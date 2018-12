Stiri pe aceeasi tema

- Urmarire spectaculoasa marti seara, în Pitesti si apoi pe autrostrada A1. Un bolid de lux Porsche Panamera, urmarit de politisti a reusit sa se faca disparut, dupa ce, în goana, soferul a lovit trei masini.

- La aceasta ora,politistii din Dambovita au reusit sa puna mana pe doi barbati si o femei,suspectati de politistii din Arges ca ar fi comis mai multe furturi dinlocuinte. Din informatiile pe care le detinem la aceasta ora, doi barbati si ofemei din Arges au fost prinsi de politistii din Dambovita in…

- Un tanar de 16 ani din Olt, aflat la volanul unui autoturism, este cautat dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor din Craiova. Politistii au tras focuri de arma pentru prinderea sa, intrucat gonea cu viteza, dar tanarul a reusit sa fuga, abandonand masina.

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Craiova au incercat, marti seara, sa opreasca un BMW pentru un control de rutina. Soferul, insa, nu a oprit la semnal, a accelerat, iar politistii au fost nevoiti sa foloseasca armamentul din dotare pentru a-l prinde. Pasagerii din masina au incercat si ei sa fuga,…

- Focuri de arma si urmarire ca-n filme pe Soseaua de Centura a Capitalei. Politistii de la Rutiera au incercat in zadar sa opreasca o masina. Soferul luat in vizor i-a sfidat pe agenti, apoi a spart barajul lor. Nu s-a temut nici macar atunci cand politistii au indreptat arma asupra lui.

- Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Poiana Lacului au continuat cercetarile intr-un dosar penal inregistrat sub aspectul savarșirii infracțiunii de tentativa de furt calificat. Din cercetari, politistii au stabilit ca, in noaptea de 22 spre 23 septembrie, un tanar de 25 de ani, din Mosoaia,…