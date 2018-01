Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de joi, 18 ianuarie, lucratorii Citadin S.A. au inceput transportul zapezii din oras. Astfel, intre orele 8.00 si 20.00, angajatii societatii au incarcat si transportat in zona C. A. Rosetti un volum de 1.300 de metri cubi de zapada din sos. Bucium, bd. Poitiers, precum si din zonele Palat,…

- Se intervine in judet pentru deblocarea unor drumuri. Pe DJ 246 Scanteia-Scheia, traficul este blocat in zona localitatii Cauesti din cauza sulurilor de zapada formate pe drumul judetean. Aceeasi situatie este si pe DJ 282D Romanesti-Podu Iloaiei-Popesti- Madarjac, pe tronsonul Podu Iloaiei-Henci. In…

- Iarna a venit intr-un tarziu la Iasi. In cateva ore orasul a fost acoperit de zapada. Ca de fiecare data, zapada incanta multa lume, insa odata cu ea apar si problemele. Ninsorile care au cazut peste judetul Iasi in ultimele ore pun in dificultate nu doar traficul rutier, dar si misiunile in care sunt…

- Deszapezirea strazilor din municipiu nu s-a facut in paralel cu deszapezirea trotuarelor si alveolelor pentru autobuze, asa ca tot omatul strans de utilaje a fost dus spre marginea trotuarelor. Pietonii trebuie sa faca salturi peste zapada mocirloasa adunata la treceri, avand in acelasi timp grija sa…

- Reamintim ca miercuri, 17 ianuarie, seara, primarul Mihai Chirica a convocat o sedinta a Comandamentului Local pentru Situatii de Urgenta, in cadrul careia a trecut in revista masurile luate pana la momentul respectiv si a pus la punct planurile de actiune pentru noaptea trecuta. Astfel, intre orele…

- Pe parcursul zilei de joi vantul nu a batut cu putere la Iasi, iar zapada adunata pe copaci si pe fire nu a apucat sa se scuture. Peisajul de iarna a ramas impresionant. Un "tablou" mai putin obisnuit este cel cu ciori, cu un contrast puternic intre culorile penelor si zapada din jur. Acestea au umplut…

- Stratul de zapada din municipiul Iasi s-a apropiat de jumatate de metru in dimineata acestei zile. Insa autoritatile au intervenit cu sare si omatul topit a creat probleme mari in special la trecerile de pietoni. Iesenii au fost nevoiti sa ocoleasca destul de mult anumite zone sau sa circule pe strada…

- La nivel urban, Iasul a avut cel mai gros strat de zapada din tara joi dimineata, pe 18 ianuarie, depasind 36 de centimetri. In judet au fost ninsori mai abundente, iar omatul mai mare. Copacii si-au plecat crengile pana la pamant, unele chiar rupandu-se, iar masinile au fost complet acoperite de zapada…

- Ninsorile abundente fac primele victime. Un barbat de 88 de ani, cu probleme cardiace, a murit astazi, ambulanta pe care o solicitase fiind blocata in zapada la doi kilometri de locuinta acestuia, informeaza Agerpres.

- Compania Nationala de Cai Ferate (CFR) SA anunța ca traficul feroviar este deschis pe toate magistralele de cale ferata, circulatia trenurilor fiind insa adaptata conditiilor meteo nefavorabile inregistrate pe raza județelor aflate sub Cod Portocaliu și Cod Galben de vant puternic si ninsori viscolite.…

- Un echipaj al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi a fost solicitat sa intervina pentru a prelua o batrana din comuna Romanesti, dupa ce ambulanta trimisa in zona nu a reusit sa treaca de nametii de zapada. Purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta (SJA) Iasi, Nicolai…

- La nivel urban, Iasul are cel mai gros strat de zapada din tara. Aflati alte date importante: Stratul de zapada in zona de nord-est a tarii: Iasi - 36 cm, Suceava - 6 cm, Botosani - 5 cm, Bacau - 22 cm, Vaslui - 14 cm Stratul de zapada in judetul Iasi: Barnova: 45 cm, Valea Adanca: 36 cm In munti, cel…

