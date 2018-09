Stiri pe aceeasi tema

- UVT Agroland gazduiește turneul amical internațional Cupa Timișoara, in perioada 28-30 septembrie, la sala „Constantin Jude”. Sunt inscrise Volei Alba Blaj - vicecampioana Europei, Linamar Bekescsaba - campioana Ungariei și CSM Lugoj - proaspat medaliata cu argint la Cupa Balcanica 2018. The post Spectacol…

- Echipa feminina de volei UVT Agroland Timisoara va organiza turneul amical international Cupa Timisoara 2018, in perioada 28-30 septembrie, la sala Constantin Jude (fosta Olimpia) din Timisoara. In capitala Banatului vor veni vicecampioana Europei, CSM Volei Alba Blaj, campioana Ungariei,…

- Volei Alba Blaj, vicecampioana Europei, va debuta in sezonul 2018/2019 cu o confruntare europeana contand pentru turul secund din preliminariile Ligii Campionilor, in Cehia, la Olomouc, miercuri, 24 octombrie (ora 19.00, a Romaniei). Returul este fixat in Sala “Transilvania” din Sibiu, marți, 30 octombrie,…

- CSM Volei Alba Blaj, finalista Ligii Campionilor in ultimul sezon, a anuntat ca a reusit sa o pastreze in lot pe Nenka Onyejekwe (29 ani). Cea mai valoroasa jucatoare din Romania a avut oferta de a se transfera la una din cele mai tari echipe din Europa, Fenerbahce Istanbul, dar...

- Echipa feminina de volei CSM Volei Alba Blaj a ajuns la un acord pentru prelungirea colaborarii cu liberoul Marina Vujovic, a anuntat vicecampioana Europei pe pagina sa oficiala de Facebook. Accidentata grav in penultima etapa a grupelor Ligii Campionilor, sarboaica Marina Vujovic va reveni…

- Volei Alba Blaj, vicecampioana Europei, va continua și in sezonul viitor colaborarea cu liberoul sarb Marina Vujovic (34 de ani). Jucatoarea in varsta de 34 de ani și blajeanca Ramona Rus sunt voleibalistele care au facut parte din efectivul stagiunii trecute și se vor regasi și in urmatorul sub comanda…

- Volei Alba Blaj, vicecampioana Europei, a mai dat o lovitura majora pe piața transferurilor, reușind sa o readuca sub comanda lui Darko Zakoc pe Nadja Ninkovic, ce a evoluat in ultimul sezon in Brazilia. Centrul din Serbia, in varsta de 27 de ani, a fost componenta de baza a formației blajene in stagiunea…

- Volei Alba Blaj a mai reușit un transfer de senzație, universalul Ioana Baciu semnand cu echipa condusa de antrenorul Darko Zakoc, voleibalista de la rivala CSM București acceptand provocarea venita din “Mica Roma”! Ioana Baciu poate fi considerata “perla coroanei” in aceasta campania de achiziții,…