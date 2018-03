​FOTOGALERIE SIAB revine după 11 ani - Cum arată salonul auto de la care multe mărci lipsesc ​Salonul International Auto Bucuresti - SIAB - a revenit dupa 11 ani de absenta si standurile arata bine, mai ales ca este organizat in doua hale noi de la Romexpo. Sunt cateva premiere europene, exxista si o masina pe hidrogen si sunt expuse si masini electrice. Lipsesc o serie de marci importante; Dacia, Renault, Nissan, Peugeot, Citroen, Mercedes sau Jaguar. Biletul de intrare este 30 de lei si ultima zi de vizitare este 1 aprilie, prima fiind 24 martie. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la deschiderea Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) 2018, de la Romexpo, Mihai Daraban, președintele CCIR, a declarat ca avem nevoie de infrastructura nu doar pentru a pastra in Romania cei doi mari producatori Dacia și Ford, ci pentru a putea deveni un hub in aceasta industrie.

- Daca ai ratat concertele pe care le-au susținut pana acum, in Romania, germanii de la Scorpions, iti poti lua revansa in aceasta vara. Trupa, sinonima cu balade precum ,,Wind of Change", ,,No One Like You", ,,Still Loving You" si ,,Rock You Like A Hurricane" vine, din nou, la Bucuresti. Mai exact, pe…

- Circulația autovehiculelor a fost perturbata miercuri dupa amiaza pe centura ocolitoare a municipiului Gherla, in localitatea Bunești, din cauza unui accident rutier. In eveniment au fost implicate doua autovehicule, intre care un Mercedes cu platforma, pe care se afla un autoturism Volkswagen, care…

- Inginerii de la Dacia si cei de la Renault si-au pus mintea la contributie si au venit cu un model de Duster pentru pilotii de raliuri. Ei au dezvoltat o masina cu o putere aproape incredibila pentru un brand romanesc. Asa cum banuiti deja, modelul a fost fabricat in editie limitata si poate fi condus…

- Grupul auto francez Renault va prezenta la urmatorul salon auto de la Moscova un crossover compact, o noua silueta in gama Renault, care va permite grupului francez sa isi continue cresterea pe piata internationala, transmite agentia Reutres, citata de economica.net. ...

- Prim exponent al colaborarii cu marcile grupului PSA Peugeot – Citroen, sub umbrela caruia a intrat marca Opel, Crossland X atrage prin designul exterior și gama de prețuri foarte competitiva, dar comportamentul rutier lasa loc de mai bine.

- Zeci de mașini confiscate, vandute de ANAF la preț de chilipir. Este vorba despre autoturisme care pot fi cumparate prin vanzare directa sau la licitație. Mașinile intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite sunt vandute de Administrația Finanțelor Publice din mai multe…

- Licitații valabile in luna martie, potrivit a1.ro. Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Brașov Volkswagen Jetta – preț de pornire 26.625 lei (fara TVA)Skoda Octavia – preț de pornire 29.025 lei (fara TVA)Licitația va avea loc in data de 19 martie. Data limita pentru…

- Constructorul auto francez Renault si partenerul japonez Nissan poarta discutii pentru o apropiere mai stransa, urmand ca Nissan sa preia cea mai mare parte din pachetul de 15% din actiunile Renault detinut de statul francez, au declarat miercuri pentru Reuters mai multe surse din apropierea discutiilor.

- Accidentul s-a petrecut la intersecția strazilor Emile Zola și Bujorilor. Ambii conducatori auto circulau pe strada Emile Zola. Femeia in varsta de 29 de ani circula la volanul unui Nissan, iar la intersecția cu Bujorilor a virat la stanga, fara sa se asigure. Nu i-a acordat prioritate de…

- Renault va experimenta pe piața din Rusia și in estul Asiei cu un SUV de dimensiunile lui Duster care se va diferenția prin faptul ca este "mai rafinat", conform oficialilor marcii franceze. SUV-ul ar putea veni sub sigla Dacia și in Europa, dar nu ai devreme de 2020.

