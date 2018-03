Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry și Meghan Markle au facut publice invitațiile lor de nunta. Nunta regala va avea loc pe 19 mai, la Capela St. George de pe domeniul Castelului Windsor, iar pregatirile sunt in toi. Așa ca nu avea cum sa lipseasca modelul de invitație. Și tot ieri au și trimis invitațiile celor care vor…

- Un exemplu pentru o multime de adolescente din intreaga lume, Selena apare rareori in ipostaze care nu au fost atent studiate. Acum, fotografii au reusit sa o surprinda in timp liber, in timp ce se afla pe un iaht, iar imaginile o arata complet naturala.

- Rusia n-a putut avea o delegatia oficiala la Jocurile Olimpice de Iarna, atletii din aceasta tara fiind nevoiti sa concureze sub steagul olimpic. Iar asta deoarece dopajul e o mare problema prnitre rusi.

- Mirela Vaida este in culmea fericirii datorita Emiliei si lui Nicolae, fosti concurenti la "Mireasa pentru fiul meu". Cei doi tineri se casatoresc si au venit special la Bucuresti pentru a o invita pe prezentatoarea TV.

- Sorana Cirstea, a 35-a jucatoare a lumii, a avut o ”excursie” destul de scurta la Indian Wells in acest sezon. A batut-o pe prietena și colega ei din naționala de Fed Cup, Monica Niculescu, dupa care nu a avut nicio șansa cu Venus Williams. Sorana nu s-a suparat insa și a mers la Miami, de acolo de…

- Fotografia zilei, cu Dragnea și Dancila, la Congresul PSD. Congresul Extraordinar al PSD de sambata , de la Sala Palatului, a ales o noua echipa pentru liderul partidului, Liviu Dragnea. Peste 3.000 de delegați social-democrați și-au exprimat votul și au decis ca premierul Viorica Dancila va fi președintele…

- Nunta este unul dintre cele mai importante evenimente din viata tinerilor. Pana atunci insa trebuie sa treaca prin mai multe focuri. Alegerea restaurantului, formatiei sau cea a fotografului sunt doar cateva dintre ele. Totusi, cel mai greu moment pentru viitoarea mireasa este alegerea rochiei. Anul…

- Ed Sheeran cu siguranța vrea sa-și duca nunta la un alt nivel. Cantarețul a declarat de curand ca pentru nunta sa iși va construi o capela in Suffolk, Anglia și ca planul e deja facut impreuna cu consiliul județean. Declarația lui Ed Sheeran cu privire la aceasta idee este destul de simpla, cantarețul…

- FC Hermannstadt – FCSB, in sferturile Cupei Romaniei 2018 la fotbal (miercuri, ora 18.30, Digi, Telekom, Pro x). Sibienii au facut probe la nocturna improvizata, informeaza ziarul local tribuna.ro. Fotografii: tribuna.ro/ oradesibiu.ro AFC HERMANNSTADT – FCSB 0-0 ACTUALIZARE 28 februarie: Meciul s-a…

- Adrian Minune este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați maneliști, astfel ca nu este de mirare ca este chemat la o mulțime de evenimente. Cantarețul nu se incurca, insa, cu sume mici. Prestațiile sale sunt platite cu mii de euro.

- Mihaela Girbea (34 de ani) și iubitul ei, Camilo Andres Guerrero Avilles (29 de ani), de origine columbiana au venit la „Guess My Age – Ghicește varsta” ca sa caștige cat mai mulți bani din cei 100.000 de lei puși in joc!

- Justin Bieber și iubita lui, Selena Gomez, au fost eroii unui festival al iubirii, cu ocazia nunții tatalui cantarețului, care a avut loc in Montego Bay, Jamaica. In varsta de 42 de ani, Jeremy Bieber s-a casatorit, luni, cu prietena lui de mult timp, Chelsey Rebelo, de 30 de ani. Și se pare ca aceasta…

- Cel putin 18 persoane au murit in urma exploziei unei butelii care a distrus total un hotel din Beawar (India), vineri seara, in timpul unei nunti, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP.

- Orice femeie viseaza de mica la ziua nuntii: de la rochie si aranjamente florale, pana la modul in care va reusi sa fie in centrul atentiei. Dar ce te faci cand una dintre domnisoarele de onoare te eclipseaza?!

- Google Search trece incepand de astazi printr-o serie de schimbari, compania fiind nevoita sa elimine doua functii importante. Aceste miscari au fost necesare, intrucat Google a ajuns la o intelegere cu Getty Images, in urma unui proces care acuza ca motorul de cautare aduce prejudicii, intrucat oricine…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, intrebat daca regreta ca a acordat a treia sansa PSD pentru a ramane la guvernare, in contextul atacului concertat asupra DNA, ca este "un pic devreme pentru o evaluare".