- Iesenii care au iesit seara trecuta de la Lacul Lebedelor au avut o surpriza uriasa. S-au trezit intr-o alta lume. Cand au intrat in cladirea Teatrului National ploua, iar la final au gasit afara un peisaj absout feeric. Ningea des, nu batea vantul, iar copacii erau cocosati de zapada. GALERIE FOTO…

- Zapada acumulata pe strazi peste noapte a fost indepartata cu utilajele Primariei, insa pe trotuare nu s-a actionat, iar pietonii au intampinat dificultati mai ales la traversarea strazilor si la coborarea sau urcarea in mijloacele de transport in comun. Peste 20 de centimetri a avut stratul de zapada…

- Zapada cazuta noaptea trecuta la Iasi a ingreunat traficul in municipiu. Se circula in conditii de iarna si in unele zone se mai formeaza blocaje. Pe strada Aurel Vlaicu sunt opt tramvaie blocate pe sensul de mers spre Dancu. FOTO: Facebook (IASI)

- Panica la bordul unui avion în care se aflau doi ministri din guvernul României. Cursa TAROM spre Suceava, în care se aflau ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, și ministrul Educației, Liviu Pop, a fost nevoita sa aterizeze de urgenta la Iasi, din cauza conditiilor…

- Scene de cosmar petrecute in incinta Aeroportului International Iasi • Doi ieseni au ajuns sa-si blesteme zilele dupa ce au fost pacaliti de reprezentantii companiei aeriene care opereaza si la Iasi • Pasagerii s-au trezit ca, desi au achitat biletele pentru zbor, nu sunt lasati sa urce in aeronava…

- Iesenii care ar dori sa urmeze o cariera in randurile cadrelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza" din Copou se pot inscrie pana pe data de 10 ianuarie la concursurile organizate de catre institutie, concursuri care se vor desfasura pana in luna martie. Cei interesati…

- 36 de utilajele de deszapezire sunt pregatite pentru a interveni, in orice moment, pe drumurile judetene. Firmele care asigura intretinerea drumurilor in sezonul rece au in stoc aproximativ 1500 de tone de material antiderapant. In judet functioneaza trei baze de deszapezire in: Iasi, Targu Frumos si…

- Un hot care a smuls geanta unei femei de pe umar, in plina strada, a fost prins de trecatori si predat Politiei. Acest lucru s-a intamplat in ultima zi din anul 2017, in municipiul Iasi. Hotul a fost prins in timp ce incerca sa fuga. „La data de 31 decembrie, in jurul orei 15, politistii Sectiei 5 Urbana…

- Iesenii care au ales sa-si petreaca Craciunul si Anul Nou departe de frig si casa, intr-un loc exotic, au scos bani seriosi din buzunar. In aceasta perioada, prin firmele de turism care exista in prezent pe piata locala, au ales vacante peste granita peste 2.000 de ieseni. Preturile au variat in functie…

- In momentul de fata, aici se afla in ingrijire zece copii cu varsta de pana la trei ani. Reprezentantii spitalului spun ca in urma recircularii textului respectiv pe Facebook au fost mai multe persoane care au venit sa ajute copii care nu exista, fiindca articolul vorbeste despre nou-nascuti abandonati,…

- Iluzii optice, 24 de oglinzi de mari dimensiuni care deformeaza realitatea, un vortex tunnel, o holograma piramidala, un generator Van De Graaff sau un theremin, instrumentul muzical la care poti canta fara sa il atingi, sunt doar cateva dintre lucrurile care ii asteapta pe vizitatori pentru prima oara…

- Ger cumplit in Caraș Severin. Potrivit hartilor ANM, luni dimineata, in prima zi de Craciun, indicele de racire a coborat la valoarea -42, mult sub pragul suportabilitatii, in zona Cuntu si Tarcu din judetul Caras Severin. In situatia in care temperatura aerului are valori extrem de scazute (sub -20…

- Ca in fiecare an, cateii de la padocurile din Iasi au primit ajutorul iesenilor marinimosi. Sambata, 16​ decembrie,​ intre orele 1​4​.00-1​6​.00, in parcarea Carrefour Felicia (Bularga), s-au strans peste sase tone de mancare, paturi, produse pentru curatenie (clor, detergenti, dezinfectant etc.), medicamente.…

