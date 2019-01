Stiri pe aceeasi tema

- Fotoclubul Mircea Faria din Craiova organizeaza, astazi de la ora 17.00, vernisajul Expoziției „Fotografii cu Fotografi”, dedicata Zilei Artei Fotografice in Romania. Evenimentul este gazduit de sala Ștefan Ciuceanu a Muzeului Olteniei Craiova, str. Madona Dudu nr. 14. Expozanți sunt: ...

- Expozitia de fotografie "Romania: Evolutie" a fost prezentata joi, la Lisabona, in cadrul galei "Amicus Romaniae", de catre Agentia Nationala de Presa AGERPRES, in parteneriat cu Institutul Cultural Roman din Lisabona si Ambasada Romaniei in Republica Portugheza. Tot in cadrul celei de-a…

- Expozitia de fotografie intitulata ''Romania: Evolutie'', realizata de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, este prezentata, joi seara, la Praga, in cadrul receptiei organizate de catre Ambasada Romaniei in Republica Ceha, cu ocazia celebrarii Zilei Nationale si a Centenarului Marii…

- Miercuri, 28 noiembrie, Agenția Naționala de Presa AGERPRES a prezentat,in Rotonda Casei Jurnaliștilor din Zagreb, expoziția de fotografie Romania: Evoluție, precum și albumul cu același nume, ediție speciala dedicata Centenarului Marii Uniri, ce cuprinde 100 de fotografii care vorbesc despre Romania.…

- Expozitia realizata de Agentia Nationala de Presa AGERPRES ''Romania: Evolutie'' a fost vernisata, miercuri seara, la Zagreb, in Rotonda Casei Jurnalistilor, cu ocazia receptiei oferite de Ambasada Romaniei in Croatia, dedicata aniversarii Zilei Nationale si Centenarului Marii Uniri.…

- Muzeul de Istorie si Etnografie Lugoj organizeaza ultimele manifestari dedicate celor o suta de ani de la infaptuirea unirii de la 1918. Muzeul lugojean a pregatit o expozitie, o lansare de carte si un simpozion pe 26 noiembrie 2018 la orele 17.00, manifestarile fiind organizate in colaborare cu Societatea…

- Agenția Naționala de Presa AGERPRES a prezentat luni, 12 noiembrie, la Institutul Cultural Roman din Londra, expoziția de fotografie Romania: Evoluție și documentarul video „Marea Unire – Romania, la 100 de ani”, in cadrul unui eveniment organizat de catre Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii…

- Expozitia de fotografie ''Romania: Evolutie'' si documentarul video ''Marea Unire - Romania, la 100 de ani'', realizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, au fost prezentate la Londra, in cadrul unui eveniment organizat de Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii…