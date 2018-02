Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Jim Carrey a anuntat pe Twitter ca isi vinde actiunile pe care le are la Facebook si ca isi sterge contul curent, incurajand publicul si investitorii sa boicoteze reteaua de socializare, scrie adevarul.ro.

- Fotografia prin care starul de reality show Kylie Jenner a anuntat nasterea primului ei copil a devenit cea mai populara pe platforma online Instagram, cu 13,6 milioane de like-uri, informeaza variety.com.

- Actrița Michaela Prosan, cea care da viața personajului Sonia Caragea, fosta Baicu Popovici, este o tanara extrem de rafinata și eleganta. Personajul ei știe sa-și puna in valoare frumusețea. Insa, diva nu a avut mereu look-ul din „Fructul oprit, parul lung și șaten.

- A murit Edwin Jackson, aparatorul echipei de fotbal american Indianapolis Colts. Aa incetat din viata la varsta de 26 ani, in urma unui accident rutier produs duminica. Jackson calatorea la bordul unui vehicul Uber, pe o autostrada din Indiana, in momentul in care a inceput sa se simta rau si i-a cerut…

- Comitetul International Olimpic este „extrem de ingrijorat" in legatura cu problemele de guvernanta din cadrul Federatiei internationale de box amator (AIBA), amenintand acest sport cu excluderea de la JO de vara editia 2020 de la Tokyo,

- Dupa cum probabil ati observat, in randul vedetelor circula o noua moda. Divele se pozeaza fara machiaj pentru a-si etala frumusetea naturala! Unele dintre ele chiar au cu ce se lauda, altele. mai putin.

- Infrangerea cu cei de la Academia Rapid a reprezentat momentul perfect pentru ca o parte dintre pitesteni sa isi ridice semne de intrebare cu privire la calitatile de antrenor ale lui Emil Sandoi. Pe diferite pagini de Facebook, o parte dintre pitesteni au inceput sa critice faptul ca FC Arges a…

- Ultimul CEx al PSD a fost cu scantei, culmea culmilor fiind ca Liviu Dragnea a intalnit opoziția celui care i-a fost pana acum – cel puțin așa parea – vasal. Confruntarea dintre Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu a pornit in momentul in care Valentin Popa a fost propus ministru al Educatiei, sustinut…

- In timp ce multe dintre starurile hollywoodiene au deja ”vechime” pe Instagram, vazand in aceasta rețea de socializare o modalitate de a comunica direct cu fanii lor, Tom Cruise de abia acum s-a lasat convins de aceasta „unealta”. Și bine a facut, caci fanii internauți au fost incantați peste masura…

- Paul Bocuse, legendarul bucatar francez, care a reprezentat cu onorare tradițiile culinare ale țarii sale in intreaga lume a murit la 91 de ani, potrivit unui mesaj postat sambata pe Twitter de ministrul francez de interne Gerard Collomb.

- Maria Constantin a postat o fotografie pe retelele sociale cu care a reusit sa-si sperie fanii, obisnuiti sa vada un chip frumos si ingrijit. „Pregatita pentru examenul la actorie. Cuba, vin!", a scris Maria Constantin la...

- Fanii serialului ”Games of Thrones” se bucura de existența unui hotel de gheata care are ca tema de inspiratie lumea creata de George R. R. Martin. Inaugurat recent in SnowVillage din Finlanda, hotelul a fost ridicat in doar o luna, la constructia sa participand sculptori in gheata profesionisti din…

- Scandal cu politisti si mascati in curtea casei unui director de la Spitalul Clinic pentru Copii „Sfanta Maria". Duminica seara, un fost angajat al spitalului, insotit de alte trei cunostinte, a mers la casa din Tatarasi a directorului administrativ al spitalului, Dorin Bulgariu, unde au aruncat cu…

- Mirela a infirmat știrea, precizand ca, intr-adevar revine la TV la jumatatea lui februarie, dar cu o alta emisiune, scrie unica.ro. Deocamdata ea nu a dat detalii despre noua producție. Citeste si Mirela Boureanu Vaida a facut anuntul in direct: "Este ultima mea prezenta la Acces Direct"…

- Adrian Despot a facut o schimbare de look chiar la inceput de an 2018. El le-a aratat prietenilor virtuali despre ce este vorba. Muzicianul Adrian Despot, care formeaza un cuplu de peste 20 de ani cu aceeași femeie , a decis sa inceapa anul cu o schimbare, cel puțin in ceea ce privește look-ul sau.…

- Un cetatean al Municipiului Campia Turzii, Precub Adrian, a publicat pe Facebook in aceasta seara un schimb de replici pe care l-a avut cu unul dintre angajatii Companiei de Salubritate care l-a amenintat ca nu ii va mai fi ridicat gunoiul! Read More...

