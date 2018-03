Stiri pe aceeasi tema

- Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Radulescu, a postat pe Instagram un mesaj care i-a facut pe mulți sa se intrebe daca relația lui cu Mihaela Radulescu mai funcționeaza așa cum trebuie. Mai exact, Felix a postat un mesaj cu ”Te iubesc”, insa, culmea, nu pentru Mihaela. Probleme in Paradis?

- Paginile de Facebook oficiale ale companiilor SpaceX si Tesla Inc, detinute de Elon Musk, au fost șterse, vineri, de pe reteaua de socializare dupa ce miliardarul, provocat de internauti, a promis pe Twitter ca va...

- Razvan Marin, cel mai bun mijlocaș central din Jupiler League, a cucerit sambata Cupa Belgiei, 1-0 dupa prelungiri cu Genk, la intaiul sezon complet departe de casa, iar Gica Hagi a ținut sa ii transmita un mesaj. ...

- Clubul de baschet al autoritaților locale are mari probleme ”internaționale” din cauza salariilor neplatite pe timpul asociației BC Timișoara. Dupa ce trei foști jucatori au primit dreptate la BAT (Tribunalul de Arbitraj Baschetbalistic), un al patrulea, Derrick Low, al carui caz a fost judecat separat,…

- Un cetatean a fost amendat de catre politisti dupa ce postat un mesaj pe contul sau personal de Facebook Zilele trecute a fost data solutia definitiva in acest caz, care nu a fost in favoarea barbatului. Magistratii au considerat ca nu se poate nega faptul ca retelele sociale, precum Facebook, Instagram…

- Superstarul brazilian al fotbalului Neymar a primit numeroase critici dupa ce a publicat pe retelele de socializare o fotografie a sa in scaunul cu rotile, insotita de un citat din astrofizicianul Stephen Hawking decedat miercuri, un omagiu considerat de prost gust, relateaza AFP. In plina…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus luni, intr-o conferinta de presa, ca este nevoie de reforma in domeniu si a spus ca a primit un mesaj de sustinere in acest sens din partea reprezentantilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). „Avem nevoie de reforma in sanatate. Astazi am primit un mesaj…

- CHISINAU, 10 mart — Sputnik. Ziua de 9 martie este deosebit de dureroasa pentru Natalia Gordienko, deoarece pe aceasta data, acum 11 ani, a ramas fara mama. Artista a marturisit ca în acest an a simtit deosebit de acut aceasta pierdere pentru ca a devenit si ea mama. Ea…

- What’s Up va fi tata! Artistul a postat pe contul sau de Instagram o fotografie in care apare alaturi de Simina, soția sa, precum și un mesaj care nu lasa loc de interpretari: „Te iubesc, soția mea mica, #viitoaremamica”. Marius Ivancea, solistul ce s-a facut cunoscut drept What’S Up, s-a casatorit…

- Amalia Nastase a simțit pe propria piele ce inseamna sa fii blocat cu mașina, pe un drum național, in toiul iernii. Ex-soția fostului mare tenismen al Romaniei a povestit ca a sunat la 112, iar persoana care a preluat apelul i-a oferit un raspuns halucinant, precizand ca mașinile responsabile cu dezapezirea…

- Comisarii de la Protecția Consumatorilor iși cer drepturile salariale. Ei transmit ca au cele mai mici venituri dintre toate instituțiile de control. Sindicatul Național al Funcționarilor Publici (SNFP) a transmis ca situația comisarilor ANPC a ajuns intr-un moment critic.

- Alina Pușcaș a primit un mesaj de la o admiratoare, care a impresionat-o pana la lacrimi. Prezentatoarea de a „Te cunosc de undeva” a vorbit despre asta in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars. Invitata la „Star Chef”, Alina Puscas a povestit un episod emotionant, care a impresionat-o foarte tare.…

- Un exemplu de inverșurare și orginalitate, am putea spune, este Sophia Hadjipanteli, un model din Cipru in varsta de 19 ani care refuza sa se penseze, scrie spynews.ro. Sophia Hadjipanteli este și inițiatoarea proiectului #UnibrowMovement (#monostpranceana) care le indeamnna pe fete sa nu…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a vorbit și despre un mesaj, pe care l-a citit colegilor sai. "Mi l-a dat (n.r. Oprișan) și l-am citit colegilor. Un mesaj primit de la o domnișoara de bine. Normal ca era un cont fals și cu o poza foarte interesanta. Toți baieții au vrut sa se uite la ea. Spunea…

