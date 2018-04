Stiri pe aceeasi tema

- Ca-n fiecare an, in prima zi a Sfintelor Sarbatori de Paști regalitațile britanice au participat la slujba religioasa organizata la Capela St. George de la Castelul Windsor. Așa se face ca fiii, dar și nepoții Reginei Elisabeta au fost surprinși participand alaturi de monarhul britanic la acest eveniment.…

- Peste 100.000 de persoane sunt așteptate sa aunga la Castelul Windsor pentru a asista la nunta prințului Harry al Marii Britanii cu fosta actrița americana Meghan Markle ce va avea loc pe 19 mai, au anunțat reprezentanții poliției britanice. Potrivit unui comunicat, „aceasta va fi una dintre cele mai…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii ar putea lipsi de la nunta nepotului ei, Prințul Harry. Surse de la Palat au dezvaluit pentru The Sun ca Suverana va participa doar la ceremonia care se va desfașura la capela St. George din cadrul Castelului Windsor. Astfel, aceasta va lipsi de la recepția la…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, fosta actrita americana Meghan Markle vor avea 600 de invitati la nunta ce va avea loc in luna mai, a anuntat Palatul Kensington, fara a preciza insa cine va participa la eveniment. Persoanele invitate la ceremonia de la Capela Sfantul George vor participa…

- Ieri, Prințul Harry și viitoare sa soție, Meghan Markle, au dat publicitații invitațiile lor de nunta. Și, culmea, sunt extrem de asemanatoare cu cele pe care fratele sau, Prințul William, le-a avut la nunta sa. Diferența face doar implicarea Reginei Elisabeta! Au dat publicitații invitațile de nunta…

- Prințul Harry urmeaza sa se casatoreasca cu Meghan Markle pe 19 mai 2018, iar oamenii așteapta nerabdatori nunta regala, care se anunța a fi una mult mai grandioasa decât a fratelui sau, Prințul William.

- Prințul Harry urmeaza sa se casatoreasca cu Meghan Markle pe 19 mai 2018, iar oamenii așteapta nerabdatori nunta regala, care se anunța a fi una mult mai grandioasa decat a fratelui sau, Prințul William. Insa ceea ce-i macina pe admiratorii Casei Regale britanice este o intrebare: cand vor deveni parinți…

- Mai are foarte puțin pana cand il va aduce pe lume pe cel de-al treilea copil al sau cu Prințul William, insa Kate Middleton nu pune stop indatoririlor regale. Dupa ce a aparut alaturi de soțul sau la sarbatoarea Sfantului Patrick, acum ducesa a dat startul primaverii la Londra, cu un outfit intr-o…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, care se vor casatori pe 19 mai, nu vor incheia un contract prenuptial, deoarece viitorul mire este convins ca povestea lor de dragoste va dura toata viata, potrivit closermag.fr.

- Garderoba lui Meghan Markle costa 28.000 de dolari. Iata ce contine. Toate privirile sunt indreptate anul acesta spre Meghan Markle. Actrita se va marita in luna mai cu Printul Harry, intrand astfel in cea mai faimoasa familie regala din lume. De la anuntul logodnei, ce a avut loc anul trecut, si pana…

- Dupa ce a primit consimțamantul bunicii sale, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Prințul Harry a hotarat ca nu e cazul sa incheie un contract prenupțial pentru a-și proteja averea in valoare de 30 de milioane de lire sterline. O sursa din apropierea prințului a marturisit pentru Daily Mail ca…

- Traiește cea mai frumoasa perioada din viața sa, fiind insarcinata cu al doilea copil, dupa ce-n urma cu doi ani a suferit un avort spontan. Zara Tindall, nepoata Reginei Elisabeta a II-a, a participat la un eveniment oficial, ieri, in Londra. Zara Phillips urmeaza sa aduca pe lume al doilea copil al…

