Fotografia de final de an a bursei: aceeasi lichiditate si actiuni subevaluate

Un model de peste 80.000 euro a fost cea mai vanduta masina electrica in Olanda in decembrie 2018

SUV-ul electric al britanicilor, Jaguar i-Pace, a fost cea mai vanduta masina electrica in Olanda in decembrie 2018, desi are un pret intre 78.000 euro si 102.000 euro. Vanzarile de masini electrice s-au triplat… [citeste mai departe]