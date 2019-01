FOTO VIDEO Vortexul polar din Statele Unite: Cel puțin opt persoane au murit din cauza zăpezii și temperaturii scăzute Cel puțin opt persoane au murit din cauze legate de vântul polar care a adus în SUA temperaturi de minus 30 de grade Celsius în Chicago - mai frig decât în unele parți din Antarctica - și minus 27 grade Celsius în Dakota de Nord. Mii de zboruri au fost anulate, școlile închise, iar poșta din Chicago își suspenda livarile, relateaza BBC și The Guardian.

20 de milioane de oameni din Statele Unite continentale sunt aștepați sa experimenteze temperaturi de minus 28 de grade sau mai scazute la sfârșitul acestei saptamâni.