- Nu e un obicei nou de a recicla ținute in cadrul familiei regale britanice, așa ca nu ne surprinde alegerea Prințesei Anne de a alege o ținuta purtata anterior. S-a intamplat in cadrul ceremoniei speciale de la Westminster Abbey, de zilele trecute. In trecut versus prezent Cum a fost prima ocazie in…

- Fosta actrita din Suits, care se va casatori cu Printul Harry pe 19 mai anul acesta, a fost surprinsa intonand imnul Regatului Unit, God Save The Queen, in semn de respect fata de regina si noua sa casa britanica. Meghan a participat la slujba de celebrare a Commonwealth-ului, tinuta la Westminster…

- Logodnica printului Harry, americanca Meghan Markle, a participat luni la primul sau angajament oficial impreuna cu Regina Elisabeta a Marii Britanii, de cand cuplul si-au anuntat logodna anul trecut, relateaza Reuters .

- Astazi este o zi mare pentru logodnica Prințului Harry. Fosta actrița americana Meghan Markle (36) apare la primul ei eveniment oficial alaturi de Regina Elisabeta și, desigur, și de ceilalți membri importanți ai casei regale britanice. Este vorba despre un eveniment legat de Ziua Commonwealth, care…

- In Marea Britanie, toata lumea așteapta cu sufletul la gura cele doua mari evenimente din regat: venirea pe lume a noului bebeluș regal și nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Kate se apropie de termen Daca despre a doua știm cu siguranța ca va avea loc pe 19 mai, primul eveniment nu are inca o data…

- Odata logodita cu Printul Harry, fosta actrita primește la pachet o lunga lista cu reguli ce tin de eticheta regala. E mult de munca cu Meghan! Americanca de 36 de ani vine dintr-o lume in care era incurajata sa se exprime cat mai liber cu putința. Dar oricat de ridicole și invechite i-ar parea aceste…

- Pe 19 mai va avea loc cel mai important eveniment din Regatul Unit, și anume nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Un eveniment care va da multa paine de mancat presei și care il va echivala in interes pe legat de aducerea pe lume a celui de-al treilea copil Cambridge. Mai sunt doua luni pana atunci,…

- Meghan Markle a fost declarata cea mai atractiva femeie din cadrul familiei regale britanice, potrivit algoritmului Greek Golden Ratio of Beauty Phi. Chipul actriței de 36 de ani a fost gasit cel mai frumos datorita științei, arata un doctor de la Harley Street, care i-a analizat fața in comparație…

- Nu a fost o surpriza pentru ea ca viața ei va fi rascolita, an cu an, atunci cand s-a casatorit cu Prințul William al Marii Britanii. Au aparut in presa fotografii cu ea defiland intr-un outfit revelator in timpul facultații, altele surprinse in timp ce facea topless intr-o vacanța, iar acum un video…

- Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica acestuia, actrița Meghan Markle au anuntat ca iși doresc ca la nunta lor sa participe și oameni de rand. Nunta va avea loc pe data de 19 mai, la Windsor Castle, in Marea Britanie, iar cuplul regal iși dorește ca publicul sa ia parte la acest…

- Meghan Markle a aparut prima data in public alaturi de viitorii ei cumnați, prințul William și Kate Middleton, dar și de prințul Harry, logodnicul ei. Cei patru au participat la inaugurarea Royal Foundation Forum, scrie Time. Meghan Markle nu pare sa aiba probleme in a se integra in familia regala,…

- Actrita americana Meghan Markle a avut o aparitie publica miercuri alaturi de logodnicul ei - printul Harry - fratele mai mare al acestuia - printul William - si sotia celui din urma, ducesa Catherine. A fost pentru prima data cand "Cei patru fantastici" ai casei regale britanice, asa cum sunt numiti…

- Kate Middleton a incalcat protocolul regal, fapt care a infuriat-o pe Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Ducesa de Cambridge și-a facut un tatuaj pe mana dreapta. Fiind insarcinata cu al treilea copil, Kate a optat pentru tehnica henna, care nu ii pune in pericol sarcina. Deși…

