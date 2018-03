FOTO Vizita fulger a lui Liviu Dragnea la Buzau

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca parlamentarii PSD au boicotat audierea lui Mugur Isarescu din Parlament, de joi, Liviu Dragnea a negat, sustinand ca poate social democratii nu au avut incredere in intentiile conducerii BNR. "Or fi avut vreun motiv. Ce boicot? Nu boicotam BNR. O sprijinim de 28 de ani. Inteleg…

- Un important lobby-ist om de afaceri american ce a oferit finantari pentru campania electorala a lui Donald Trump, Elliott Broidy, semnatarul invitatiei in baza careia Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu au participat alaturi de noul lider de la Casa Alba la o masa organizata la Trump International…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, anunța organizarea unui ceremonial religios și militar in Parcul Marghiloman, pe data de 27 martie 2018, ocazie cu care va fi dezvelita statuia marelui om politic de al carui nume se leaga infaptuirea unirii cu Basarabia. Evenimentul are loc in contextul…

- A inceput spectacolul „Din suflet romanesc”, un concert-maraton desfașurat la Sala Sporturilor „Romeo Iamandi” din municipiul Buzau. Frunțile au fost descrețite dupa un moment realizat exemplar de catre maestrul Grigore Leșe, care a invitat sala sa cante impreuna. Invitații au fost intampinați cu paine…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, marti seara, la Antena 3, ca inaintea alegerilor din partid din 2015, cand a candidat pentru functia de presedinte interimar, Gabriel Oprea i-a spus ca "a vorbit cu statul de drept", care i-a transmis ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie numarul unu in partid, iar…

- Victor Ponta a vrut sa reacționeze la dezvaluirile lui Liviu Dragnea! Șeful PSD a spus ca George Maior e cel care i-a cerut lui Ponta sa o numeasca pe Laura Codruța Kovesi la șefia DNA. Ponta spune ca Sebastian Ghița are poze de la taierile de porci de la vilele SRI și le-ar putea publica.”Nu…

- Cercetați pentru infracțiuni la regimul rutier La data de 8 martie a.c., ora 00.15, pe DN 2 E 85, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un minor, de 13 ani, din comuna Slobozia Cioraști, in timp ce conducea un autoturism. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au…

- 140 de social democrați buzoieni au plecat in aceasta dimineața catre Capitala. Aceștia au fost mandatați la conferința extraordinara de saptamana trecuta de la Buzau pentru a participa la Cogresul PSD de astazi, care va avea loc la Sala Palatului de la București, de la ora 11:00. PSD Buzau a desemnat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat vineri ca nu a trecut inca termenul pe care si l-a dat pentru a vedea daca proiectele Bucurestiului sunt importante pentru Executiv. "Dar nu a trecut acel deadline. Eu sunt inca in acel termen pe care mi l-am dat pentru a vedea daca…

- Biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a devenit loc de pelerinaj pentru liderii PSD. Inaintea Congresului din 10 martie se poarta negoeri pe funcții, iar in biroul lui Liviu Dragnea au trecut oameni importanți ai partidului.In biroul președintelui PSD au fost vazuți intrand…

- Nume vehiculate pentru cele 16 funcții de vicepreședinte PSD, la Congresul Extraordinar din 10 martie. Potrivit unor surse social-democrate, șanse mari sa fie nominalizați din partea celor opt regiuni ale Romaniei le au actualii vicepreședinți Doina Pana, Rovana Plumb și Lia Olguța Vasilescu, dar și…

- Liderul PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, a anuntat, marti, ca nu va candida pentru niciuna din functiile de conducere a PSD, dar la Congresul din 10 martie il va sustine pe presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Marian Oprisan, pentru o functie de vicepresedinte."Nu am intentionat…

- Liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu, spulbera orice speculație in legatura cu presupusa ruptura dintre el și partid dupa caderea guvernului Tudose. In cadrul unei conferințe de presa susținute astazi, deputatul Ciolacu a ținut sa faca lumina in cazul caderii guvernelor, aratand totodata care este legatura…

- Presedintele PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, a declarat la finalul Conferintei extraordinare a organizatiei judetene, care a avut loc sambata, ca cei 140 de delegati care vor participa la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie isi vor exprima sustinerea fata de Guvern, programul de…

- PSD Buzau va trimite la congresul de la Bucuresti una dintre cele mai numeroase delegatii din tara, respectiv 140 de persoane. Potrivit presedintelui PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, ei vor merge la Congresul Extraordinar de sambata viitoare pentru „a sustine actualul Guvern, programul…