- O fotografie a unui personaj istoric pe care a descoperit-o intamplator pe net i-a produs un adevarat soc. Este vorba despre o baimareanca, mama unui baiat de 15 ani. Femeia a gasit fotografia unui tablou care il infatiseaza pe Imparatul Franz Joseph, la varsta de 21 de ani. Socul a fost dat de asemanarea…

- La Palatul Regal din Londra, zilele pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle sunt numarate. Lista invitaților a fost facuta, locul ceremoniei religioase a fost stabilit, la fel și cel al recepției de dupa, așa ca mai sunt doar cateva detalii de pus la punct. In acest sens, Palatul Kensington a…

- Unul dintre cei mai apreciati cantareti de manele si-a dat cu firma-n cap. La ultimul eveniment la care a participat, Adrian Minune a reusit sa lase pe toata lumea masca cu vestimentatia aleasa.

- Andreea Marin, primele declarații despre nunta cu iubitul consul. Prezentatoarea tv a fost invitata in cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, unde a vorbit și despre posibilitatea unei noi casatorii. Bruneta nu a exclus varianta aceasta și i-a promis lui Cove ca va fi invitat la eveniment. Andreea Marin…

- Este Paris Hilton sau Kim Kardashian? Este Kim Kardashian sau Paris Hilton? Este cumva o fotografie editata? Este corpul lui Kim Kardashian cu capul lui Paris Hilton alipit? Astfel s-au intrebat multi dintre cei care urmaresc contul de Instagram al lui Kim Kardashian. Vedeta a postat o serie de fotografii…

- Marti, 30 ianuarie 2018, in parcul ce a mai ramas dupa taierea a sute de arbori, drujba a actionat din nou. Taierea a fost de fapt un masacru daca tinem cont de faptul ca a distrus in jur si arbori sanatosi. Cine va raspunde pentru distrugerea cauzata de nerespectarea conditiilor de taiere??? http://www.buletindecarei.ro/2018/01/alo-garda-forestiera-garda-nationala-de-mediu-aveti-alergie-la-carei.html…

- Sambata, 3 februarie 2018, de la ora 18.30, in Sala Operei, in continuarea Festivalului W.A. Mozart, 2018, organizat de Opera Brașov, va invitam la recitalul extraordinar „Mozartissimo”, susținut de contratenorul Cezar Ouatu și pianista Ioana Maria Lupașcu (foto). In programul acestui inedit eveniment,…

- Deea și Dinu Maxer știu foarte bine ca se fac bani frumoși la nunți și botezuri, astfel ca au facut programe speciale pentru a fi cat mai solicitați la astfel de evenimente. Tariful lor nu este deloc unul mic. Deea și Dinu Maxer, care și-au petrecut cea mai recenta vacanța in Maroc , formeaza un cuplu…

- Diana Dumitrescu viseaza la ziua in care va deveni mamica, desi, la prima vedere, nu s-ar grabi prea tare sa mearga din nou in fata preotului si sa-i jure credinta vesnica iubitului ei, Alin Boroi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce planuri are actrita pentru anul acesta si ce spune despre…

- O viitoare mireasa s-a filmat în timp ce comitea suicid și a trimis clipul fostului ei iubit care o șantaja și voia sa-i strice fericirea. Nisha Devidas a ales sa sfârșeasca acest șantaj luându-și propria viața prin consumarea de pesticide, cu doar 10 zile înainte…

- Un cuplu care s-a casatorit in Filipine in timpul erupției vulcanului Mayon, a avut parte de folografii de nunta spectaculoase, dupa ce pe fundal se poate vedea vulcanul care arunca cenușa și lava. Legenda vulcanului este una foarte romantica, iar cei doi miri, Arlo Dela Cruz și Maica Nicerio-Dela Cruz…

- Actorul George Ivascu, propunerea PSD pentru functia de ministru al Culturii George Ivascu, propus de PSD pentru functia de ministru al Culturii, este actor, regizor, dar si manager si fondator al Teatrului Metropolis din Bucuresti, fiind un sustinator si promotor al tinerei generatii de creatori. Nascut…

- Gabriela Firea, actualul primar al capitalei, a avut un tort imens și cu o forma neașteptata la nunta cu Florentin Pandele. Gabriela Vranceanu Firea s-a casatorit cu Rasvan Firea in 1993. In 2010, Rasvan Firea a murit in urma unui atac cerebral, la 54 de ani, iar 8 luni mai tarziu Gabriela Firea s-a…

- Primarul Lucian Morar si interpreta de muzica populara Ioana Pricop au facut o nunta istorica in Romania, cu 7.000 de invitati, in sapte sate, iar povestea lor de dragoste continua cel putin la fel de frumos. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ca tinerii insuratei se pregatesc de luna de…

- O cunoscuta prezentatoare de la noi a facut un anunț care a uimit pe toata lumea. Recent, moderatoarea TV a spus, prin intermediul unei postari de pe una din rețelele de socializare ca urmeaza sa se casatoreasca.

