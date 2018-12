Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane care doresc sa ajunga in parcarile amenajate la marginea orasului Alba Iulia nu pot face acest lucru din cazua blocarii drumurilor de iesire. Situatia tensionata a provocat conflicte intre oameni si jandarmi, respectiv polisisti, ajungandu-se chiar la blocarea unor instersectii.

- Situație tensionata in mai multe zone din Alba Iulia, unde oamenii care așteapta autobuzele care ii transporta spre locurile de parcare din afara orașului au inceput sa devina nervoși din cauza intarzierilor. Mai multe autobuze ale STP au ramas blocate in trafic din cauza numarului mare de participanți…

- Festivitatile oficiale dedicate Zilei Nationale a Romaniei si Centenarului Marii Uniri au debutat vineri la Alba Iulia cu ceremonialul depunerilor de coroane la statuile lui Ionel Bratianu si Iuliu Maniu, actiuni care, in mod traditional, se desfasurau in data de 1 Decembrie. Pe un frig patrunzator,…

- Situația din zona adiacenta Pieței Centrale a municipiului a scapat de sub control, cel puțin in cursul acestui an, iar disconfortul uriaș era resimțit intr-un mod accentuat de catre oamenii care locuiesc la blocurile din apropiere. Și nu in ultimul rand de botoșanenii care obișnuiesc sa faca cumparaturi…

- Transportul public de persoane intre Bucuresti si localitatile din Ilfov va fi suspendat, incepand cu data de 31 octombrie, din cauza faptului ca nu mai exista nicio autoritate care sa reglementeze aceasta piata, informeaza Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania. Totodata,…

- Politistii olteni au verificat peste 600 de autovehicule destinate transportului public de persoane si marfa, fiind constatate peste 280 de incalcari ale normelor legale. In perioada 15-21 octombrie, sub coordonarea Directiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii…

- Un incendiu a izbucnit, joi, la subsolul unui bloc cu zece etaje din Cluj-Napoca, sase persoane reusind sa iasa singure din imobil, iar 11 fiind evacuate de pompieri. Alte 20 de persoane sunt blocate la etajele superioare ale cladirii, din cauza fumului dens din casa scarii, iar pompierii intervin cu…

- La data de 14 octombrie 2018, in jurul orei 16.50, politistii rutieri din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier ce a avut loc pe DJ 106 K, pe raza localitatii Secasel. Un barbat de 42 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea o motocicleta in directia Secasel – Ohaba, a intrat…