FOTO| Visul Simonei Halep s-a împlinit! Kate Middleton și-a făcut apariția la finala de la Wimbledon Kate Middleton a ajuns, sambata, la Wimbledon, cu cateva ore inainte de inceperea finalei dintre Simona Halep și Serena Williams. Prezența ducesei de Cambridge la meci este o bucurie pentru sportiva noastra. Joi, dupa meciul cu Svitolina, Simona Halep a fost intrebata ce membru al familiei regale și-ar dori sa fie in tribune la finala de la Wimbledon. "Kate. Imi place de ea. E foarte special sa poți sa joci in finala Wimbledon, e uimitor", a spus Halep. Kate Middleton a ajuns sambata la Wimbledon Iata ca visul Simonei s-a implinit. Ducesa de Cambridge a ajuns in aceasta dimineața la Wimbledon.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

