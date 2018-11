Stiri pe aceeasi tema

- Politica Teodorovici anunta ca a semnat noua acorduri de finantare cu ajutor de stat, dar nu publica lista beneficiarilor. Teraplast Bistrita spune pe Bursa ca este unul dintre castigatori Tweet Print Mail Ministerul de Finante a anuntat ca a semnat astazi primele noua acorduri de finantare acordate…

- Auto Cobalcescu, dealerul care detine cel mai scump centru auto din Romania, si-a completat portofoliul de marci cu brandul MINI prin deschiderea celui de-al doilea showroom al marcii britanice. Showroomul a fost integrat in cadrul centrului de 25 mil. euro amplasat pe Splaiul Unirii.

- Circa 3.000 de autoturisme ecologice noi au fost vandute in Romania, in primele noua luni ale anului, aproape dublu (99,83%) fata de aceeasi perioada din 2017, iar ponderea masinilor “verzi” in totalul vanzarilor auto la nivel national a ajuns la 2,6%, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor…

- O persoana este incarcerata, iar traficul este ingreunat dupa ce șoferul unui autoturism ar fi pierdut controlul volanului, in urma unei depașiri. Conform martorilor, șoferul unui autoturism marca Renault ar fi intrat in depașire inainte de o curba și ar fi pierdut controlul volanului atunci cand a…

- Numarul inmatricularilor de masini noi a facut un salt in luna august, fiind cu 137% mai mare decat in perioada similara a anului trecut, la un total de 28.546 unitati, in conditiile in care dealerii auto de pe piata locala se straduiesc sa livreze ultimele masini omologate sub vechiul standard…

- Ovidiu Magureanu (38 de ani) este un iubitor de mașini clasice. El a cumparat o Dacia 2000, in urma cu 6 ani, iar dupa ce a citit documentele automobilului a aflat ca la volanul acestuia a stat, candva, dictatorul Nicolae Ceaușescu. Barbatul a cumparat mașina de pe un site de anunțuri, cu suma de 1.500…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a sustinut miercuri ca nu are nicio relevanta faptul ca Rudolf Giuliani a fost platit pentru a trimite scrisoarea catre autoritatile de la Bucuresti, sustinand ca acesta s-a informat in prealabil despre situatia din Romania si a facut demersul in cunostinta…

- Aproximativ 75.300 de autoturisme noi au fost inmatriculate in Romania, in primele sapte luni ale anului, in crestere cu 33% comparativ cu aceeasi perioada din 2017, in timp ce inregistrarile de autoturisme rulate s-au diminuat cu 6,87%, pana la 274.195 de unitati, arata statistica Directiei Regim…