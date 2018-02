FOTO VIDEO Un fenomen uluitor i-a "paralizat" pe brazilieni!

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie. Astfel, incepand…

- Dragobetele ‒ sarbatoare tradiționala veche, marcata amplu cindva, inlocuita sau greșit adaptata astazi la Ziua indragostiților ‒ Sf. Valentin. Conform calendarului creștin ortodox la 24 februarie se sarbatorește Intiia și a doua aflare a Capului Sf. Ioan Botezatorul, sarbatoare numita in spațiul slav…

- Brigitte Sfat incepe sa simta lipsa banilor, asa ca a luat o decizie radicala in ceea ce priveste cheltuielile din cluburile sau restaurantele de fite. Ilie Nastase, GEST ULUITOR dupa ce Brigitte Sfat a marturisit ca L-A INSELAT "Mesaj informativ pentru prietenele care se lipeau de…

- Un nou scandal este pe cale sa izbucneasca in lumea mondena. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania , va prezinta detaliile unui caz uluitor: fosta sotie a lui Christian Sabbagh, Louise, ar fi hartuita de mama secretarului de stat in MAE Cristian Winzer sau “Ken de Romania”, asa cum este supranumit, datorita…

- • Profesor de istorie, cercetat la cererea viceprimarului Profesorul de istorie de la liceul din comuna Turburea, Liviu Sgaiba, a dat cu subsemnatul la poliția din localitate, dupa ce viceprimarul comunei, Marin Cojocaru, persoana cunoscuta in comunitate cu probleme legate de consumul de…

- Dintr-un dud din satul muntenegrean Dinosa curge apa. Imaginile spectaculoase au fost publicate de catre RFE/RL, iar in videoreportajul respectiv a fost explicat acest fenomen. Din cauza ploilor masive, copacul se poatre transforma intr-un tun cu apa. Odata inundate izvoarele subterane, presiunea impinge…

- Fanii clujeni au creat o atmosfera senzationala, iar in momentul imnului au afisat un banner imens cu mesajul "Clujul sustine Romania", in timp ce ambele peluze ale salii au fost acoperite de drapele imense ale Romaniei, scrie Telekom Sport. Ana Bogdan, Sorana Cirstea, Irina Begu si Raluca…

- Vizitatorii orașelului Pyeongchang din Coreea de Sud au ocazia sa admire cea mai intunecata cladire din istorie. Pavilionul Hyundai, proiectat de arhitectul Asif Khan in cinstea Jocurilor Olimpice de Iarna, care au loc acolo, a fost vopsit cu cel mai negru pigment inventat vreodata.

- Cel mai rapid om al lumii, Usain Bolt, s-a luat la intrecere cu Kevin Hart, cunoscut comediant american. Cei doi au facut o cursa pe o plaja, intrecerea fiind arbitrata și comentata de Daniel Negreanu, romanul care a scris istorie in poker. Atleul i-a dat un avans de 30 de metri lui Hart, care i-a fost…

- La intersecția strazilor:Grenoble – N.Testemițeanu, este inregistrat accident rutier, serviciul abilitat a fost informat, in scurt timp vehiculele vor fi inlaturate. Flux majorat de transport la aceasta ora se stabilește: Sectorul BUIUCANI: str.V.Lupu, direcția spre str.C Stere; intersecția cu sens…

- Arhipelagul indonezian este locul de origine al multor tradiții și ritualuri care s-au propagat ulterior și in alte culturi. Fiecare insula indoneziana are propriile sale dialecte și obiceiuri, formate cu generații in urma.

- Un tanar din China a ramas paralizat de la mijloc in jos, dupa ce s-a jucat pe calculator mai bine de 20 de ore incontinuu la un internet cafe. Culmea, in timp ce era dus de paramedici pe targa, si-a rugat prietenii sa termine jocul in locul lui ! Tanarul a vrut sa mearga la […] A paralizat dupa ce…

- Un barbat cu cagula pe cap și un pistol în mâna a încercat sa jefuiasca un restaurant, dar a fost imobilizat de un angajat curajos. Când poliția a venit și l-a preluat pe atacator, toata lumea a avut un șoc.

- Doua orașe din sudul Marocului, aflate la porțile deșertului, sunt acoperite de o mantie alba, informeaza TVR. E un fenomen meteo extrem de rar, nu s-a mai intamplat așa ceva de 60 de ani. Imaginile acestea au facut inconjurul rețelelor de socializare. Iar localnicii, uimiți de peisaj, au…

- Un fenomen astronomic rar poate fi urmarit in aceasta seara in Moldova. Este vorba despre o eclipsa totala a Lunii, cunoscuta drept Super Luna albastra singerie, care poate fi vazuta doar cu un binoclu. Moldovenii nu cunosc prea multe detalii despre acest fenomen astronomic rar. Potrivit specialiștilor,…

- Campioana Romaniei a invins in Franța pe ASPTT Mulhouse cu 3-1 și are maximum de puncte. Cine ar fi crezut așa ceva la inceputul competiției? Volei Alba Blaj domina autoritar grupa Ligii Campionilor din care face parte. ...

