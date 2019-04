Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat arestat in Romania in legatura cu un omor savarsit in 2015 in Marea Britanie a fost acuzat pentru aceasta crima vineri la Londra, informeaza Press Association, potrivit Agerpres. Shane O'Brien, de 31 de ani, a fost pus sub acuzare vineri seara dupa ce a ajuns in Regatul Unit ca urmare…

- Alerta din cauza unei explozii produse marți in Sankt-Petersburg. Cel puțin patru persoane au fost ranite dupa ce o deflagrație a avut loc la Academia Militara. Explozia s-a produs marți, in jurul pranzului, in incinta Academiei militare „Mozhaiski” din Sankt-Petersburg. „Conform datelor preliminare,…

- Alerta cu bomba în cartierul european din Bruxelles! 40 de persoane au fost evacuate, în urma unui apel de amenințare cu bomba, anunța poliția belgiana, citata de 7sur7.be. O parte din cartierul european, unde se afla și o firma de consultanța pentru Comisia Europeana unde s-a…

- Somnul prelungit in weekend nu compenseaza orele de odihna insuficiente din cursul saptamanii, a atras atentia o echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie, citata joi de Press Association. Dupa ce au studiat un grup de adulti timp de doua saptamani, cercetatorii au descoperit ca persoanele care…

- Tribunalul Harghita a adus precizari dupa controversata decizie luata in cazul ”Țandarei” in care 120 de persoane judecate pentru infracțiuni grave de trafic de persoane au fost condamnate in Marea Britanie in timp ce capii rețelei din Romania au scapat fara nici o pedeapsa. In aceasta situație sunt…

- Avionul, de tip Cessna, efectua o cursa din Parcul natural Maasai Mara spre orasul Lodwar. Aparatul de zbor s-a prabusit in vestul Kenyei. „La bordul avionului usor erau cinci persoane - pilotul si patru turisti straini; nu exista supravietuitori", a declarat Edward Mwamburi, seful Politiei…

- Patru persoane din Teiuș care, in cursul lunii trecute, au aruncat gunoiul menajer la intamplate pe terenuri virane au fost sancționate de Poliția Locala cu amenda de 800 lei, fiecare. In acest sens, reprezentanții Primariei orașului Teiuș au publicat pe o rețea de socializare urmatorul comunicat: „In…