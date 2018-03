Stiri pe aceeasi tema

- Intr o seara rece de aparenta primavara, Ziua Internationala a Poeziei a fost marcata, ieri, la Biblioteca Judeteana Constanta "Ioan N. Romanldquo; intr un mod inedit si atractiv, cu un spectacol de teatru, un recital de poezie cu tematica istorica si festivitatea de premiere a concursului "Iubitorii…

- In data de 21 martie se sarbatoreste Ziua Internationala a Poeziei, eveniment marcat si la Palatul Culturii „Teodor Costescu”. Astfel, Compania teatrala „Atmosphere” a pregatit un spectacol-recital „Cantec de dragoste”, in regia Lucretiei Epuran.

- FRUMOS… Daca tot a fost ieri Ziua Internationala a Poeziei, husenii se pot lauda ca au in orasul lor cea mai inimoasa recitatoare. O fetita de 8 ani, Ecaterina Ralea, a luat deja premii importante pentru modul in care spune poeziile preferate. A debutat pe scena inca de la varsta de 3 ani si jumatate,…

- Astazi este Ziua Internaționala a Poeziei. In acest context, reporterul de la Prima Ora, Ion Orlov a impartit cafele trecatorilor care i-au recitat poezii! Ce poezii s-au recitat vedeti in reportajul de mai jos.

- Anual, pe 21 martie, este sarbatorita Ziua Internationala a Poeziei, declarata de UNESCO, incepand cu 1999, drept o recunoastere a faptului ca poetii si scriitorii, oamenii de cultura in general, si-au adus o contributie remarcabila la patrimoniul spiritual universal. Cu ocazia acestei zile, „Adevarul”…

- Ziua Internaționala a Rromilor este sarbatorita in aceasta saptamana la Campia Turzii Primaria și Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii, in parteneriat cu Asociația Civica pentru Inițiativa și Acțiune Comunitara,

- Incepand din anul 1999, ziua de 21 martie este declarata de UNESCO Ziua Poeziei, ca o recunoaștere a faptului ca oamenii de litere și de cultura, poeții și scriitorii din intreaga lume și-au adus o contribuție remarcabila la imbogațirea culturii și spiritualitații universale. Va invitam, prin urmare,…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Francofoniei – 20 martie și a Zilei Mondiale a Poeziei – 21 martie, Școala Gimnaziala „Eugen Ionescu“ din Slatina organizeaza, in parteneriat cu alte instituții, a VIII-a ediție a concursului de recitari in limba franceza, ...

- In anul 1999, UNESCO a declarat data de 21 martie Ziua Internaționala a Poeziei, aceasta decizie fiind o recunoaștere a meritului oamenilor de litere, poeții, care au o contribuție insemnata in cultura, spiritualitatea și sensibilizarea omenirii. Prin marcarea acestei zile se urmarește și susținerea…

- Biblioteca Judeteana "Ioan N. Romanldquo; Constanta organizeaza astazi a treia editie a Concursului "Iubitorii de Rimeldquo;, care celebreaza Ziua Internationala a Poeziei. In cadrul evenimentului, organizat de Daniela Mocanu, Mihaela Pita, Andreea Buse si coordonat de directorul institutiei, Corina…

- Astazi ar trebuie sa ne simtim mai bine. Pentru ca in lume este sarbatorita Ziua Fericirii. In acest context, colegii nostri de la "Prima Ora" au iesti in strada si au incercat sa vada ce-i face fericiti pe concetatenii nostri.

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Francofoniei – 20 martie și a Zilei Mondiale a Poeziei – 21 martie, Școala Gimnaziala „Eugen Ionescu“ din Slatina organizeaza, in parteneriat cu alte instituții, a VIII-a ediție a concursului de recitari in limba franceza, ...

- ”Nota de plata” se reinventeaza an de an pe 21 martie, atunci cand iți poți plati cafeaua cu o poezie. In fiecare an, pe 21 martie, sarbatorim Ziua Internaționala a Poeziei in sute de locații Julius Meinl din intreaga lume, unde poți trezi poetul din tine și Platești cu Poezie. Iar inspirația poate…

- Shurubel gasește ușor inspirația, mai ales daca incepe ziua in Virgin Tonic cu versurile propuse de voi la concursul ”Rescrie Refrenul la Virgin Tonic cu Julius Meinl”. In fiecare an, pe 21 martie, sarbatorim Ziua Internaționala a Poeziei in sute de locații Julius Meinl din intreaga lume, unde poți…

- In fiecare an, pe 21 martie, sarbatorim Ziua Internaționala a Poeziei in sute de locații Julius Meinl din intreaga lume, unde poți trezi poetul din tine, devii inspirat, scrii și Platești cu Poezie. Iar inspirația poate veni simplu chiar din muzica pe care o asculți la Virgin Radio Romania. Ionuț s-a…