- Simona Halep i-a scris un mesaj pe rețelele de socializare lui Ianis Hagi! Campioana noastra a cautat sa uite de necazurile din ultima vreme, accidentarile dese din acest inceput de an, care a fost foarte bun pentru ea. Simo a inceput sa se uite la fotbal și chiar a indraznit sa-l incurajeze pe Ianis…

- Ianis Hagi a publicat pe contul sau de Instagram o fotografie in care celebra golul reușit in meciul de luni seara cu FC Botoșani, 2-1, alaturi de mesjaul: "Mult a fost, puțin a ramas. Inca un pas spre play-off". Simona Halep, prima declaratie despre COPIL si RETRAGEREA din circuitul WTA…

- “Imediat dupa conferinta de presa sustinuta azi la pranz, in care am anuntat finalizarea comisiei de licitatie si ca in curand vom avea 400 de autobuze euro 6 am primit mai multe amenintari pe Facebook si email. Pe scurt ce anume se revendica, de ce o companie din Turcia a castigat licitatia si nu din…

- Sylvester Stallone a infrimat zvonurile pe Instagram. Raspunsul actorului in varsta de 71 de ani a facut deliciul fanilor sai. Stallone a distribuit pe rețeaua de socializare o știre falsa care informa faptul ca celebrul actor ar fi decedat dupa ce a pierdut luptat impotriva cancerului…

- Despre Liviu Varciu și Anda Calin s-a spus ca s-au desparțit și ca nu mai locuiesc impreuna. Anda Calin a reacționat. Liviu Varciu formeaza un cuplu de ceva vreme cu Anda Calin, cea care i-a daruit o fetița, Anastasia, care urmeaza sa fie botezata . Recent, despre Liviu Varciu și Anda Calin s-a spus…

- Contestarea la CCR de catre PNL si PMP a proiectului de lege privind infiintarea Liceului Romano-Catolic de la Targu Mures reprezinta ''un mesaj prost si gresit'', iar acest act normativ nu incalca niciun principiu al autonomiei, considera presedintele UDMR, Kelemen Hunor. "Un mesaj prost,…

- Dupa ce s-a antrenat in ultimele zile in echipamente Nike, Simona Halep a spulberat in aceasta dimineața orice dubiu și a anunțat ca a ajuns la o ințelegere cu firma americana. Imediat dupa ce Simona Halep a facut mult-așteptatul anunț, Darren Cahill și-a schimbat fotografia de profil de pe Instagram…

- Elena Udrea a postat pe Facebook un mesaj dupa ce avocatul sau a confirmat faptul ca se afla la Atena. Fostul ministru spune ca nu ințelege interesul atat de mare pentru plecarea sa din țara și precizeaza ca informația era una publica și nu a ascuns faptul ca plecat in Grecia. Elena Udrea a postat un…

- Mirabela Daur a fost externata astazi din spital. Pentru a instiinta fanii in legatura cu starea ei de spirit, vedeta a postat pe Instagram doua fotografii care ilustreaza fericirea vedetei de a ajunge, din nou, in casa sa.

- Doi angajati de la Cariera Pesteana nu vor primi clase de salarizare, desi au salarii mici. Dumitru Pirvulescu, liderul de sindicat, a explicat la un post de televiziune ca cei doi au probleme cu consumul de alcool si au avut sanctiuni din aces...

- Imediat ce ajuns in tara, Anda Adam a fost programata de urgenta pentru operatie, in urma accidentarii suferite la Exatlon. Se pare ca momentul dificil a trecut, blonda a postat o imagine pe retelele de socializare, unde pare pe patul de spital, iar alaturi a scris si un mesaj. “A trecut momentul dificil,…

- Sebastian Stan a fost apreciat de Nicole Kidman dupa ce au colaborat la o productie, actrita publicand un mesaj pe internet in care spune ca i-a placut sa lucreze cu actorul de origine romana. Nicole Kidman a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie in care apare alaturi de Sebastian Stan.…

- Fostul tenismen si bruneta sunt din nou la cutite, iar asta i-a declansat lui Brigitte o boala cronica. Ea da vina pe sotul ei pentru ca s-a imbolnavit si sustine ca nu mai are pe nimeni pe lume, in afara de copii. Brigitte Nastase a ajuns din nou pe mana medicilor. Bruneta se confrunta cu probleme…

