​FOTOGALERIE Renault Kangoo Z.E. - electric și polivalent Renault Kangoo Z.E., in versiunea cu cinci locuri și spațiu cargo generos, este deocamdata singura utilitara de pasageri electrica disponibila in Romania. Astfel, Kangoo Z.E. este capabil sa serveasca cerințelor unei firme, precum și ale unei familii mai numeroase. E un vehicul electric pentru cei care nu accepta compromisuri in ceea ce privește portbagajul (dar accepta altele). Este un vehicul polivalent, cu motor de 60 CP și autonomie urbana reala in preajma a 180 km vara și 120 km iarna, grație bateriei sale Litiu-Ion de 33 kWh. Am condus și versiunea destinata exclusiv transportului de marfa,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

