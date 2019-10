Cateva dintre cele mai valoroase si inedite fotografii din arhiva Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, care surprind personalitati si evenimente importante din istoria tarii, sunt expuse la Sfantu Gheorghe, in cadrul Festivalului de arta fotografica ViSOR. Directorul general al AGERPRES, Claudia Nicolae, a declarat miercuri, la vernisaj, ca in arhiva agentiei exista peste 4,5 milioane […] Articolul Fotografii valoroase din arhiva AGERPRES, expuse la Sfantu Gheorghe in cadrul Festivalului VISOR apare prima data in Mesagerul de Covasna .