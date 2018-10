Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a adoptat saptamana trecuta o lege care prevede reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 20% pana in 2025 și cu 40% pana in 2030, comparativ cu limitele stabilite pentru 2021. Modificarile au avut insa nevoie și de un vot majoritar al celor 28 de state membre ale Uniunii Europene,…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu cere PSD si ALDE sa dea un semnal politic clar ca se opresc din agenda personala a liderilor lor si urmeaza parcursul european, ea sustinand ca singura solutie acceptabila in acest moment este o ordonanta de urgenta prin care sa se amane intrarea in vigoare a tuturor modificarilor…

- Inteligența artificiala (IA) va avea un impact uriaș asupra economiei globale pana in 2030, conform raportului PwC Sizing the prize, o analiza recenta a impactului economic al IA. Raportul arata ca PIB-ul global ar putea crește cu pana la 14% pana in 2030, drept rezultat al implementarii IA. Procentul…

- Soluție radicala luata de Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) din cadrul Societații de Transport Public Timișoara. Incepand de astazi, angajarea de personal TESA (tehnic, economic și administrativ) in cadrul societații nu mai este permisa. Asta dupa ce in ședința ordinara a AGA, organizata astazi,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, referitor la ordonanta de urgenta pentru revizuirea sentintelor date pe protocoale sau interceptari ilegale propusa de Tudorel Toader, ca este nevoie de un moment T0 si de desecretizarea tuturor protocoalelor.

- Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice (APMGR) a anuntat luni ca taxa clawback aplicata uniform si medicamentelor ieftine si celor care costa mii de euro este principala cauza a disparitiei de pe piata a medicamentelor necesare bolnavilor cronici.

- Comisia Europeana este ingrijorata de violentele declansate cu ocazia protestului din 10 august, desfasurat in Piata Victoriei, si precizeaza faptul ca acorda o mare importanta independentei justitiei si luptei impotriva justitiei, se arata intr-un comunicat de presa al CE.

- Un grup de cercetatori americani au demonstrat o noua tehnica pentru inregistrarea de informatii in cod binar folosind atomi individuali de hidrogen. Dispozitivele de stocare realizate folosind aceasta tehnologie ar urma sa ingramadeasca in aceeasi unitate de spatiu de 1000x mai multa informatie decat…