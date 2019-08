Stiri pe aceeasi tema

- Fostul wrestler profesionist a castigat 89,4 milioane de dolari in ultimele 12 luni si s-a plasat pe primul loc in topul Forbes, pozitie ocupata si in 2016. In ultimii doi ani, el a ocupat pozitia secunda in acest clasament. Dwayne Johnson, in varsta de 47 de ani, este celebru in principal gratie evolutiei…

- Pe lista FBI a celor mai cautati hackeri se afla 41 dintre cei mai priceputi criminali cibernetici din lume. Infractiunile comise de acestia variaza de la piratarea unor seriale celebre, precum megaseria HBO «Game of Thrones», pana la accesarea ilegala a retelor computerizate ale unui baraj american,…

- Intr-un comunicat, Comisia pentru acordarea de compensatii a Natiunilor Unite, creata in 1991, a declarat ca a platit deja 48,7 miliarde de dolari (43,6 miliarde de euro) pentru aproximativ 1,5 milioane de persoane private, societati, organizatii guvernamentale si alte organizatii care au suferit pierderi…

- Taylor Swift a fost desemnata cea mai bine platita celebritate din lume de catre revista Forbes. Aceasta este urmata in top de doi membri ai familiei Kardashian, Kylie Jenner și Kanye West. Cantareața americana in varsta de 29 de ani ocupa primul loc al clasamentului dupa ce, in ultimele 12 luni, a…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic, de la Los Angeles Galaxy, este cel mai bine platit jucator din actualul sezon al ligii americane de fotbal (MLS), cu un salariu anual de 7,2 milioane dolari, conform datelor oficiale oferite de Sindicatul Jucatorilor, citat de EFE, in timp ce romanul Alexandru…

- Starul argentinian al clubului de fotbal FC Barcelona, Lionel Messi, este cel mai bine platit sportiv al planetei in 2019 cu 127 milioane de dolari (112,5 milioane euro), potrivit clasamentului anual publicat marti de revista americana Forbes, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.In perioada…

- Argentinianul Lionel Messi de la FC Barcelona a fost sportivul cel mai bine platit din lume, in perioada iunie 2018-iunie 2019, potrvit Forbes. Messi conduce in clasamentul anual publicat de revista americana cu venituri de 127 de milioane de dolari (112,5 milioane de euro), dintre care 92 de milioane…

- Pentru sansa de a lua masa cu renumitul investitor american Warren Buffett, al treilea cel mai bogat om din lume, un ofertant anonim a fost dispus sa plateasca o suma record de 4,57 milioane de dolari, informeaza Financial Times.