Mai mute mii de profesori au ieșit sâmbata în strada la Hong Kong, înfruntând ploaia, pentru a începe un nou weekend de proteste antiguvernamentale, în ciuda fricii ca poliția ar putea dopta tactici mai agresive pentru a îndeparta activiștii de pe strazi, relateaza Reuters.



Many protesters are shouting “8.18, see you in Victoria Park&". The Civil Human Rights Front’s proposed march on Sunday was banned by police, who only allowed a rally there.



Photo: HKFP. #hongkong #antiELAB pic.twitter.com/qWDdcyQ9bg

— Hong Kong Free…