- Una dintre cele mai iubite artiste de la noi, Lidia Buble, a avut parte, in seara dintre ani, de o surpriza placuta. Zeci de fani care o iubesc au sosit la concertul Lidiei tocmai din Miercurea Ciuc. Cantareața se afla in concert la Codlea, Brasov. Artista le-a mulțumit fanilor care au venit special…

- Sarbatorile de iarna din acest an au fost de tristete apasatoare pentru Andreea Berecleanu. Sunt primele fara tatal ei, care s-a stins in urma cu aproape patru luni. In memoria lui, prezentatoarea de la Antena 1 a facut un gest cu totul si cu totul deosebit. Fanii i-au scris imediat vedetei.

- Autor: Stelian ȚURLEA Fanii celebrului erou al lui George Arion pot fi incantați: inca o carte cu Andrei Mladin! Dupa Atac in biblioteca, Andrei Mladin a avut un destin fabulos: s-a facut un film, un serial tv, o opera polițista. Cartea a fost reeditata de mai multe ori, fanii au creat un club cu numele…

- Liviu Varciu s-a schimbat total de cand a devenit tata pentru a doua oara. Se implica mult in creșterea Anastasiei și este foarte mandru de micuta lui, pe care o iubeste enorm. Aceasta se pare ca l-a mostenit perfect si semana foarte bine cu tatal ei.

- În luna iulie, Andreea Mitu anunța pe contul sau de Facebook ca nu va mai juca tenis în acest an pentru ca e însarcinata. „Dragi susținatori, ma bucur sa pot împartași cu voi veștile bune din viața mea: eu și iubitul meu, Laurent, vom deveni parinți. Acest lucru…

- „Craciun fericit” este urarea cinica, apoi mesajul se raspandeste pe Facebook deasupra fotografiei unei masini de Politie complet distrusa intr-un accident petrecut ieri. S-a intamplat pe autostrada A1, langa Piacenza. In teribila ciocnire cu un TIR, unul dintre agentii de la bordul masinii, Giuseppe…

- Tabloidul Bild l-a laudat pe mijlocașul Mainzului, mai ales pentru realizarile din prima repriza, cand a fost un pericol constant pentru poarta fostei sale echipe: "Fanii l-au aplaudat in picioare". In campionat, la Stuttgart, Alex Maxim n-a mișcat in fața fostei sale echipe (0-1). Dar marți seara,…

- Intrebat marti de reporterul Digi24 Toma Petcu despre locul unde a studiat Dreptul si in ce perioada, deputatul PSD Eugen Nicolicea a refuzat dialogul si l-a amenintat pe jurnalist ca daca mai insista pe acest subiect ii va ridica acreditarea.

- Lidia Buble a dezvaluit ca intampina probleme serioase din cauza lentilelor de contact pe care le foloseste pe durata unui show de televiziune. Vedeta se pregateste, acum, pentru finala unui concurs. A

- Gianluigi Donnarumma a avut parte de un tratament foarte dur din partea fanilor lui AC Milan dupa ce agentul sau, Mino Raiola, a anuntat ca vrea sa rupa contractul cu gruparea de pe San Siro. Fanii l-au injurat si i-au pregatit bannere, iar portarul a refuzat initial sa joace, izbucnind in lacrimi.…

- Intregul colectiv al Colegiului Pedagogic Constantin Bratescu este alaturi de doamna profesoara Manuela Mihaila in momentele grele pricinuite de decesul fulgerator al tatalui, RUMEGA CONSTANTIN. Sincere condoleante si odihna vesnica Colectivul cooperativei Fotografia SCM Constanta deplange decesul fostei…

- Camerele de televiziune au surprins un dialog extrem de aprins intre Gennaro Gattuso, tehnicianul lui AC Milan, și Gianluigi Donnarumma, goalkeperul echipei, in timpul meciului de campionat caștigat de rossoneri cu 2-1 in fața Bolognei. ...

