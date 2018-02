Stiri pe aceeasi tema

- Apocalipsa retailului se desfasoara în SUA, noteaza Business Insider. Peste 6400 de magazine se vor închide în SUA în urmatorul an, iar magazine mari precum Macys, Sears sau JCPenney au închis deja o duzina de locatii. Plimbatul prin mall-uri este ca si cum te-ai plimba…

- Asta in ciuda faptului ca Facebook a avut un trimestru financiar foarte bun, depasind asteptarile analistilor de pe Wall Street. Facebook continua sa faca multi bani in continuare din advertising, inregistrand o crestere de 50% an de an in ultimii ani, iar in ultimul trimestru veniturile din publicitate…

- Amazon le ofera angajatilor pâna la 5.000 de dolari pentru a demisiona, daca sunt de acord sa demisioneze. Compania vrea sa ramâna numai cu cei mai buni și dedicați angajați, scrie Business Insider. ”Vrem ca oamenii care lucreaza…

- Scaderile de la bursa i-au costat pe cei mai bogati 500 de oameni din lume in total peste 90 de miliarde de dolari. 20 dintre ei au pierdut cel putin cite un miliard fiecare. Potrivit indexului miliardarilor realizat de Bloomberg, cel mai bogat om de pe planeta, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, si-a vazut…

- Amazon este cel mai valoros brand al lumii, trecand inaintea Apple si Google, conform raportului Brand Finance Global 500 2018. Brandul gigantului e-commerce a crescut cu 42% in ultimul an, pana la valoarea impresionanta de 150,8 miliarde de dolari.

- Producatorul de calculatoare Dell, al treilea la nivel mondial in funcție de livrari, ar putea fi achiziționat de producatorul de software VMware, scrie Reuters . Dell a achiziționat furnizorul de soluții de stocare EMC Corp in 2016 cu 67 de miliarde de dolari, aceea fiind cea mai mare tranzacție de…

- Modificarile fiscale din SUA au lovit McDonald’s in al patrulea trimestru si aceasta a fost cauza pentru care castigurile au fost mai mici decat asteptarile investitorilor de pe Wall street. Actiunile lantului de restaurante au scazut cu 0,73% pana la valoarea de 176,46 dolari marti dimineata, relateaza…

- Gigantul american Amazon a realizat un profit de aproape 2 miliarde de dolari pe ultimele trei luni din 2017, cel mai mare din istoria sa, dupa vanzari masive de sarbatori, atat online, cat și prin lanțul de magazine Whole Foods, pe care Amazon l-a achiziționat anul trecut cu 13,7 miliarde de dolari,…

- Auzim de cateva saptamani numai lucruri negative despre Apple si vanzarile slabe ale noului model de top, iPhone X, insa investitorii sai sunt cel mai probabil fericiti. In ciuda faptului ca in trimestrul intai al anului fiscal 2018, care tocmai s-a incheiat, Apple a vandut mai putine dispozitive decat…

- Antreprenorul Elon Musk ar putea caștiga un bonus uriaș de 55 de miliarde de dolari de la producatorul de mașini electrice Tesla, al carei director general și acționar este, potrivit Reuters . Bonusul este legat de performanțele financiare și operaționale ale Tesla. Mai exact, cu cat aceasta produce…

- Analistii nu iau in calcul impactul tehnologiei asupra economiei, iar PIB-ul nu reflecta in mod corect cresterea economica deoarece nu au in vedere cresterea accelerata inregistrata de calitatea bunurilor de consum in intreaga lume, explica Jim McCaughan, CEO al Principal Global Investors, un fond de…

- Cum poti sa investesti in criptomonede? Aceasta este una dintre cele mai populare intrebari din domeniul investitiilor, dupa ce piata monedelor digitale a ajuns la o capitalizare totala de 500 de miliarde de dolari. Investitia in criptomonede se poate face in doua moduri: Cumpararea…

- Cresterea masiva a numarului de abonati din ultimul trimestru a antrenat o crestere a pretului actiunilor Netflix care au dus valoarea de piata a companiei la peste 100 de miliarde de dolari. Ultimul trimestru din 2017 a fost şi cel mai bun pentru Netflix, compania americană atrăgând…

- Ultimul trimestru din 2017 a fost si cel mai bun pentru Netflix, compania americana atragand 8,33 de milioane de abonati noi. Cea mai mare parte a acestora, 6,26 de milioane, vin din afara Statelor Unite. Sfarsitul lui 2017 a gasit Netflix cu 117,6 milioane de abonati in toata lumea. Ca urmare a cresterii…

- Celgene a ajuns la un acord de achizitie cu Juno Therapeutics, o companie care produce medicamente pentru tratarea cancerului, valoarea tranzactiei fiind de 9 miliarde de dolari, potrivit Business Insider. Celgene, un gigant farmaceutic, pionier in dezvoltarea tratamentelor pentru…