- Ca in fiecare an, cateii de la padocurile din Iasi au mare nevoie de voi si de putinul pe care sunteti dispusi sa il oferiti. Sunteti asteptati sambata, 16​ decembrie,​ intre orele 1​4​.00-1​6​.00, in parcarea Carrefour Felicia (Bularga), cu orice va prisoseste prin casa: haine vechi, covoare, paturi,…

- Solicitarea pentru protestul care va avea loc pe pietonalul Stefan cel Mare, duminica, la ora 12.00, a fost depusa de grupul civic „Moldova vrea autostrada", miscare care, recent, a dobandit personalitate juridica. Asociatia colaboreaza in organizarea mitingului cu „Impreuna pentru autostrada A8". „In…

- Un tanar de 22 de ani a murit, un altul de 26 de ani a fost transportat in coma la spitalul de Neurochirurgie din Iasi, iar o femeie de 33 de ani este este in stare grava la spitalul din Vaslui, in urma accidentului grav produs vineri dimineata la o trecere de cale ferata din localitatea vasluiana Gara…

- Un student din Iasi a impresionat mii de oameni printr-un gest care initial a starnit hohote de ras. El a fost vazut imbracat ciudat - cu sacou si boxeri - intr-o statie de autobuz. A fost fotografiat, imaginile au fost distribuite pe internet, iar comentariile au inceput sa curga. Unii spuneau ca a…

- Pe Facebook au fost postate fotografii cu doua masini "incalecate". Imaginile au fost surprinse marti seara in Pacurari, in zona Moara de Foc, si au fost distribuite pe pagina "Esti din Iasi daca...". Cum era de asteptat, comentariile au inceput sa curga, iar iesenii au dat dovada de mult umor. Unii…

- Iesenii sunt invitati de o organizatie neguvernamentala sa faca donatii pentru animalele fara stapan din padocuri. La sfarsitul acestei saptamani, in parcarea hipermarketului „Carrefour Felicia" va avea loc a zecea editie a evenimentului „Ai cumva o paturica?". Evenimentul este organizat anual pentru…

- Trenul cu numarul 821, cursa Chișinau – Iași (Socola), care anterior circula de doua ori pe saptamâna, sâmbata și duminica, de acum înainte va porni din Gara Feroviara Chișinau și în zilele de vineri, cu plecare la ora 06.43. Trenul cu numarul 47, cursa Chișinau –…

- Situația drumurilor, dupa ninsorile din 10 decembrie. Ninsorile abundente cazute in ultimele ore in judetul Bistrita-Nasaud au creat probleme in circulatia trenurilor si in alimentarea cu electricitate a localitatilor, potrivit unui comunicat al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU),…

- In primele ore ale zilei de duminica, 10 decembrie, pana la ora 12.00, echipajele coordonate de Citadin S.A. au actionat cu 20 de autovehicule (6 pluguri, 5 sararite, 2 sararite cu lama, 5 autovehicule de imprastiat cloruri, 1 buldoexcavator, 1 wola) si cu 21 de muncitori, care au intervenit in municipiul…

- Zapada de un metru la Balea Lac, pe 10 decembrie. Stratul de zapada masoara 99 de centimetri in zona turistica Balea Lac, aflata la peste 2.000 de metri altitudine in munții Fagaraș, unde riscul producerii de avalanșe este moderat, adica de gradul doi pe o scara de la unu la cinci, potrivit meteorologilor,…

- "O declaratie politica din partea unui lider de partid din Bacau. Aceasta declaratie citita intr-o cheie politica toarna gaz pe foc dezbaterilor/contrelor/animozitatilor dintre ieseni versus bacauani sau bacauani versus ieseni? NU! O consider o teza falsa si o fumigena (politica). Iesenii trebuie sa…

- Tot mai multi clienti ai CAR-urilor (Casele de Ajutor Reciproc) din Iasi care acorda imprumuturi depun reclamatii la Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Iasi. Iesenii reclama faptul ca nu mai au bani in conturi si sunt executati silit. Mai mult, chiar girantii care ajuta clientii…

