lume in urma cu puțin timp.