- Oscarurile Britanice s-au desfașurat duminica seara la Royal Albert Hall in Londra, iar nume cunoscute din industria filmului, dar și regalitați, și-au facut apariția pe covorul roșu, in haine de gala. A fost una dintre cele mai importante seri de premiere a filmului inainte de Oscar – Premiile Academiei…

- Ce stim despre a treia nastere a lui Kate Middleton Primavara acestui an casa regala britanica va avea parte de cea mai intensa promovare in toate colturile lumii. Sunt asteptate doua evenimente majore in viata personala a celor doi printi mostenitori. Printul William va deveni pentru a treia oara tata,…

- Printul William stie prea bine ca sosirea pe lume a celui de-al treilea copil va insemna nopti nedormite si zile obositoare asa ca, pana atunci, profita de ultimele luni de liniste. Ducele de Cambridge a vorbit recent la un eveniment caritabil despre familia sa, care urmeaza sa se mareasca,…

- Prinții William și Harry au doi frați vitregi despre care nu se știe nimic. Chiar daca numele lor ajung destul de des in presa, cel mai probabil nimeni nu știa Prințul William și Prințul Harry au doi frați vritegi ramași in umbra. Este vorba despre cei doi copii ai Camiliei Parker-Bowles, soția prințului…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, vor parcurge in caleasca orasul Windsor dupa ceremonia de casatorie, care va avea loc pe 19 mai, de la ora 12.00, a anuntat palatul Kensington, resedinta princiara, pe contul oficial de Twitter, transmite AFP.

- La Palatul Regal din Londra, zilele pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle sunt numarate. Lista invitaților a fost facuta, locul ceremoniei religioase a fost stabilit, la fel și cel al recepției de dupa, așa ca mai sunt doar cateva detalii de pus la punct. In acest sens, Palatul Kensington a…

- Mai este foarte puțin pana cand Prințul Harry va deveni un barbat insurat, nunta lui cu logodnica Meghan Markle fiind programata pe 19 mai. Și cum au aparut numeroase detalii despre casatoria fiului cel mic al Prințesei Diana cu Prințul Charles, de la ce model de rochie va alege Meghan Markle, la cine…

- Conform tradiției britanice, toți membrii Casei Regale britanice primesc nume și titluri adiționale atunci cand se casatoresc, dar și atunci cand unii dintre ei urca in rang, oferindu-le și celor apropiați titulaturi superioare. La fel se va intampla și cu Kate Middleton, atunci cand Prințul…

- Mai este foarte puțin pana cand Prințul Harry va deveni un barbat insurat, nunta lui cu logodnica Meghan Markle fiind programata pe 19 mai. Și cum au aparut numeroase detalii despre casatoria fiului cel mic al Prințesei Diana cu Prințul Charles, de la ce model de rochie va alege Meghan Markle, la cine…

- Prințul William și Kate Middleton ar trece prin momente mai dificile, chiar daca ducesa de Cambridge este insarcinata cu cel de-al treilea copil . Se pare ca aceasta are emoții in legatura cu … petrecerea burlacilor pe care o va organiza prințul Harry, noteza revista franceza Public. Prințul Harry iși…

- Meghan Markle si Printul Harry se vor casatori pe data de 19 mai la Capela St. George a Castelului Windsor. Actrita in varsta de 36 se ani si-a propus ca la receptia de dupa ceremonies sa tina un discurs, gest care incalca regulile Casei Regale britanice, scrie The Telegraph, potrivit ONE.…

- Kate Middleton, impreuna cu Printul William, viziteaza in aceasta perioada mai multe tari din Europa de Nord. Primul stat vizitat de catre acestia a fost Suedia. Aici, cuplu regal a participat la o sesiune de Bandy, cel mai popular sport pe gheata dupa hockey.