- Iesenii care locuiesc in cartierul Cantemir, situat intr-o zona relativ centrala a municipiului Iasi, se feresc sa treaca pe Aleea Decebal, strada pe care se afla caminul social locuit de sute de rromi. Scandalurile sau furturile pe care acestia le provoaca le dau fiori iesenilor care traverseaza aceasta…

- Pietonii au observat ca la majoritatea trecerilor semaforizate din Iasi nu mai este necesara apasarea butoanelor. Sistemul s-a automatizat in foarte multe zone ale orasului. Inainte, butoanele erau inactive pana la apasare. Acum acestea sunt inactive doar atunci cand semaforul arata verde pentru pietoni,…

- Au ramas fara singurul spatiu verde dintre blocuri. Iesenii din cartierul Nicolina II sunt nemultumiti ca preotul Ionel Roata, parohul Bisericii Sf. Antonie cel Mare, a ordonat o serie de lucrari privind imprejmuirea unui teren situat in apropierea strazii Frumoasa. Terenul, in suprafata de 2463 metri…

- Ceea ce s-a intamplat astazi in sedinta de Consiliu Judetean cand Maricel Popa a supus la vot un proiect de hotarare prin care sumele ce revin judetului Iasi din cotele defalcate de TVA sa fie impartite dupa o formula fara logica, fundament si perspectiva in dezvoltare, mai exact1- in functie de populatie…

- Intr-o declaratie politica prezentata marti, 7 noiembrie 2017, in plenul Camerei Deputatilor, deputatul PNL Dumitru Oprea solicita Guvernului Romaniei sa abordeze cu responsabilitate sarbatorirea Centenarului Marii Uniri la Iasi si „sa nu ia ostatici iesenii in luptele interne ale PSD-ului“. Parlamentarul…

- Aproape 2.000 de persoane de toate varstele au participat sambata la amiaza pe Pietonal la cel mai mare miting pentru sustinerea proiectului autostrazii A8: Ungheni - Iasi - Targu Mures. La eveniment au participat si politicienii. Oamenii au putut semna pentru sustinerea constructiei autostrazii, dar…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low cost din Europa Centrala si de Est si cel mai mare transportator aerian din Romania, anunta astazi deschiderea noii rute din Timisoara catre Tel Aviv, prima ruta ce leaga orasul de pe Bega cu o destinatie din afara Europei. Pasagerii WIZZ dornici sa descopere…

- Iarna trecuta a fost marcata de proteste in toata tara. Iesenii reiau seria acestora incepand de duminica. Redam integral mesajul de pe Facebook - Iasi. Marsul pentru Justitie. Nu suntem o tara de hoti! "Iasi, Romania, continuam ce am inceput Iarna trecuta! SHARE MASIV! Incepe a doua lupta pentru apararea…

- O studenta de la Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" (UMF) din Iași a incercat sa se sinucida, aruncandu-se in gol de la mansarda unui bloc cu patru etaje din cartierul Bularga.

- Tragedie aseara la Iasi, o tanara studenta de la Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” (UMF) a incercat sa isi puna capat zilelor aruncandu-se in gol de la mansarda unui bloc cu patru etaje, de la o inaltime de aproximativ 10 metri. Intamplarea s-a petrecut in cartierul Bularga. Din…

- Actiunea de prealarmare a plugurilor de zapada are drept scop verificarea capacitatii de mobilizare in caz de ninsoare abundenta si viscol si s-a desfasurat in regionalele feroviare Bucuresti, Craiova, Cluj, Iasi, Brasov, Galati si Constanta, CFR SA avand in parcul propriu 33 de pluguri, dintre care…

- DSP Iasi a primit miercuri de la Ministerul Sanatatii prima transa de vaccin antigripal, respectiv 1.150 de doze de vaccin antigripal. Conform aceluiasi comunicat, MS va transmite in perioada urmatoare alte doua transe de vaccin antigripal. „In aceasta prima etapa, DSP Iasi va distribui vaccinurile…

- Gazonul pus in mai multe zone din oras are nevoie de multa apa si este udat de mai multe ori pe zi cu ajutorul unui sistem de stropitori. Numai ca sistemul a ramas pornit chiar si dupa ce la Iasi a inceput sa ploua. Iesenii care au trecut sambata noaptea prin parcul de la Teatru au observat pompele…