- Cardi B a devenit hypercunoscuta datorita piesei “Bodak Yellow” și continua sa se faca din ce in ce mai remarcata. Celebrul cantareț Bono i-a oferit acesteia o scrisoare in care o lauda pentru performanțe și nivelul la care s-a ridicat. Cantareața in varsta de 25 de ani și-a postat reacția pe Instagram…

- "In statiunea Paltinis, traficul rutier este blocat din cauza autoturismelor parcate neregulamentar. Mesaj pentru șoferi Adresam conducatorilor auto rugamintea de a parca numai in locurile special amenajate, iar daca acestea sunt ocupate la capacitate maxima, sa stationeze in afara…

- Un barbat a decedat, dupa ce automobilul cu care se deplasa a derapat de pe traseu și s-a rasturnat. Tragedia a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 14:15, in orașelul Tvardița din raionul Taraclia, scrie Today.md.

- Gonzalo Higuain n-ar mai fi barbat liber. Atacantul lui Juventus a postat pe Instagram un mesaj curios și o poza, explicand cum se distreaza in Argentina "impreuna cu amicii, familia și soția", in vacanța de iarna. Imediat, fanii au tras concluzia ca Pipita s-ar fi casatorit in secret cu Lara Wechsler,…

- Nicolae Guta este in pragul divortului, insa manelistul nu a precizat, pana in prezent, motivul pentru care vrea sa se desparta de sotia sa. Insa, conform unor surse, artistul vrea sa o paraseasca pe Cristina din cauza faptului ca l-ar fi inselat in mai multe randuri. A

- Talentul Alinei Eremia a depasit granitele tarii si a ajuns pana in Mexic. Thalia, celebra cantareata de muzica latino, a postat astazi pe contul sau de Instagram un filmulet in care ii multumeste Alinei Eremia pentru piesa “Equivocada”, pe care aceasta a cantat-o.

- Aflat la Melbourne, unde o pregatește pe Simona Halep pentru primul turneul de Mare Șlem al anului, Darren Cahill a postat un mesaj emoționant pe Instagram. "Se fac 3 ani de cand am fost invitat in aceasta echipa și acesta e locul de unde a inceput totul. Ne-am reintors in Melbourne inconjurați de…

- Are doar 18 ani, dar știe cum sa-și puna pe jar admiratorii. Vrea sa calce pe urmele celebrilor sai parinți spre o cariera formidabila in lumina reflectoarelor și, pana la varsta majoratului, a reușit sa fie in centrul atenției pe la evenimente de covorul roșu foarte importante, pe marile podiumuri…

- Politistul Marian Godina scrie, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca nu isi explica felul in care barbatul suspectat ca a agresat doi copii a ajuns sa lucreze in Politie. ”Cred ca sunt multi politisti carora acum le e rusine”, scrie Godina.

- Chris Zylka a cerut-o de sotie pe Paris Hilton in timpul unei mini-vacante petrecute in Aspen zilele trecute, acesta daruindu-i un inel de logodna in valoare de 2 milioane de dolari. Cererea in casatorie a fost filmata si postata de Paris Hilton pe Instagram, iar ulterior aceasta i-a facut si o declaratie…

- Universitatea Malmo, situata în sudul Suediei, va fi închisa luni dupa ce a primit un mesaj de amenintare, informeaza site-ul agentiei Reuters. Universitatea Malmo a informat joi profesorii si studentii ca va fi închisa luni, dupa ce a primit un email în care o persoana…

- Alexandra Dinu, prima sotie a lui Adrian Mutu, și-a gasit, in sfarșit, fericirea, alaturi de un actor celebru. De curand, barbatul i-a facut o declarație de dragoste de ziua ei de naștere. Miercuri Alexandra Dinu si-a aniversat ziua de nastere, ocazie cu care iubitul ei i-a facut o declaratie de dragoste…

- Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, un avion al companiei Blue Air care a decolat, astazi, de la Bacau cu destinatia Catania, si care avea la bord 126 de pasageri, a fost nevoit sa aterizeze de urgenta pe aeroportul Palermo. Toti membrii echipajului au aterizat in siguranta. Aeronava…

- Etapa de miercuri din Turul de schi, un sprint prevazut la Oberstdorf (Germania), contand si pentru Cupa Mondiala de schi fond, a fost anulata din cauza furtunii, au anuntat organizatorii. Imediat dupa calificarile feminine, vantul s-a intensificat, iar decizia luata a fost de a nu se…