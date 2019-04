Stiri pe aceeasi tema

- Sute de credincioși cu lumanari aprinse in maini au inconjurat, in Vinerea Mare, Catedrala Incoronarii din Alba Iulia. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este o zi de mare doliu a intregii crestinatati pentru ca in aceasta zi a fost rastignit si a murit Iisus Hristos. Slujba de la Catedrala Ortodoxa…

- In perioada sarbatorilor de Paște ortodox și a zilei libere de 1 mai, o farmacie DONA va avea program non-stop in Alba Iulia, asigurand asistența farmaceutica si acces la medicamente locuitorilor din acest oraș. „Ne straduim an de an sa tinem deschise non-stop un numar cat mai mare de unitati…

- Cea de-a VII-a ediție a Festivalului Roman Apulum, denumita „Revolta”, va avea loc la Alba Iulia, in perioada 3 – 5 mai. Pe parcursul a trei zile, Cetatea Alba Carolina va fi din nou animata cu lupte daco-romane. Din program nu vor lipsi taberele și atelierele meșteșugarești, luptele de gladiatori,…

- ” PRIETENII NOSTRI, POMPIERII!” – Miercuri, 10.04.2019, preșcolarii de la Gradinița cu program prelungit nr.9 din Alba Iulia, in cadrul parteneriatului educațional cu ISU, ... The post FOTO, VIDEO. Preșcolarii de la Gradinița cu program prelungit nr.9 din Alba Iulia, in vizita la ISU Alba. Pompierii…

- Alba Iulia se numara și in acest an printre orașele care marcheaza „Ora Pamantului”. In Cetatea Alba Carolina a fost oprit iluminatul public, timp de o ora, sambata seara, iar mai multe coruri de copii au cantat in curtea Catedralei Incoronarii, de la ora 20.30. Alaturi de Corul de copii “Theotokos”,…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat joi, la Alba Iulia, ca fostul director general interimar al companiei TAROM, Wolff Werner-Wilhelm, a fost demis din cauza ca nu a avut un program de restructurare al societatii, precizand ca activitatea TAROM face obiectul unei analize a Corpului…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba informeaza ca la Gradinița cu program prelungit Nr. 13 din Alba Iulia exista trei confirmate de scarlatina, de catre analizele de laborator, iar alte doua cazuri sunt probabile, fiind diagnosticate clinic. Astfel a fost declarat focar. DSP Alba a luat și dispus,…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba informeaza ca la Gradinița cu program prelungit Nr. 13 din Alba Iulia exista trei cazuri suspecte de scarlatina. Acestea au fost depistate, rand pe rand, in saptamana precedenta, iar personalul medical care supravegheaza colectivitatea a luat primele masuri: se…