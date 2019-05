Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, i-au cerut marti presedintelui rus, Vladimir Putin, ca "Rusia sa faca gesturile necesare pentru a crea conditiile favorabile dialogului" in estul Ucrainei, a anuntat Palatul Elysee, transmite AFP. Cei doi lideri "au subliniat…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va fi in final o pierdere pentru toata lumea, chiar daca o parte a companiilor și-au mutat sediile generale in Germania, relateaza Reuters potrivit mediafax. „Germania, ca locație financiara,…

- Cancelarul german Angela Merkel a decis sa nu se alature initiativei impotriva schimbarilor climatice lansate la summitul european informal de la Sibiu de catre presedintele francez Emmanuel Macron, desi sustine unele puncte ale acesteia, transmite agentia dpa. Angela Merkel a precizat ca guvernul de…

- Reporterul Ștefan Pana, trimis special Libertatea la Sibiu, intra in direct la ora 11:45 pentru a va aduce cele mai noi informații de la Sibiu, unde șefii de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene, precum și liderii PPE, precum si Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Antonio Tajani si Angela Merkel,…

- Președintele Franței și doamna cancelar a Germaniei au inițiat luni, 29 aprilie, la Berlin, un summit informal avand drept principal obiectiv «spargerea gheții» din relațiile Serbiei cu Kosovo, un subiect «fierbinte» de aproape 20 de ani in regiune. In afara doamnei Merkel și a lui Emmanuel Macron,…

- General Prosecutor Augustin Lazar announced on Monday that the Military Prosecutor's Office Section attached to the High Court of Cassation and Justice sent the "Revolution" file case to court.Read also: Net nominal average salary drops to 2,933 lei in February (official data) "Today,…

- Actorul american Luke Perry a fost spitalizat dupa ce ar fi suferit un accident vascular cerebral, relateaza vineri DPA. ''In prezent, domnul Perry este tinut sub observatie in spital'', a confirmat joi pentru...

- The Republic of North Macedonia is going through a process of essential reforms, Prime Minister Zoran Zaev stated on Thursday at the end of the meeting with Prime Minister Viorica Dancila at the Victoria Palace, mentioning that "he changed "the political climate in the country" and placed North Macedonia…