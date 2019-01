Stiri pe aceeasi tema

- Volei Alba Blaj a inceput cu dreptul noul an, 3-0 (25-17, 25-20, 25-10), in etapa a 9-a a Diviziei A1, in deplasare cu ultima ... The post CSU Belor Galați – Volei Alba Blaj 0-3 | Debut fara emoții in noul an, a 9-a victorie consecutiva appeared first on Ziarul Unirea .

- Echipa naționala de volei feminin a Romaniei s-a calificat dramatic la Campionatul European, dupa victoria din Bosnia &Hertegovina, scor 3-2 (25-17, 19-25, 21-25, 25-17, 15-9), printre protagonistele reprezentativei “tricolore” regasindu-se Ioana Baciu și Nneka Onyejekwe, ambele de la Volei Alba Blaj!…

- Volei Ala Blaj a caștigat de o maniera entuziasmanta derby-ul Diviziei A1 la volei feminin, 3-0 (25-18, 25-19, 25-17), in deplasare cu CSM București, ... The post CSM București – Volei Alba Blaj 0-3 | Victorie uriașa in derby-ul Diviziei A1, echipa din „Mica Roma” a surclasat campioana! appeared first…

- Rivalele CSM București și Volei Alba Blaj se infrunta maine, vineri, 14 decembrie, de la ora 19.00, in direct pe Digi Sport 4, in etapa de final a turului Diviziei A1, intr-un derby incins al pretendentelor la titlul de campioana. Ultimul meci al anului opune primele doua clasate in ierarhie, ambele…

- De Ziua Naționala a Romaniei, Volei Alba Blaj s-a impus in deplasarea cu CSM Lugoj, scor 3-1 (25-12, 25-19, 20-25, 25-23), continuandu-și marșul de regularitate in Divizia A1. Echipa din „Mica Roma” are maximum de puncte dupa șase intalniri, dar acest joc a consemnat o premiera a sezonului, CSM Lugoj…

- Volei Alba Blaj a caștigat in minimum de seturi derby-ul cu CSM Tirgoviște, scor 3-0 (25-16, 25-16, 25-17), restanța din etapa a 4-a a Diviziei A1, un succes fara emoții pentru vicecampioana Romaniei, ce a controlat autoritar ostilitațile. Avand la dispoziție intaia oara in acest sezon intregul efectiv.…

- In a doua runda a Diviziei A1, Volei Alba Blaj a caștigat in deplasare, cu UVT Agroland Timișoara, scor 3-0 (28-26, 25-20, 25-20), echipa din „Mica Roma” avand punctaj maxim. Cele doua formații se cunosc indeaproape, dupa partidele amicale disputate in intersezon, atat in Banat, cat și la Blaj. In etapa…

- Volei Alba Blaj, vicecampioana Europei, s-a calificat in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, dupa victoria din Sala „Transilvania” din Sibiu, scor 3-0 (27-25, 25-20, 25-23), cu VK UP Olomouc. Cu dubla victorie, echipa din „Mica Roma” a reușit sa treaca in faza superioara, dar pana la grupele…