- PSD Buzau va trimite la Congres o delegatie de 140 de persoane, care va avea ca mandat sustinerea actualului Guvern, a programului de guvernare si a lui Livia Dragnea la conducerea partidului, decizia fiind luata sambata, in cea de doua Conferinta Extraordinara Judeteana de cand conducerea organizatiei…

- Este vorba de un concurs cu premii, ce incurajeaza mișcarea, sub deviza „Bucurie in Mișcare” – BIM, concurs la care vor participa mai multe orașe din țara intre care și Arad. Pe scurt, provocarea competiției este sa postați o imagine sau un clip pe profilul personal de Facebook sau…

- Lipsa edilului Constantin Toma de la ședința Consiliului Local de marți a dat imediat naștere unor speculații, mai ales ca era prima data cand numarul 1 de la Palatul Comunal lipsea din deliberativ. Misterul a fost elucidat aseara, dupa o postare pe Facebook: „Din 28 februarie pana in 2 martie 2018…

- La scurt timp dupa ce un cetatean a anuntat conducerea Primariei ca un element decorativ din tabla sta sa se desprinda din acoperisul Palatului Comunal din cauza vantului, un echipaj de la ISU Buzau a intervenit cu autoscara recent achizitionata. Un pompier, care s-a folosit de o cange, a reusit sa…

- Panica printre buzoieni dupa ce au observat ca, in centrul orașului, mai multe echipe ale Urbis Serv taie copacii ornamentali și toaleteaza teii de pe Bulevardul Unirii. Deja in spațiul public se creasera zeci de scenarii și se lansasera acuzații grave la adresa administrației locale. Pentru a indeparta…

- Imaginile au fost surpinse in localitatea Marginea. Soferul a fost oprit iar politistii i-ar fi reprosat ca are folie fumurie pe geamuri si i-au cerut actele. Barbatul s-a enervat la culme si a facut un adevarat circ. Si-a pus chiar iubita sa sune la politie si sa anunte ca agentul care-i…

- La Inalta Curte de Casatie si Justitie continua joi audierile in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu. Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni ca „incep sa apara tot mai multe dovezi privind existenta statului paralel” si, daca aceste afirmatii aparute in spațiul public se dovedesc adevarate, „atunci exista elemente de politie politica in Romania”. „Eu cred ca cel…

- Caravana „Alege oaia!” a lui Petre Daea merge inainte Caravana „Alege oaia!” inițiata de ministrul Agriculturii Petre Daea, in scopul promovarii consumului de carne de ovine (sortiment deficitar in alimentația romanilor, in ciuda unor vechi și sanatoase tradiții) a poposit sambata la Buzau, unde s-a…

- Ieri, la Colegiul “B.P. Hasdeu” din municipiul Buzau a fost lansat proiectul “Sahul calator”, un turneu interactiv cu piese de sah-gigant, destinat incurajarii sportului mintii. Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a jucat prima partida, avand ca adversar un copil-sahist in varsta de aproape…

- Comisia Centrala de Arbitri i-a delegat in aceasta saptamana pe arbitrii Hagiu – D. Pavel la partida CSM Roman – CSM Bucuresti (feminin, meci incheiat cu 25-29) si pe Durnea – Toaca la partida HC Dobrogea Sud Constanta – Politehnica Iasi. Ambele cupluri nu fac parte din lotul pentru Liga Nationala…

- Daniel Suciu a fost ales miercuri, in sedinta, in functia de lider al grupului deputatilor PSD, a anuntat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al partidului.Pentru cele trei functii de vicepresedinti ai Camerei Deputatilor au fost propusi tot Gabriel Vlase, Florin Iordache…

- Seful statului a facut aceasta declaratie, la o conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in contextul in care a vorbit de propunerile de modificare a Legilor Justitiei."Nu pornesc de la premisa ca modificarea acestor legi va duce automat la o complicare…

- La finalul votului de investituta din Parlament, Liviu Dragnea a laudat majoritatea confortabila cu care a trecut Cabinetul Dancila fața de guvernele anterioare. Șeful PSD și-a exprimat speranța ca acest Guvern va sta la putere pana in...

- Vineri, la ora 10:00, la Liceul Teoretic „Alexandru Marghiloman” din municipiu va avea loc prima „Ora de Istorie pentru Centenar”, parte a unui program amplu de sarbatorire a o suta de ani de la Marea Unire. Evenimentul este organizat de Primaria municipiului Buzau și se va desfașura, anul acesta, in…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Vranceanu Firea Pandele, care este și președintele PSD București, l-a anunțat pe Liviu Dragnea ca vrea sa-și impuna doi miniștri in cabinetul Dancila....