- Intr-o lume postapocaliptica, un fel de Detroit al Facebook si Google, analogia este realizata intr-un mod foarte interesant de Lacatusu, care isi imagineaza decaderea care s-a abatut chiar si peste cateva simboluri ale secolului 21 si, implict, ale consumerismului. Ideea in sine este cea de ”trecere…

- Cea mai bogata femeie din China, Yang Huiyan, si-a marit averea cu 6,1 miliarde de dolari in sapte zile de tranzactii bursiere, cresterea fiind a doua ca marime in acest an dupa cea inregistrata de fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, transmite Bloomberg,

- Jeff Bezos, in varsta de 53 de ani este fondatorul retailer-ului gigant, Amazon. Cea mai mare parte a averii de 105 miliarde de dolari provine din cele 78,9 milioane de acțiuni pe cae le deține la Amazon - valoarea acțiunilor Amazon crescand cu 56% in 2017. Bezos deține participațiuni la The Washington…

- Dogecoin, moneda virtuala care are ca simbol rasa japoneza de caine Shiba Inu, a ajuns la o capitalizare de peste 1,17 miliarde de dolari, dupa ce la sfarsitul anului s-a apreciat cu peste 400%, atingand pentru scurt timp, la sfarsitul lui decembrie, 0,0107 dolari pe unitate. Dogecoin, derivata din…

- Multumita lui Howard Schultz, americanii au aflat ce inseamna un latte, iar acestia sunt dispusi sa plateasca 4 dolari pentru aceasta bautura, relateaza Business Insider, scrie Mediafax. Povestea impresionanta a lui Howard Schultz, presedinte executiv Starbucks: De la asistat social ...

- La nivel mondial, fuziunile si achizitiile au depasit valoarea de 3.000 miliarde de dolari pentru al patrulea an consecutiv in 2017, iar bancherii se asteapta ca activitatea din sector sa accelereze in 2018, relateaza Financial Times. Ultima luna a acestui an a fost marcata de trei tranzactii…

- La nivel mondial, bursele au atras in acest an cel mai mare numar de listari de la criza financiara incoace, o redresare a activitatii din acest domeniu in SUA si numarul record de tranzactii realizate de chinezi infirmand temerile ca firmele nu mai sunt la fel de atras de astfel de operatiuni,…

- Averile celor mai bogati oameni din lume au crescut in acest an cu o mie de miliarde de dolari. Suma este de peste patru ori mai mare decat castigurile obtinute in 2016, potrivit Bloomberg. Pe primul loc in top se afla fondatorul companiei Amazon, Jeff Bezos.

- Averea celor mai bogați 500 de oameni din lume a crescut cu 1.000 de miliarde de dolari in 2017, potrivit Bloomberg . Creșterea este de patru ori mai mare decat cea de anul trecut. Co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, nu mai este cel mai bogat om, fiind depașit de catre șeful Amazon, Jef Bezos. Indicele…

- Mall-urile sunt pe moarte. Peste 6400 de magazine se vor desfiinta in SUA in urmatorul an. Plimbatul prin mall-uri va fi la fel cu vizitatul cimitirelor. Cea mai simpla si mai concreta explicatie pentru disparitia magazinelor fizice este ca Amazon si alte companii asemanatoare „mananca” din ce in ce…

- Actiunile Hennes & Mauritz (H&M) au scazut cu 15% si au atins cel mai mic nivel din ultimii opt ani dupa ce retailerul suedez a raportat o scadere neasteptata a vanzarilor la final de an, scrie Financial Times. Grupul, care detine brandurile H&M, COS, Weekday, Arket si Other…

- Aetna, a treia mare companie de asigurari medicale din Statele Unite in functie de vanzari, va primi o oferta de 207 dolari pe actiune, au declarat persoane apropiate situatiei. Preluarea, care ar reconfigura piata americana a medicamentelor cu prescriptie, este vazuta drept o masura defensiva, inainte…

- Pierderile Uber Technologies s-au agravat in trimestrul al treilea, la 1,46 miliarde de dolari, fata de un rezultat negativ de 1,06 miliarde de dolari in trimestrul anterior, pe fondul problemelor in justitie si al investigatiilor autoritatilor de reglementare la nivel global, a declarat o persoana…

- Averea lui Jeff Bezos, fondatorul Amazon.com, a crescut cu 2,4 miliarde de dolari, la 100,3 miliarde de dolari, dupa ce actiunile retailerului online au urcat vineri cu peste 2% datorita optimismului investitorilor legat de vanzarile de Black Friday, relateaza Bloomberg. Cumpărăturile online…

- Asociatiei Oraselor din Romania AOR , in numele celor 217 unitati administrav teritoriale cu statut de oras, isi afirma ingrijorarea fata de noile masuri impuse prin modificarea Codului Fiscal si indignarea fata de lipsa de dialog real si fata de consultarea selectiva doar a unora dintre structurile…