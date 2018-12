Stiri pe aceeasi tema

- Andra și Catalin Maruța sunt in culmea fericirii. Fiica lor, Eva, a avut prima serbare la gradinița, eveniment la care a participat intreaga familie. Artista a publicat o fotografie, insoțita de un mesaj emoționant. Micuța Eva a susținuta de David, fratele ei mai mare, dar și de parinții ei, Andra și…

- Misha a facut un shooting alaturi de fiica sa și a lui Connect-R, Maya. Din imagini lipsește insa artistul. Misha și fiica ei și a lui Connect-R, Maya, au realizat o ședința foto speciala pentru sarbatorile de iarna. cele doua s-au pozat intr-un studio profesionist, intr-o atmosfera de basm. Imaginile…

- Pentru Connect-R familia este foarte importanta și chiar daca a divorțat de Misha, artistul este in continuare alaturi de Misha și fetița lor. De Moș Nicolae, Maya a reușit sa iși impresioneze tatal pana la lacrimi. „Pentru fata mea.. i-am adus dulciuri ca noi asa am fost crescuti, ne aducea mosul dulciuri…

- La un an de la divortul de Misha, Connect-R a vorbit pentru prima data despre relatia pe care o are cu fetita lui dupa despartire. Recent, Connect-R a acordat un interviu in care a vorbit despre cadourile de Mos Nicolae pe care i le-a facut fiicei sale. Artistul nu s-a abtinut si a lasat sa inteleaga…

- DISCURS EXCEPȚIONAL AL PRIMARUL MARIUS SCRECIU, DE ZIUA NAȚIONALA! Marius Screciu a facut apel la responsabilitate și eficiența, la nevoia de fapte, prin care sa aratam ca ne iubim țara! A fost singurul oficial local care a vorbit liber la manifestarile dedicate Marii Uniri, iar discursul sau a pus…

- Victor Slav nu s-a afișat inca cu nicio domnișoara, dar a reușit sa-și puna fanii pe ganduri cu o postare recenta. Acesta a ramas acasa și a postat pe rețelele sociale o imagine de cand fetița lui și a Biancai Dragușanu avea doar trei zile. Bianca Dragusanu va participa la un SUPER SHOW difuzat…

- Misha are parte de un inceput de saptamana special. Luni, mama ei și-a serbat ziua de naștere, ocazie cu care fosta soție a lui Connect-R a facut un gest emoționant pentru ființa care i-a dat viața. Mai exact, Misha a apelat la serviciile unui fotograf, care a realizat o imagine unica. Mama vedetei…