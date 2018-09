​FOTOGALERIE BMW i3 120 Ah: autonomie mărită, faruri LED adaptive și alte mbunătățiri pentru 2019 BMW i3 120 Ah este cea mai recenta evoluție a modelului electric BMW i3, disponibil anterior in versiuni 94 Ah și 60 Ah. Astfel, fața de anul introducerii pe piața (2013), BMW i3 iși vede capacitatea bateriei dublata, de la 60 Ah, la 120 Ah, respectiv de la o capacitate bruta a bateriei cuprinsa intre 22,6 kWh la 42,2 kWh. Astfel, in cinci ani, autonomia reala a modelului s-a dublat, de la 130 km, la 260 km. Clienții de BMW i3 care au achiziționat modelul incepand cu luna Noiembrie 2016 și pana la final de 2018 au beneficiat de o baterie de 94 Ah, respectiv 33 kWh. Imbunatațirile acestea de autonomie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marșul mașinilor eco a avut loc in București, Sambata, 8 Septembrie, cu 23 de autovehicule participante – nu doar electrice, ci și hibride sau pe gaz natural comprimat (CNG). Practic intreg spectrul de utilizatori și companii au venit la marș, de la clienți persoane fizice, antreprenori mici și mari,…

- Marșul mașinilor eco a avut loc in București, Sambata, 8 Septembrie, cu 23 de autovehicule participante – nu doar electrice, ci și hibride sau pe gaz natural comprimat (CNG). Practic intreg spectrul de utilizatori și companii au venit la marș, de la clienți persoane fizice, antreprenori mici și mari,…

- “As spune ca principalul risc nu e neaparat cel de depasire a deficitului de 3%, ci, mai degraba, structura bugetului. In momentul de fata avem cheltuieli foarte rigide, de tip salarii sau asistenta sociala, dar, in primul rand pensii, care au atins deja o pondere foarte mare in buget. Practic, aceasta…

- V. S. Lanțul de magazine Lidl a anunțat retragerea de pe piața a produsului ROȘII TOCATE IN SOS DE ROȘII, CU BUSUIOC, marca ITALIAMO, cu termenul de valabilitate 31.12.2020 și lotul L327NDB 6A-31/12/2020 și LB 224. „Nu este exclus ca in produsul respectiv sa existe bucațele de plastic. Avand in vedere…

- Cad cladirile in Arad. Iar cele care cad au primit „cadou” de la Primarie cate o somație. Daca nu vor remedia aspectul lor, vor fi impozitați de la anul cu 500%. Ambele sunt vești triste pentru proprietarii cladirilor istorice din Arad, care in marea lor majoritate nu sunt persoane instarite și care…

- ING va deveni, din toamna, prima banca din Romania care nu va mai folosi ghișeele clasice pentru incasare sau eliberarea de numerar. Practic, toate casieriile vor fi desființate, dupa ce și cea de la teatrul Metropolis, din București, iși va incheia activitatea, undeva in lunile septembrie sau octombrie.…

- ING va deveni, din toamna, prima banca din Romania care nu va mai folosi ghișeele clasice pentru incasare sau eliberarea de numerar. Practic, toate casieriile vor fii desființate dupa ce și cea de la teatrul Metropolis, din București, iși va incheia activitatea, undeva in lunile septembrie sau octombrie.…

- ING va deveni, din toamna, prima banca din Romania care nu va mai folosi ghișeele clasice pentru incasare sau eliberarea de numerar. Practic, toate casieriile vor fii desființate dupa ce și cea de la teatrul Metropolis, din București, iși va incheia activitatea, undeva in lunile septembrie sau octombrie.…