- Microsoft a lansat astazi March Car Pack pentru Forza Motorsport 7, disponibil pe Windows 10 și Xbox One. Pachetul conține: 1932 Alfa Romeo 8C 2300 Spider 1983 Jaguar #44 Group 44 XJR-5 1988 Nissan #33 Bob Sharp Racing 300ZX 1977 Brabham #8 Motor Racing Developments BT45B 2017 Lincoln Continental 2017…

- Declinul diesel-urilor, masini la care emisiile de CO2 erau reduse, dar si cresterea record pentru SUV-uri au fost factori care au facut ca emisiile medii ale masinilor noi vandute in Europa sa creasca dupa zece ani de scadere, arata datele JATO. Toyota, Peugeot si Citroen stau cel mai bine, iar Dacia…

- Un taximetrist de 27 de ani a murit azi-dimineața dupa ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit violent cu un „Renault”. Șoferul celuilalt vehicul, de 21 de ani, a ajuns in stare grava la Secția reanimare a Institutului de Medicina Urgenta. Potrivit poliției, accidentul a avut loc in jurul orei cinci,…

- Un taximetrist de 27 de ani a murit azi-dimineața dupa ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit violent cu un „Renault”. Șoferul celuilalt vehicul, de 21 de ani, a ajuns in stare grava la Secția reanimare a Institutului de Medicina Urgenta. Potrivit poliției, accidentul a avut loc in jurul orei cinci,…

- Dacia, Renault, Nissan alaturi de Mercedes-Benz si smart, dar si Peugeot, Citroen si DS, marci ce ce reprezinta 45% din vanzarile de autoturisme noi de pe piata locala, vor lipsi de la prima editie ...

- Opt marci ce reprezinta 45% din vanzarile de autoturisme noi de pe piata locala vor lipsi de la prima editie a Salonului International Auto Bucuresti din ultimii 11 ani, in timp ce brandurile care vor fi prezente promit sa vina cu noutati de la Geneva.

- Odata cu anunțarea rezultatelor pentru 2017 ale grupului Renault, avem la dispoziție și situația vanzarilor (inmatricularilor) la nivel global ale mașinilor care fac parte din familia Logan, la randul ei parte din gama Global ...

- Continuarea ofensivei de produse a Groupe PSA ca parte a strategiei planului Push to Pass. Un program dezvoltat pentru trei autovehicule ce reflecta pozitionarea diferita a marcilor Peugeot, Citroen si Opel/Vauxhall.

- Numarul autoturismelor second-hand inmatriculate in Romania, in prima luna din 2018, a fost de 39.261 de unitati, de peste patru ori mai mare decat in perioada similara din 2017, cand erau inregistrate doar 7.708 de unitati, potrivit Directiiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor…

- Cele peste 39.200 de autoturisme rulate consemnate in ianuarie reprezinta un numar mai mult decat dublu fata de autoturismele noi, care au insumat in perioada de referinta 11.744 de unitati.Potrivit datelor DRPCIV, cele mai inmatriculate autoturisme second hand inregistrate in ianuarie…

- Dacia testeaza pe soselele din Romania un model care s-a dovedit un imens succes pe piata din America de Sud. Duster Oroch a fost si este fabricat sub numele Renault pentru piata sud-americana, fiind popular mai ales in Uruguay, Brazilia si Argentina. Autoturismul double cab pick-up construit la Sao…

- Guvernul filipinez a distrus 30 de autoturisme de lux de contrabanda, folosind buldozere pentru a strivi vehiculele confiscate, intr-un avertisment transant adresat in egala masura contrabandistilor si oficialilor corupti, relateaza miercuri dpa. Presedintele Rodrigo Duterte a urmarit…

- Dacia este din nou la mare cautare in Occident, francezii si germanii cumparand mii de autoturisme ale producatorului roman in luna ianuarie. Potrivit unui raport intocmit de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA), vanzarile de automobile Dacia in Hexagon au crescut cu 14%…

- Producatorul auto Renault este asteptat sa prelungeasca contractul CEO-ului sau Carlos Ghosn la urmatoarea reuniune a actionarilor, acesta acordand astfel directorului sau de 63 de ani mai mult timp pentru a consolida alianta cu Nissan si Mitsubishi, potrivit unei surse familiare cu situatia citata…

- Parcul auto național a crescut anul trecut cu peste jumatate de milion de mașini, pana la 5,99 milioane, dintre care 200.000 sunt mai noi de doi ani și 1,2 milioane au o vechime mai mare de 20 de ani, arata datele Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, potrivit hotnews.ro.…

- Dinamovistii mai au de asteptat pana a-l vedea din nou pe Gabriel Torje in tricoul alb-rosu, desi mijlocasul si-a dat acordul pentru a ajunge in “Stefan cel Mare”. Ionel Danciulescu a dezvaluit stadiul in care se afla trecerea lui Torje la Dinamo. Torje a trecut vizita medicala dupa ce Akhmat…

- Daniel Pancu, un simbol al "visiniilor", a anuntat ca Academia Rapid, care nu mai are personalitate juridica si care nu ar mai putea juca barajul pentru promovarea in al treilea esalon, se va putea totusi lupta intr-o astfel de partida. "Nu stiu care e situatia, sunt juristi, eu doar va…

