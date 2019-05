Stiri pe aceeasi tema

- Volei Alba Blaj a caștigat disputa externa cu Știința Bacau, scor 3-0 (25-14. 25-13, 25-18) și a mai facut un pas spre obținerea matematica a celui de-al 4-lea titlu. Echipa lui Darko Zakoc s-a impus iarași impotriva adversarei din semifinala romaneasca din Cupa CEV, avand a 6-a victorie consecutiva…

- Volei Alba Blaj a caștigat in Sala “Timotei Cipariu”, scor 3-0 (25-20, 25-15, 30-28), disputa cu CSM Targoviște, și a mai facut un pas spre obținerea matematica a celui de-al 4-lea titlu, cu trei jocuri inaintea sfarșitului stagiunii! Cel mai dificil dintre ultimele patru examene ale finalului de sezon,…

- Volei Alba Blaj poate deveni campioana Romaniei dupa o pauza de un an, echipa din “Mica Roma” atingandu-și scopul in “finala” campionatului cu CSM București. Volei Alba Blaj a inceput in grafic meciul decisiv pentru titlu, reușind sa caștige primul parțial, unul extrem de echilibrat. “Tigroaicele” au…

- Volei Alba Blaj a caștigat disputa cu Știința Bacau, in Sala “Timotei Cipariu”, scor 3-0 (25-22, 26-24, 25-16), obținand a 5-a victorie a sezonului impotriva fomației lui Florin Grapa, intr-o reeditare a semifinalei romanești din Cupa CEV. Un succes in minimum de seturi, dar conturat mult mai greu decat…

- Volei Alba Blaj a pierdut scor 1-3 (20-25, 25-27, 25-9, 15-25), derby-ul cu CSM București, in Sala “Timotei Cipariu” și lupta pentru titlu se complica teribil, in condițiile in care gruparea din capitala s-a apropiat la numai doua puncte in ierarhie! Avansul de 5 puncte și șansa de a tranșa soarta campionatului…

- Volei Alba Blaj a incearcat minunea in returul finalei Cupei CEV, in deplasare, cu Busto Arsizio, insa italiencele au reușit sa puna mana pe trofeu dupa ce au caștigat doua seturi. Echipa italiana ce a caștigat prima manșa, in minimum de seturi, 3-0, in Sala “Transilvania” din Sibiu, a avut mari emoții…

- Volei Alba Blaj a facut un pas mare spre titlu, dupa ce a caștigat derby-ul cu CSM București, scor 3-0 (25-16, 25-20, 25-18), echipa din “Mica Roma” abordand partea secunda a Diviziei A1 cu 5 puncte avantaj in lupta pentru titlu. Victorie indubitabla a ardelencelor, care a etalat o evoluție ce nu a…

- Victorie lejera de Marțișor pentru Volei Alba Blaj, scor 3-0 (25-18, 25-17, 25-14),cu CSM Lugoj, la primul meci din 2019 in Sala “Timotei Cipariu”. Dupa o pauza de aproape trei luni, echipa din “Mica Roma” a revenit in fața fanilor cu jocul contand pentru runda a 16-a a Diviziei A1, obținand, fara se…