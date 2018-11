Stiri pe aceeasi tema

- Fiul lui Nelu Ploieșteanu a murit in urma cu șase luni, iar de atunci, viața artistului și a familiei sale s-a schimbat total. Mai mult, durerea puternica și-a pus amprenta pe organismul interpretului. Astazi, Nelu Ploieșteanu ar fi trebuit sa il sarbatoreasca pe Mihaița de ziua numelui. „Fetele mele…

- Mirela Vaida a anunțat oficial saptamana trecuta, ca este insarcinata cu al treilea copil . Mamica a doi copii, vedeta este insarcinata in 5 luni și așteapta un baiețel. Pana in acest moment, frumoasa moderatoare nu iși face griji in ceea ce privește hainele, pentru ca nu s-a ingrașat decat 2 kilograme.…

- Mirela Vaida isi doreste al treilea copil. Are o cariera de succes, fanii o indragesc, va avea curand si o noua emisiune TV LIVE, ce ii lipseste vedetei? Este implinita pe toate planurile, dar vrea sa aiba o familie si mai mare asa

- Alexandru Arșinel a facut confesiuni in cadrul unui interviu pentru o emisiune de televiziune. Actorul Alexandru Arșinel iși incarca bateriile la casa sa din Sinaia. Renumitul artist a acordat un interviu pentru o emisiune de la Kanal D in care a povestit despre cum și-a cumparat casa de vacanța,…

- FCSB a caștigat partida retur cu Rapid Viena, scor 2-1, insuficient insa pentru calificarea in grupele Europa League. In tur, austriecii s-au impus cu 3-1. Gigi Becali a dat vina pe portarul Andrei Vlad pentru eșec. "Daca era «Messi al portarilor» era al Craiovei, nu era al meu. M-a pedepsit Dumnezeu…

- Gigi Becali (60 de ani) a avut discursul unui om foarte suparat, dupa ce echipa sa a pierdut avantajul de 2-0 si a ratat calificarea in grupele Europa League doar pentru a doua oara in ultimii 13 ani.