- Pe 20 martie 2018, se sarbatoreste pentru a sasea oara Ziua Internaționala a Fericirii. A fost o decizie a Organizației Națiunilor Unite (ONU), marcata pentru prima data in 2013. Aceasta zi ar trebui sa fie celebrata prin activitați educative și de divertisment. Totodata, ONU spera ca initiativa sa…

- SUBIECTELE la simularea examenului de Bacalaureat 2018 la limba și literatura romana pentru elevii de clasa a XII-a. Baremele de corectare vor fi afișate pe portalul Ministerului Educației, Edu.ro, dupa ora 15.00. Subiecte clasa a XII-a, profil real: Simularea probelor scrise din examenul national…

- Teroare pentru elevii care frecventeaza un liceu din orașul Ialoveni. Zilnic, acestia merg cu frica la școala fiind amenințați, chiar și cu cuțitul de catre trei colegi, toți frați, care locuiesc intr-o casa comunitara din localitate.

- Rezultatele simularii examenului de Evaluare Nationala sunt asteptate, vineri, de catre cei aproximativ 180.000 de elevi de clasa a VIII-a care au sustinut probele in perioada 5 - 7 martie. Examenul propriu-zis va avea loc in luna iunie.

- Inspectoratul Scolar Judetean Gorj a dat publicitatii un studiu privind consumul de tutun, alcool și droguri in randul elevilor din invatamantul liceal și profesional gorjean. Consum de tutun In randul elevilor din județul Gorj, 39,6% au experimentat consumul de tutun, ...

- 8 martie, Ziua Internaționala a Femeii, a fost sarbatorita cu cantec, joc și voie buna de peste 150 de doamne din PMP Argeș. Alaturi de președintele Catalin Bulf, consilierul județean Eduard Dima și consilierii locali Marioara Birlogeanu și Ilie Barbulescu, doamnele din PMP Argeș au petrecut la restaurantul…

- Iata ca doi profesori din judetul Timis ajuta elevii de gimnaziu si de liceu, facand meditatii cu ei in fiecare sfarsit de saptamana. Dascalii nu iau niciun ban pentru orele suplimentare, ba mai mult, isi asigura singuri transportul pana in comuna Banloc din judetul Timis. Profesoara Simona Stanila,…

- In fiecare an, la data de 8 martie este sarbatorita Ziua Internationala a Femeii. Cu acest prilej,astazi 11 Martie 2018, Duminica Sfintei Cruci, in Parohia Galatii-Bistritei, am sarbatorit si felicitat pe toate mamele si femeile noastre dragi. Ziua Internationala a Femeii a devenit un moment de multumire,…

- Ziua internaționala a Femeii sarbatorita la Ulmeni : Președintele PMP Maramureș, primarul Lucian Morar a oferit o petrecere de neuitat pentru sute de domnișoare și doamne!VIDEO+FOTO Ca intotdeauna și de data aceasta primarul Lucian Morar , a demonstrat ca știe sa aprecieze femeia. A organizat o petrecere…

- Elevii vor primi la scoala produse de panificatie, lactate, fructe si legume, prevede o lege promulgatala inceputul saptamanii de presedintele Klaus Iohannis. Concret, pe parcursul saptamanii scolare, unui elev i se vor acorda gratuit doua portii de fructe si/sau legume, doua portii de lapte si o portie…

- O greva generala a femeilor din Spania, jogging organizat in Arabia Saudita, un "maraton" simbolic intr-un fost fief al Statului Islamic din Irak si operarea unor curse aeriene cu echipaje exclusiv feminine au facut parte din numeroasele evenimente si manifestatii organizate

- Ziua internaționala a femei a fost un bun prilej pentru Consiliul Școlar al Elevilor și pentru Cercul de hand-made, coordonat de catre doamna profesoara Ghiușan Adina sa faca o bucurie doamnelor profesoare care zi de zi daruiesc elevilor din cunoștințele și din dragostea lor. VEZI: Mesaje de 8 Martie…

- Ziua Internaționala a Femeii (denumita generic Ziua Femeii) este sarbatorita anual la data de 8 martie pentru a comemora atat realizarile sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cat și discriminarea și violența care iși fac inca simțita prezența in multe parți ale lumii. Ziua femeilor…

- Așa cum ne-a obișnuit, Google celebreaza fiecare zi importanta din istorie printr-un doodle. Astazi, Ziua Internaționala a Femeii este marcata intr-un mod inedit. 12 femei iși spun poveștile de viața intr-un mod inedit.