- SIAB, cunoscutul salon auto international care s-a tinut de trei ori intre 2003 si 2007 revine, urmand sa aiba loc intre 23 martie si 1 aprilie in doua noi pavilioane de la Romexpo. Organziatorii se asteapta la 150.000 de vizitatori, un bilet va costa 30 de lei si vor fi prezente masini de la cel putin…

- Parcul auto din Timis a primit, in luna decembrie, un numar de 2.219 autoturisme second-hand inmatriculate pentru prima data in Romania. De asemenea, sunt 218 masini noi care au fost achizitionate de clienti de la dealerii autorizati. Datele sunt furnizate de Direcția Regim Permise de Conducere și…

- Daneza Caroline Wozniacki, cap de serie numarul 2 si locul 2 WTA, s-a calificat in semifinalele turneului de la Australian Open, dupa ce a invins-o, marti, cu scorul de 6-0, 6-7 (3), 6-2, pe jucatoarea spaniola Carla Suarez Navarro, numarul 39 mondial. Wozniacki a obtinut pentru a doua oara…

- Carlos Ghosn, in varsta de 63 de ani, si-a pastrat pozitia de lider la toti cei trei producatori auto, in timp ce a condus alianta lor din postura de presedinte si director general. Actualul aranjament este temporar, a explicat Ghosn, pentru a se consolida activitatea comuna a companiilor."Nu…

- Vanzarile europene de masini au atins un nivel record al ultimilor 10 ani, in 2017, pe fondul unei mai mari cresteri economice care a sporit increderea consumatorilor, cei care propulseaza cererea fiind SUV-urile producatorilor francezi Peugeot si Renault, dar si autoturismele competitorului italian…

- Livrarile grupului auto german Volkswagen, care lupta cu Toyota si alianta Renault - Nissan - Mitsubishi pentru titlul de cel mai mare producator auto mondial, au crescut cu 4,3% in 2017 pana la 10,74...

- Mijlocul de transport despre care facem vorbire este dotat cu aer conditionat si motor Mercedes și se numește Eurobus Diamond. Este construit la ultimele standarde cerute de legislație, dar pare sa aiba un singur defect: nu-l vrea nimeni.

- Duster a adus cele mai multe noutati in gama Dacia, atat in 2010 cand a fost lansata prima generatie cat si acum, cu cea de-a doua. Daca la finalul anului trecut cand a fost prezentata, s-a insistat pe faptul ca noul model dispune in premiera de senzori pentru prezenta altor automobile in unghiul…

- In timp ce piața mașinilor noi a avut o creștere infima de 11% in 2017, romanii s-au inghesuit la cumparat de autovehicule second-hand din import. Piața in acest sector a crescut cu 74% anul trecut. Eliminarea timbrului de mediu a fost un factor important in aceasta ecuație. Au existat luni…

- Legenda a autoturismului romanesc… din istoria ARO! Automobil Romanesc Original, ARO, aceasta a fost denumirea data primei masini de teren produse in Romania, la Campulung. Prima masina de teren romaneasca a fost produsa in anul 1957, fiind batuta de muncitori pe butuc de lemn, si purta numele IMS,…

- Etapa a treia a Raliului Dakar a masurat 296 de kilometri de proba speciala. Nasser Al-Attiyah (Toyota) a terminat cu un avans de 4 minute in fața lui Peterhansel (Peugeot). Podiumul a fost completat de Sainz (Peugeot). Peterhansel conduce clasamentul gen

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate “pe incredere”, in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate "pe incredere", in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- Datele analizate releva faptul ca masini ale marcilor Volkswagen, BMW si Audi au fost cele mai verificate de clientii de automobile rulate din Romania, in timp ce maximum 1% dintre clientii de masini vechi Renault, Dacia, Fiat sau Peugeot verifica istoricul online. Pe de alta parte, marea…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate "pe incredere", in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat,…

- ♦ Dacia a profitat de concentrarea pietei auto europene fie catre segmentul premium, fie catre cel low-cost, in special in timpul recesiunii economice, iar brandul romanesc si-a majorat constant cota de piata incepand cu anul 2004, atunci cand a fost relansat.

- Nu numai automobilele la mana a doua ajung la Remat. In țarile in care producția a fost mult prea mare, cu mult peste puterea de cumparare, mașinile noi care nu s-au vandut au avut doua variante: fie au fost mutate pe alte piețe, cu niște costuri suplimentare de transport și depozitare, fie au fost…

- Judas Priest revine la Bucuresti intr-un concert care va avea loc pe 22 iulie, la Romexpo, pentru a promova viitorul album ”Firepower”. Biletele pot fi cumparate din reteaua iabilet.ro, la 129, 149, 175 si 280 de lei. Daca nu ți le iei din timp și aștepți ziua concertului Judas Priest, la intrare vor…