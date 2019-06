Fotografie emoționantă. ”Luați maică și câinele, că și el e suflet!” Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a postat pe pagina de Facebook un instantaneu de la o salvare pe care au avut-o in comuna, unde o femeie in varsta n-a vrut sa fie luata cu barca doar ea, ci doar impreuna cu cainele sau credincios. ”O bunica a ramas izolata in casa inconjurata de apa, singura ei alinare fiind cainele care i-a ramas loial in fața pericolului adus de viitura. In cei peste 80 de ani de viața, batrana nu a vazut o asemenea furie a naturii, care sa ii ia toata agoniseala in cateva secunde.

Apa depașea un metru și jumatate, iar pericolul era… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