- Eleva impușcata intr-o școala din Texas. Adolescenta de 15 ani a fost transportata de urgența la spital, dupa ce un suspect a deschis focul in cantina școlii. Polițiștii au reținut un suspect care ar fi deschis focul intr-o școala din Texas. E vorba despre un adolescent de 16 ani care ar fi de asemenea…

- Dupa moartea soției, s-a concentrat strict pe creșterea celor doi copii ai sai, punand pe planul secund viața personala. Dupa 11 ani de cand femeia iubita s-a stins din viața, Tudor Caragea –...

- Estul și nordul Siberiei se confrunta cu un val de frig fara precedent. De cateva zile, mercurul termometrelor ramane constant la minus 60 de grade. Pentru localnici, asemenea geruri sunt obișnuite, așa ca fac haz de necaz și posteaza pe internet fotografii inedite.

- Lumea manelelor se pregateste de un eveniment cu mare fast! Fiul unuia dintre cei mai cunoscuti manelisti din tara se pregateste de nunta. Tanarul si-a luat inima-n dinti, a cerut-o pe iubita lui de nevasta si se pare ca a avut parte de un raspuns pozitiv.

- Chiar daca este de notorietate deja legatura de prietenie care exista intre Barack Obama si Printul Harry, este putin probabil ca familia fostului presedinte SUA sa participe la nunta regala.

- Am decis sa ne amintim, cita zapada era cindva iarna in Chișinau. La 10 ianuarie 1966, pe strada Lenin (in prezent – bul. Ștefan Cel Mare) nameții erau mai inalți decit statura unui barbat.

- Meghan Markle si-a inchis conturile pe care le avea pe Instagram, Facebook si Twitter. Vestea a fost confirmata de oficialii de la Palatul Kensington, care au venit si cu o explicatie, potrivit BBC . Gestul viitoarei sotii a Printului Harry vine cu mai bine de patru luni inainte de nunta

- O nunta din Canada a oferit poza cu cei doi miri a anului, cel putin pentru Instragam. Iscusinta fotografului, precum si interpretarea artistica a protagonistilor au fost elementele care au dus aceasta imagine în topul preferintelor. Galeria Foto.

- Prințesa Charlotte, mezina Familiei Regale a Marii Britanii, a inceput oficial gradinița la doar doi ani și jumatate. Conform reprezentanților Casei Regale a Marii Britanice, astazi a fost prima zi de gradinița pentru Prințesa Charlotte și nu pe 4 decembrie așa cum era speculat de presa britanica. In…

- Dupa o mobilizare uriașa, perechea de romani pe care un american o fotografiase in ziua nunții in 1981 a fost identificata! Sunt fericiți și tot impreuna! Dupa aproape 37 de ani, cei doi romani iși vor primi pozele de la nunta de la Biserica Stavropoleos din București.

- Matt Hills, un american care a facut fotografii la nunta unor romani in 1981, la biserica Stravropoleus din București, incearca acum sa dea de urma mirilor prin intermediul rețelelor de socializare, pentru a le da acele poze care nu au ajuns niciodata la ei. El a intrat sa viziteze biserica Stravropoleus…

- O femeie de 31 de ani, de profesie psiholog, a avut parte de nunta pe care și-a dorit-o, însa nu și de locația mult visata. Femeia suferea de cancer și a fost nevoita sa-și faca nunta în spital. Heather și Dave Mosher s-au casatorit cu doar câteva zile înainte…

- O femeie din Statele Unite ale Americii a impresionat pana la lacrimi o lume intreaga, dupa ce s-a maritat pe patul de spital, iar ulterior s-a stins din viața, potrivit realitatea.net. Femeia s-a maritat in rochia de mireasa, iar la cateva ore dupa nunta, aceasta s-a stins din viața, rapusa de cancer.…

- Majestatile Sale Regele Mihai I n. 25 octombrie 1921, Sinaia, Romania ndash; d. 5 decembrie 2017, Aubonne, Elvetia si Regina Ana a Romaniei n. 18 septembrie 1923, Paris, Franta ndash; d. 1 august 2016, Morges, Elvetia au vizitat in data de 20 octombrie 2006 Podgoria Murfatlar.Atunci, dupa degustarea…

- Anul acesta, au aniversat 19 ani de mariaj. 19 ani de cand acești doi oameni model (la propriu), ea avand chiar și particula „super“ in fata, și-au unit destinele pe o plaja din Bahamas, in 1998. Și culmea, tot la o nunta s-au cunoscut și ei, numai ca, la evenimentul respectiv, amandoi erau intr-o…

- Mai multe fotografii facute in timpul unui incendiu au semanat panica in randul internautilor!Cateva fotografii surprinse in timpul unui incendiu devastator la o capela din orasul Llanelli, din Marea Britanie, au alertat internautii, dupa ce sute de persoane au sustinut ca in

- Printul Harry a spus glumind ca nu stie inca daca fostul presedinte american Barack Obama se va afla pe lista de invitati la nunta sa, dupa ce un articol aparut in presa, invocand surse...