​FOTOGALERIE Cum arată noul sediu Renault și când va atinge uzina Dacia recordul de producție ​Renault promite investiții de 800 milioane euro în România pentru urmatorii trei ani și face modificari la Mioveni pentru a duce capacitatea de producție la un nivel record de peste 400.000 de mașini/an. Compania a inaugurat noul sediu din București, o cliadire în care lucreaza 3.200 de oameni și unde dezvoltatorul Globalworth a investit 57 milioane euro.



Conceptul Renault Trezor la sediul Renault Bucharest Connected



Christophe Dridi, șeful Dacia, spunea la început de an ca Automobile Dacia a demarat la Mioveni un amplu program de extindere ce va duce capacitatea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi informeaza tinerii absolventi ai cursurilor liceale cu diploma de bacalaureat, care vor sa devina politisti de frontiera, ca se pot inscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul institutiilor de invatamant ale Ministerului Afacerilor…

- Ministrul Transporturilor ameninta cu demiteri in masa: o luna pentru finalizarea podului de la km 36 al A1. Duminica, 12 mai 2019, Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc și directorul general CNAIR au verificat stadiul lucrarilor de reparație a parții carosabile pe podul de peste raul Argeș, de la km.…

- "Astazi am fost la podul de peste raul Arges, de la kilometru 36 al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti pentru a verifica stadiul lucrarilor de refacere a partii carosabile. Sunt dezamagit de stadiul lucrarilor. Din aceasta cauza am convocat, astazi, Comisia care se ocupa de acest obiectiv si le-am…

- Un carambol de amploare a avut loc in aceasta seara pe autostrada București - Pitești, pe sensul de mers spre capitala județului Argeș. Nu mai puțin de opt mașini s-au tamponat in acest carambol. Un copil de trei ani a fost ranit in acest accident petrecut la kilometrul 31. O ambulanța a sosit rapid…

- Petre Apostol In Sala Polivalenta din Plopeni, s-a desfasurat, saptamana trecuta, timp de doua zile, faza pe euro-regiune RO3 din Campionatul National de Handbal la junioare IV, sportive nascute in anii 2006 si 2007, avand drept de joc si copii nascuti in 2008 si 2009. Au participat echipele calificate…

- Desi toata clasa politica romaneasca declara “Alegeri europarlamentare – fara dezinformari si fara atacuri…”, mediul online este plin de stiri false. Despre mediul de afaceri si cresterea economica se promoveaza cele mai multe stiri false, mai ales din partea partidelor din Opozitei. Conform liderului…

- Creșterea vanzarilor inregistrata de Dacia la nivel european in debutul acestui an se reflecta și in activitatea uzinei de la Mioveni, care produce preponderent SUV-ul Duster. Constructorul roman a produs in luna martie 32.403 unitați, in creștere cu 12.9% comparativ cu martie 2018. Dintre acestea,…

- Filmul-eveniment al regizorului rus Kirill Serebrennikov, ajunge in cinematografele din București și din alte 15 orașe incepand cu 12 aprilie. Biografie a legendarei trupe Kino expusa cu forța și entuziasm, Leto / O vara rock’n’roll vorbește despre protest, libertate și rezistența prin muzica. Un mix…