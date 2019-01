Stiri pe aceeasi tema

- Inca un membru al guvernului Statelor Unite, secretarul Apararii, James Mattis, si-a dat demisia. Anuntul a fost facut pe twitter de presedintele Donald Trump, care a anuntat ca seful de la Pentagon va pleca la sfarsitul lunii februarie.

- James Comey, un fost director al FBI, demis in 2017 de catre Donald Trump, a criticat ”minciunile” presedintelui american si i-a indemnat pe alesii republicani sa-i opuna rezistenta, relateaza AFP, relateaza News.ro.”Reputatia FBI a fost afectata, pentru ca presedintele Statelor Unite, impreunta…

- De duminica, presa guvernamentala rusa scrie ca protestele "vestelor galbene" din Franța sunt asemanatoare cu "revoluțiile culorilor" care au zguduit in ultimii ani mai multe foste republici sovietice și nu ezita sa puna aceasta mișcare de fronda pe seama Statelor Unite, care ar dori astfel sa-l pedepseasca…

- Casa Alba este gata sa intampine sarbatorile de iarna. Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, a prezentat decoratiunile de anul acesta. Unii internauți i-au ironizat alegerea.

- O consiliera a lui Donald Trump a fost destituita la o zi dupa interventia publica a sotiei presedintelui Statelor Unite, Melania Trump, care a apreciat ca aceasta nu mai merita ”onoare sa lucreze la Casa Alba”, relateaza AFP, informeaza News.ro.Acest anunt are loc in momentul in care presedintele…

- Melania Trump a dorit sa transmita un mesaj in luna iunie atunci cand a purtat haina pictata cu mesajul „Chiar nu imi pasa” in timpul vizitei la copiii imigranți desparțiți de parinți la granița cu Mexicul. Intr-un interviu acordat ABC, prima doamna a Statelor Unite a dat raspuns la o chestiune dezbatuta…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, a afirmat ca se simte „cea mai harțuita persoana din lume” in mediul online, judecand dupa felul in care oamenii vorbesc despre ea. Soția președintelui american Donald Trump a declarat acest lucru in cadrul unui interviu acordat unui post de…