- Intr-o perioada in care calotele polare si ghetarii sunt amenintati de efectele schimbarilor climatice, cercetatorii au descoperit un alt factor, natural, ce duce la topirea stratului de gheata din Groenlanda. Este vorba de caldura din interiorul...

- Cu totii avem o ruda sau un prieten care pretinde ca genunchii lui pot prezice schimbarea vremii. Si oricat de ciudata ar parea, durerea articulatiilor cauzata de vremea rece nu este doar un mit urban (ploaia, pe de alta parte, este cu totul altceva

- Cutremurul a avut loc in județul Caraș-Severin la o adancime de doar 10,2 km, transmite Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs la ora 22:20 (ora Romaniei) și a avut magnitudinea de 2.3 pe scara Richter. Cutremurul s-a produs…

- Saptamana viitoare, in perioada 21 - 28 ianuarie, la Institutul de Psihiatrie „Socola" vor fi prezenti specialisti de la Universitatea din Udine, Italia, care vor studia modul in care femeile din Moldova, aflate la munca in Italia, mentin legatura cu familiile ramase in tara. Specialistii sustin ca…

- Asteptata mai bine de o luna, prima ninsoare din aceasta iarna a venit la jumatatea lui ianuarie si, ca de obicei, ne a luat prin surprindere. In prima zi in care a nins serios la Constanta, traficul pe toate drumurile din oras a fost complet paralizat. Parca soferii nu mai stiau ce sa faca pentru a…

- Croatul Ivo Karlovic s-a calificat in turul III la Australian Open dupa un meci uluitor cu japonezul Yuichi Sugita, locul 41 WTA, scor 7-6, 6-7, 7-5, 4-6, 12-10. Partida a fost cea mai lunga de la aceasta ediție, durand 4 ore și 37 de minute. Meciul a fost unul extrem de echilibrat, fiind doar trei…

- Și PSD-iștii s-au saturat de șeful Liviu Dragnea, mai cu seama dupa plecarea premierului Mihai Tudose. Deși nu împartașesc aceleași convingeri politice, s-au alaturat protestatarilor.

- Viata lui Teodor Lupea, un baietel de numai 3 ani si 9 luni, depinde de 25.000 de Euro, bani pe care parintii nu ii au. Copilul a fost diagnosticat cu o hemipareza, care ii afecteaza inclusiv mainile, si trebuie operat in regim de urgenta, in Viena, la inceputul lui februarie, altfel risca sa ramana…

- Chiar daca acum calendarul ne arata ca suntem in plina iarna, in ianuarie, temperaturile de afara sunt mai degraba de primavara. Poate de aceea si plantele cred la fel, asa ca, in curtea unei galatence au aparut capsuni, i-au inflorit galbenelele si chiar un trandafir a imbobocit. "Nu s-a mai intamplat…

- Rafael Nadal, liderul mondial din ATP, pare ca și-a revenit in totalitate dupa accidentarea suferita la genunchi la finalul sezonului trecut. Alaturi de alte nume mari din circuit, precum Diokovici, Berdych sau retrasul Lleyton Hewitt, ibericul a participat in Australia la turneul demonstrativ "Tie-Break…

- Horoscop 10 ianuarie 2018: Conjunctia Marte-Pluto are in general un efect de dinamizare a tuturor tipurilor de activitati. Racul va avea o zi favorabila pe toate planurile. Afla ce ți-a pregatit astrele în aceasta zi!

- O furtuna de zapada matura Coasta de Est americana - paralizand aeroporturi la New York, provocand inundatii la Boston si lasand zeci de mii de oameni fara curent -, iar autoritatile se tem de o scadere a temperaturii care ar putea sa agraveze si mai mult situatia, relateaza AFP.

- Temperaturile extreme de pe coasta de est a Statelor Unite provoaca un comportament ciudat al șoparlelor din zonele de obicei calduroase.In Florida, care se confrunta o vreme neobișnuit de rece din cauza aerului polar adus de ciclonul-bomba, iguanele au inceput sa cada din copaci.

- In lumea intreaga, a devenit tot mai populara in ultima vreme miscarea care incurajeaza tinerele sa-si accepte si sa-si iubeasca corpul. O femeie din Canada promoveaza acest curent si sute de mii de persoane din lumea intreaga stau zilnic cu ochii pe ea. Au si motive.

- Nicolae Guta a petrecut Revelionul la Petrosani, in casa unde locuieste una dintre fiicele lui, Nicoleta. In noaptea dintre ani, manelistul s-a pozat langa brad alaturi de fiica lui si si proaspatul ei sot, iar fanii au observat imediat un detaliu jenant.

