FOTO Vreme extremă. Măsurile dispearate pe care le-au luat agricultorii în toiul nopții Vremea severa i-a facut pe agricultorii din Franța sa decurga la masuri disperate pentru a-și putea proteja culturile. Mai exact, din cauza temeraturilor foarte scazute, agricultorii au aprins mii de faclii pentru a proteja viile de ingheț. Astfel ca pe tot parcursul nopții agricultorii au fost nevoiți sa fie atenți ca facliile sa nu se stinga și, de asemenea, sa previna producerea unui incendiu. Imaginea a fost surprinsa dimineața devreme la podgoriile din zona Cote-d'Or din Franța. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