- ZIUA INTERNAȚIONALA A FEMEII Ziua femeilor a fost sarbatorita pentru prima data la 28 februarie 1909 in New York, in amintirea unei greve a unui sindicat al femeilor, greva care avusese loc in 1908. In ciuda a ceea ce s-a pretins mai tarziu, pe data de 8 martie nu a avut loc de fapt nici o…

- La nivelul județului Alba, 6,1 % dintre elevii din mediul liceal și profesional au declarat ca au consumat cel puțin o data in viața droguri ilicite sau noi substante psihoactive, potrivit unui studiu. In ierarhia tipurilor de drog consumat, pe primul loc se situeaza canabisul. Adolescenții au mai incercat…

- O profesoara de chimie a Colegiului Henri Coanda din Targu Jiu a murit dupa o grea lupta cu o boala nemiloasa. Atat colegii de catedra, cat și elevii sunt șocați de dispariția femeii. „O ființa draga ,un suflet bland și atat de cald s-a urcat la ceruri ,lasand in urma,lacrimi…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a facut publice, luni dupa masa, rezultatele etapei județene a Olimpiadei de Biologie 2018, desfașurate la Școala Gimnaziala „Vasile Goldiș” Alba Iulia in data de 3 martie 2018. Elevii calificați pentru etapa naționala, potrivit informațiilor valabile in acest moment,…

- La Timișoara a avut loc etapa județeana a Olimpiadei de Religie. Peste 300 de elevi din clasele VII-XII s-au inscris la aceasta faza a concursului. Elevii au fost incurajați de mitropolitul Banatului.

- De ziua lor, doamnele și domnișoarele pot petrece o seara agreabila, intr-un ambient elegant, in cadrul evenimentului ″Ești minunata, doamna!″ organizat de Restaurantul Potaissa. Read More...

- 8 martie, Ziua Internaționala a femeii va fi sarbatorita in cadrul evenimentului „Ești minunata, doamna!”, organizat de restaurantul Hotelului Potaissa. Ești minunata, doamna! De ziua lor, doamnele și domnișoarele pot

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa a aprobat, prin ordin, structura anului scolar 2018-2019. Astfel, elevii vor avea vacanțe mai lungi, dar și o programa mai incarcata. Potrivit documentului, cursurile noului an scolar incep luni, 10 septembrie si insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani).…

- Elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale „Prof. Mihai Simbotin” Cirligele au celebrat „Ziua Internaționala a Cititului Impreuna”, eveniment global marcat de milioane de oameni in peste 100 de țari, organizat de catre Lit World. Apelul lansat de Asociația ,,Citim Impreuna Romania”, inițiatoarea…

- Actori ai Teatrului de Stat Constanța au participat, astazi, la un eveniment inedit organizat de Centrul Cultural „Teodor T. Burada”, dedicat Zilei Internaționale a Cititului Impreuna, in colaborare cu filiala județeana a Asociației Nevazatorilor din Romania. Nevazatorii au citit poezii și, alaturi…

- O carte este un dar pe care il poți deschide iar și iar. Aceasta este povata pe care au invatat-o astazi micutii de la clasa zero ai unei scoli din Constanta. Cum ei sunt prea mici pentru a deprinde tainele care se ascund in cartile magice de povesti, colegii lor de la gimnaziu le-au talmacit semnele.…

- Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” s-a alaturat joi, 1 februarie, evenimentului global “Ziua Internationala a Cititului Impreuna” (ZICI), printr-o activitate inedita – “Ce ZICI? Citim impreuna?” – al carei obiectiv a fost promovarea lecturii in randul elevilor, sensibilizarea acestora in legatura…

- Ziua Internaționala a Nonviolenței in Școala a fost marcata astazi la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” din Targoviște prin atelierul „Fara Post-ul Elevii de la ”Constantin Cantacuzino” , la atelierul „Fara violența verbala” organizat de Asociația Be You apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada" organizeaza joi, 1 februarie 2018, un eveniment inedit dedicat Zilei Internationale a Cititului Impreuna.Actiunea care se va desfasura in colaborare cu Asociatia Nevazatorilor din Romania ndash; filiala judeteana Constanta si cu sprijinul Teatrului…

- Pe data de 15 ianuarie, cand celebram una dintre personalitațile marcante ale literaturii romane, nimeni altul decat “poetul nepereche”, Mihai Eminescu, a reprezentat pentru elevii Liceului Teoretic Teiuș, Alba, debutul activitaților dedicate culturii naționale. Eminescu este un romantic desavarșit…

- In perioada 18 – 22 decembrie elevii Liceului Teoretic Teiuș, Alba, pe langa participarea la procesul educațional au derulat activitați extracurriculare diverse in cadrul campaniei de voluntariat „Cozonacul de Craciun”. In acest context, elevii Liceului Teoretic Teius si comunitatea locala, s-au mobilizat,…

- Intre 18 și 22 decembrie 2017, elevii Liceului Teoretic Teiuș, pe langa participarea la procesul educațional au derulat activitați extracurriculare diverse in cadrul campaniei de voluntariat „Cozonacul de Craciun”. In acest context, elevii Liceului Teoretic Teius si comunitatea locala, s-au mobilizat,…

- In Ajunul Craciunului, Liceul Teoretic Teiuș, s-a transformat intr-o „casa” primitoare unde ”gazdele”, cadrele didactice, au așteptat colindatorii. Zeci de elevi au colindat cadrele didactice ale Liceului Teoretic Teiuș in seara de Ajun, promovand moștenirea culturala romaneasca și au expus valorile…