- Mai sunt aproape patru luni pana cand Meghan Markle va merge la altar alaturi de Prințul Harry, devenind in mod oficial membra a Familiei Regale Britanice. Pregatirile sunt in toi la Palat, mai ales ca monarhii britanici vor avea parte de mai multe petreceri mari anul acesta – nașterea celui de-al treilea…

- Pâna în 1917, Familia Regala din Marea Britanie nu a folosit deloc nume de familie. Era folosit doar numele dinastiei, precum Casa Tudor sau Casa York, pâna când Regele George al V-lea a decis sa schimbe aceasta tradiție. Inițial, Regele George facea parte din Casa…

- In trecut, copiii familiilor regale britanice, care erau crescuti aproape in exclusivitate de guvernante, nu se intalneau niciodata cu oameni simpli si isi petreceau timpul studiind istorie, latina sau greaca. Acum, insa, parintii de vița nobila incearca sa iși integreze odraslele cat mai mult in societate,…

- Cum mai e doar puțin timp pana la nunta cu Prințul Harry al Marii Britanii, Meghan Markle a pus la punct și detaliile pentru petrecerea ”burlacițelor”. Dar, evident, nu e vorba de una tipica, ca doar vorbim despre cineva care se pregatește sa intre in familia regala! Meghan Markle nu-și dorește o petrecere…

- Kate Middleton a fost vazuta in repetate randuri purtand tiara Prințesei Diana, iar oamenii se așteapta sa o vada cat de curand și pe Meghan Markle cu acest accesoriu prețios. Insa conform protocolului regal, Meghan nu va purta o tiara decat din momentul in care va deveni soția Prințului Harry. Protocolul…

- Printul Harry, nepotul reginei Elizabeth a II-a, si actrita Meghan Markle se vor casatori pe 19 mai, la castelul Windsor. Pana atunci, s-a aflat unde va avea loc petrecerea burlacilor organizata pentru Harry. Ea va avea loc la Verbier, o statiune de schi exclusivista din...

- Deși cele doua viitoare cumnate au o relație buna, dupa spusele lui Meghan, și chiar ale lui Harry, noi am sesizat deja o rivalitate intre cele doua in ceea ce privește percepția lor de catre simpatizanții regali. In sensul ca aceștia s-au imparțit in doua tabere, una susținand ca Meghan este cea mai…

- Chiar daca toți ochii sunt ațintiți asupra inelului ei de logodna de fiecare data cand apare in public, la o privire mai atenta observam ca Meghan Markle poarta trei inele pe cealalta mana. Experții in tradițiille regale spun ca acest detaliu nu este deloc intamplator, ci are o semnificație aparte.…

- Cum a doua saptamana din an a reprezentat și a doua ocazie in care Meghan și Prințul Harry au dus la bun sfarșit o alta indatorire regala, fosta actrița s-a vazut nevoita sa ia o decizie radicala, pe care a amanat-o de la anunțul logodnei cu Prințul Marii Britanii. Meghan, ieri, la o a doua indatorire…

- Înca de acum 16 ani, Regina Elisabeta a II-a bea zilnic vin românesc. Prințul Charles i-a adus prima sticla, iar de atunci, regina nu mai suporta sa bea un alt vin. Regina Elisabeta a II-a susține faptul ca sanatatea ei este atât de buna datorita vinului românesc. Aceasta…

- Zara Tindall, nepoata reginei Elisabeta a II-a, este insarcinata. Fata printesei Ana este casatorita cu fostul jucator de rugby Mike Tindall, alaturi de care mai are un copil, informeaza știrile ProTv. Zara, in varsta de 36 de ani, va naste la vara. In aprilie, Kate va aduce pe lume al treilea…

- Printesa Charlotte, care implineste 3 ani in luna mai, a inceput o noua etapa a vietii ei: merge la gradinita. La mijlocul lunii decembrie, cand Palatul Kensington a facut publica fotografia de Craciun a Ducelui și Ducesei de Cambridge, s-au oferit și cateva informații cu privire la mica Prințesa Charlotte.