Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 12 ani a fost rapita, violata si ucisa de catre unchiul si fratii sai in satul Sagar, din provincia Madhya Pradesh, India, pe 14 martie. Trupul sau a fost gasit in afara satului in aceeasi zi. Politia spune ca ea a fost strangulata si decapitata.

- Nu e un banc, e decizia unui judecator. Trei barbați au fost achitați pentru ca femeia pe care au agresat-o era „prea urata ca sa fie violata”. Hotararea a starnit un val de revolta, oamenii ieșind in strada și cerand dreptate pentru biata femeie.

- O decizie a unei curti de apel a generat valuri de revolta in Italia. Doi barbati au fost achitati pentru infractiunea de viol, dupa ce in prima instanta au fost condamnati. Achitarea a fost decisa de un complet de judecata format doar din femei, in 2017, insa motivarea a devenit publica abia pe…

- „Asia Express” este un adevarat test de rezistența. Oboseala, infometarea și probele au facut-o pe Ruby sa fie la un pas sa clacheze in India! Ea și iubitul au avut parte de multe momente tensionate, dar s-au susținut mereu unul pe celalalt.

- Iuliana Luciu și Margherita de la Clejani au impartașit din experiența traita la Asia Express. In timp ce Margherita a marturisit ca ii mulțumește Universului pentru șansa pe care i-a dat-o, sora Nicoletei Luciu s-a declarat dezamagita. "Imi doream foarte tare acest proiect. Am avut o reacție alergica…

- ASIA EXPRESS. Cel de-al doilea sezon Asia Express, show ce revine la Antena 1 duminica, 10 februarie, de la ora 20:00, a testat limitele concurentilor intr-un mod greu de imaginat. CRBL și Oase au fost puși sa bea urina de vaca! CASTIGATORI ASIA EXPRESS 2019. Surpriza, s-a aflat cine va incasa…