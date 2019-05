FOTOGRAFIA ZILEI Ambuteiaj pe Everest / Doi alpiniști și-au pierdut viața Trebuie sa stai la coada pentru a ajunge pe acoperișul lumii, cu o așteptare de mai multe ore în apropiere de vârful Everestului, în Himalaya, au anunțat joi organizatorii expedițiilor, potrivit AFP, care noteaza ca doi alpiniști și-au pierdut viața în aceasta zi.



Peste 200 de alpiniști au profitat miercuri de vremea senina pentru a urca, din Nepal și din China, pe cel mai înalt vârf al lumii, 8.848 metri. Dar echipele au fost nevoite sa aștepte ore întregi, cu riscul degeraturilor.





Un american și o indianca, ambii de 55 de ani, au murit… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