- Organizatorii asigura fanii ca evenimentul se va desfașura in condiții normale, pe 15 decembrie, așa cum a fost anunțat de la inceput Doar cateva zile ne mai despart pana la concertul rock al anului. Trupa germana Helloween vine in Romania in premiera in formula completa, cu toți membrii sai de marca…

- Simona Patruleasa a fost tinta unor atacuri „nemiloase”, venite de la fanii emisiunii „Bravo ai stil”. Fetita ei, Ingrid, in varsta de 6 ani, a fost parte din juriu alaturi de alti copii de vedete, in editia de miercuri a show-ului. Micuta a facut furori in platoul emisiunii, cu comentariile ei acide…

- Bacteriile care-i infecteaza pe toti pasionatii de fotbal si de sport, in general, au fost prezente si aseara, la meciul FCSB - Lugano 1-2 (0-2), partida din ultima runda a Grupei G din Europa League, disputa la finele careia elevii lui Nicolae Dica s-au calificat in 16-imilie competitiei. …

- Marcel Toader a afirmat ca a fost amenințat de actualul iubit al fostei lui soacre, mama cantareței de muzica populara Maria Constantin. Despre mama interpretei de muzica populara Maria Constantin se spune ca ar avea o idila cu un pușcariaș pe nume Silvian . Omul de afaceri Marcel Toader, fostul partener…

- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia prezinta marti, 5 decembrie, de la ora 11.00, exponatul lunii decembrie. Este vorba despre o fotografie reprezentand “Delegația Transilvaniei la București, decembrie 1918”. Fotografia aflata in colecția muzeului albaiulian reprezinta delegația oficiala care la 14…

- Imaginea cu Andreea Marin a creat reacții neașteptate pe contul de socializare. Vedeta a publicat o fotografie in care arata mai mult ca o puștoaica, decat o femeie trecuta de 40 de ani. Fanii nu s-au putut abține. De cand s-a indragostit nebunește de tanarul consul, Andreea Marin arata mai bine ca…

- A ramas mai putin de o luna pana la ultimul mare show al anului. Helloween vine in Romania pentru prima data in formula completa, formula care a consacrat trupa si care a raspandit power metal-ul pe intreg mapamondul.

- Sambata, 25 noiembrie, de la ora 20.00. la “Te cunosc de undeva!”, Lidia Buble se transforma in Lady Gaga, iar piesa pe care o va interpreta va fi una grea, care ii va solicita la maximum corzile vocale. De altfel, dupa repetitii, Lidia a marturisit ca a ramas fara voce.

- Dupa ce Togolezul Camaldine Abraw (27 de ani) a venit cu bagajele facute la antrenamentul celor de la ACS Poli Timișoara, amenințand ca va pleca de la echipa, oficialii echipei anunța ca acesta nu are restanțe financiare. "Nu pot ințelege de ce a facut asta. El e nou venit, nici nu avea cand sa aiba…

- Nu doar enoriașii iși parcheaza mașinile pe unde apuca in preajma bisericilor din Satu Mare. Cei de la Drivers SM au surprins un taxi „uitat” pe trecerea de pietoni din fața Catedralei Ortodoxe din centrul municipiului. Fotografia a fost postata pe Facebook (https://www.facebook.com/SM.Drivers1/). Suntem…

- Liviu Varciu se poate numi un barbat cu adevarat implinit, de cand iubita sa Anda, i-a daruit o frumoasa fetita pe nume Anastasia. Cat timp el este plecat in Asia, „fetele” sale petrec momente minunate impreuna, parca facandu-i in ciuda taticului ca nu este si el prezent.

- Andreea Banica nu rateaza nicio ocazie sa se mandreasca cu minunata familie pe care o are, iar fanii savureaza fiecare fotografie pe care aceasta o posteaza pe rețelele de socializare. Indragita artista și soțul sau, Lucian Mitrea, au taiat moțul fiului lor in weekendul ce a trecut și artista a postat…

- Lidia Buble traieste o frumoasa poveste de dragoste cu matinalul de la Neata, Razvan Simion. Cei doi sunt foarte fericiti si incearca sa profite la maxim de clipele petrecute impreuna. Momentan nu se aude de nici o posibila casatorie intre ei, insa vedeta a pus fanii pe jar in ceea ce priveste un copil.

- "Din cele zece zile petrecute la Istanbul, numai in cea de-a noua am putut iesi in lume. Dupa bunker a urmat izolarea intr-o camera de hotel. Veti vedea in video cum am trecut prin iradierea cu iod. Revenind la cea de-a noua zi, singura ploioasa si rece din cele zece, a fost intensa, plina…

- Fiul Mihaelei Radulescu, de nerecunoscut. Ayan are 14 ani și seamana perfect cu jurata de la „Romanii au talent”. Vedeta a postat pe contul de socializare un colaj cu fotografie, care au facut deliciul fanilor de pe contul de socializare. Mihaela Radulescu și Ayan se ințeleg de minune. Cei doi petrec…