Cea mai apreciata fotografie de pe platforma Instagram este una cu un… ou. Imaginea bizara a devenit cea mai populara de pe rețeaua sociala, dupa ce a doborat recordul de 18 milioane de like-uri atins de Kylie Jenner. Imaginea cu oul a ajuns la 26 de milioane de aprecieri, cu opt mai mult decat a atins Kylie Jenner la postarea in care anunța ca este gravida. "Haideți sa stabilim un nou record mondial și sa obținem cel mai mare numar de like-uri la o postare pe Instagram", scrie in descrierea imaginii cu un simplu ou. View this post on Instagram Let’s set a world record together and get the…