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, propune Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta infiintarea puncte de interventie ale pompierilor la iesirile din Buzau spre Braila si Focsani. Principalul motiv ar fi acela ca pompierii ar putea ajunge mai usor la interventii, fara a mai traversa…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut astazi, 19 ianuarie, o intrevedere cu o delegație condusa de David Harris, președintele American Jewish Committee.Cei doi oficiali au discutat despre rolul activ al Romaniei, la nivel internațional, in combaterea discriminarilor de orice…

- Se aduna tara! Oferte de transport sau cazare gratis pentru protestul din Capitala Cei de la Coruptia Ucide, ii invita pe toti cei care doresc sa participe la protestul din 20 ianuarie din Capitala impotriva legilor Justitiei si doresc sa ofere gratis, fie locuri in masina, fie de cazare, sa compleeze…

- Primarul orașului Iași, Mihai Chirica, este de parere ca desemnarea Vioricai Dancila ca premier al României este rezultatul unui șir de eșecuri în PSD. „Nu cred ca poate fi pusa la îndoiala competența doamnei Dancila, nu este rezultatul unei greșeli personale. A ajuns…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis, prin desemnarea Vioricai Dancila pentru functia de premier, isi pune in pericol sansele de a obtine al doilea mandat la Palatul Cotroceni. „Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi (miercuri…

- Seful PSD Liviu Dragnea a acuzat luni seara o parte dintre ministrii cabinetului Tudose, fara a da nume, ca au "plimbat minciuna dintr-o parte in alta" si astfel au contribuit la escaladarea tensiunilor in partid. "I-am avertizat pe toti ca asa ceva nu voi mai accepta I-am rugat pe colegi sa faca un…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu va participa la ședința de marți a PSD, unde se va decide noul premier, a anunțat luni, la Antena 3, Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al partidului. ”Liviu Dragnea nu va participa marți, la ședința de la ora 11. Va sta în cladire…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, iese la rampa cu critici dure dupa ce in presa au aparut zvonuri potrivit carora Liviu Dragnea le-ar fi cerut mai multor lideri din teritoriu sa semneze un document prin care iși asuma retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose."Am auzit ca la…

- Seful PSD Sector 3, Robert Negoita, a declarat, inainte de a intra in sediul partidului, ca, daca informatia potrivit careia 30 de presedinti de organizatii judetene ale PSD au semnat in biroul lui Liviu Dragnea o cerere de retragere a sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose , acest lucru…

- Se ascut cutitele in PSD. Odata convocata de urgenta, conducerea social democrata se imparte in tabere. Numarul organizatiilor care il sustin pe Liviu Dragnea in conflictul cu premierul e tot mai mare. Scindarea se simte si in Guvern. O parte din ministri sunt de partea premierului, altii nu. Primarul…

- Primarul Buzaului, Constantin Toma, unul dintre apropiatii vicepremierului Marcel Ciolacu, este de partea lui Mihai Tudose in conflictul cu Liviu Dragnea. In mesajul postat pe Facebook, Constantin Toma „a mancat“ mai multe virgule.

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a lansat duminica pe pagina sa de Facebook un apel catre conducerea PSD "sa lase Guvernul sa lucreze, pentru ca este pe calea cea buna, chiar daca trebuie sa ia masuri care deranjeaza pe unii". "Lasati tara sa traiasca, conducatori ai PSD-ului! Acum,…

- Apele tulburi de la București care vizeaza Guvernul nu lasa fara reacție șefii administrației locale. In acest sfarșit de saptamana, atat președintele Consiliului Județea, cat și primarul Constantin Toma au transmis mesaje pentru responsabilii din Capitala. Petre Emanoil Neagu și-a declarat susținerea…

- Contractul de achizitie a 227 de transportoare blindate Piranha V a fost semnat vineri in prezenta premierului Mihai Tudose, a viceprim-ministrului Marcel Ciolacu si a ministrului Apararii, Mihai Fifor. Citește și: Liviu Dragnea, mesaj cu SUBINTELES pentru Tudose: 'Eu SPER sa ramana prim-ministru...'Premierul…

- Mihai Tudose e in razboi deschis cu Liviu Dragnea! Ruptura e totala intre premier și șeful PSD, despre care Tudose spune ca nu e ca Dragnea, care ”am taiat porci pe acolo și a carat sticle de vin” la cei din Servicii. Insa, Tudose risca sa aiba soarta lui Sorin Grindeanu, adica sa fie demis in urma…

- Premierul Mihai Tudose, impreuna cu cativa lideri locali ai PSD, ar vrea sa impuna la sedinta Comitetului Executiv (CEX) de azi o conducere colectiva a partidului (5-6 persoane) in locul lui Liviu Dragnea, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse din PSD. Tudose ar urma sa faca parte din conducerea…