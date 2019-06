Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele bune din grupa i-au facut pe fani sa treaca la o evaluare a jucatorilor de la naționala. Cititorii GSP.ro au comentat intens meciul dintre Franța U21 și Romania U21, scor 0-0. Naționala noastra s-a calificat in semifinalele EURO 2019, unde va intalni Germania U21. Romania U21 va juca impotriva…

- Cosmin Contra a vorbit despre victoria senzaționala reușita de naționala de tineret in fața Anglia U21, scor 4-2, și a anunțat ca toți jucatorii lui Mirel Radoi vor face pasul la prima reprezentativa. VEZI AICI VIDEO, FOTO ȘI DETALII DESPRE MECI! Selecționerul echipei naționale s-a declarat incantat…

- Naționala de rugby a Romaniei a invins la limita reprezentantiva Braziliei, 22-21, un meci in care a revenit de la 0-10 și 7-16! Nu a fost deloc ușor pentru „stejari" sa se impuna, ei vazandu-se conduși in minutul 20 cu 10-0! Cristi Chirica a reușit primul sau eseu, Florin Vlaicu a transformat și Romania…

- Papa Francisc a cerut iertare, in numele Bisericii, comunitatii rome de la Blaj, pentru momentele, de-a lungul istoriei, cand acestia au fost "maltratati", "segregati" sau priviti "intr-o maniera gresita, cu privirea lui Cain si nu cu cea a lui Abel", conform agerpres.ro. Suveranul Pontif s-a…

- Liviu Dragnea vrea un proiect de lege care sa introduca o prevedere pentru ca in Romania sa se discute despre preturi in lei la incheierea contractelor. „O sa introducem o prevedere pentru ca in Romania sa se discute despre preturi in lei. Ca sa intarim moneda nationala asta vom face in perioada urmatoare.…

- Intalnirea informala a Punctelor Europa pentru cetateni, actiune desfasurata in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, va avea loc, pe 7 si 8 mai, la Sala Media a Teatrului National din Bucuresti. Potrivit unui comunicat postat joi…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, considera ca tragedia recenta din judetul Iasi, in care un copil de 3 ani si-a pierdut viata dupa ce a cazut in fosa septica din curtea unei scoli, este dureroasa si revoltatoare. Aceasta drama, care din nefericire nu este un caz singular, arata ca, in continuare,…

- TRICOLORI… Romania U15 a pierdut la limita amicalul cu Ucraina U15. Chiar daca au avut mai multe ocazii de a inscrie, “tricolorii” au cedat, scor 0-1, in primul test impotriva selectionatei similare a Ucrainei. Pentru nationala Romaniei U15 au evoluat si vasluienii David Maftei si Denis Bujor, ambii…