- Medicii de familie protesteaza miercuri pentru ca sunt nemultumiti de faptul ca nu sunt suficienti bani pentru cabinete, iar statul nu face nimic pentru a reduce birocratia din sistem, potrivit Digi24.

- In luna in care afara ar trebui sa fie zapada și ger, locuitorii Capitalei se bucura de temperaturi generoase.Din cauza temperaturilor ridicate pentru aceasta perioada, in Chișinau au ieșit Ghioceii.

- Nu de multe ori, persoanele care au mers acolo sa se roage au povestit lucruri incredibile care au avut loc la mormantul lui Arsenie Boca. Cea mai recenta dezvaluire este a unui barbat, care s-a speriat de moarte. Dan Nicolae a marturisit ca a fost socat de imaginea unei fetite la iesirea din manastire.…

- Abia acum s-a aflat. O noua controversa in jurul Regelui Mihai. Tronul Majestatii Sale a fost gasit, dar nu a fost adus la inmormantarea acestuia. Cum s-a ajuns la o asemenea situatie? Cunoscuta jurnalista de la TVR, Camelia Csiki, realizatoarea emisiunii 'Ora Regelui' s-a decis sa devoaleze totul.Citește…

- 70 de femei celebre din Moldova au participat la o sedinta foto neobișnuita menita sa promoveze brandul autohton Din Inima. Pozele au fost facute la Muzeul Național de Arta, unde s-au amenajat trei platouri de filmare.

- Doi hackeri romani au spart aproape doua treimi din camerele de supraveghere din Washington DC și au incercat apoi sa șantajeze autoritațile americane, relateaza CNN, care citeaza mai multe documente depuse la curtea federala de judecata.

- Simona Gherghe a avut-o invitata in platou, 22 octombrie 2014, pe Catalina Gancianu, o femeie care l-a acuzat pe medicul Gabriel Simiciuc de faptul ca i-ar fi imbolnavit copilul, pe Codrin, de ciroza hepatica, din cauza unui tratament eronat. Simona Gherghe a mers la consultatie si a spus…

- In data de 13 decembrie a.c., in jurul orei 02.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control pentru trecerea frontierei, cetatenii din Ucraina, Oleh P., in varsta de 50 de ani, Oleksandr P., in varsta de 44 de ani si Anatolii…

- Un fragment dintr-o carte a scriitorului francez Claude Simon, laureatul premiului Nobel pentru literatura pe 1985, a fost trimis spre publicare unui numar de 19 edituri din Franta, fara a li se preciza acestora autorul, în cadrul unui experiment, iar toate companiile l-au

- Selecționerul naționalei feminine de handbal a Romaniei, spaniolul Ambros Martin, a declarat ca poate gandul la calificare a paralizat echipa Romaniei, invinsa surprinzator de Cehia, luni, in optimile Campionatului Mondial din Germania. ''Ele (cehoaicele, n. red.) au jucat foarte simplu…

- Barbatul in varsta de 35 de ani a trat clipe de neimaginat atunci cand efectua perchezitii. Politistul a fost atacat cu o sabie chiar in timpul misiunii, ajungand in stare critica la spital. Dupa multe zile, medicii au dat verdictul.

- Cristina Neagu a fost cea mai buna jucatoare a Romaniei in partida de marți seara cu Spania, caștigata de "tricolore" cu 19-17. Cea mai buna handbalista din lume in 2015 și 2016 a reușit 8 goluri in fața ibericelor, fiind apoi laudata de presa din Spania, care se inchina in fața ei. "Spania s-a impotmolit…

- Schiorii dintr-un resort din Suedia au fost martori ai unui fenomen rar în care soarele pare înconjurat de un halo de lumina. Haloul apare atunci când lumina solara se refracteaza printr-un strat de nori cirrus aflati la peste 6.000 de metri deasupra pamântului. …

- Luna plina sau "luna plina rece" va avea loc pe 3 decembrie, 2017. Acest eveniment astrologic este posibil atunci cand luna se apropie foarte mult de Pamant.Super lunile din emisfera nordica, mai ales pe durata iernii, par sa fie mai mari decat cele din restul anului.

- SUPER LUNA 3 decembrie 2017. Luna plina sau &"luna plina rece&" va avea loc pe 3 decembrie, 2017. Acest eveniment astrologic este posibil atunci când luna se apropie foarte mult de Pamânt.

- Fostul pilot de Formula-1 si actualmente participant in Formula E Jean-Erick Vergne a concurat la viteza cu un leopard. Cursa a avut loc in Africa de Sud. Felina a reusit din start sa intreaca bolidul condus de francez, insa primul la finiș a ajuns, totuși, Vergne.