FOTO-VIDEO: Sculptorul Mihai Buculei s-a urcat pe Monumentul Unirii din Alba Iulia, la montarea celei mai grele piese

- Monumentul Unirii de la Alba Iulia a inceput sa prina forma și cele patru picioare au fost deja ridicate, iar acum urmeaza „cupola” și finisajele. In acest weekend au ajuns pe șantier doua macarale de cate 500 de tone care vor ridica ultimele elemente pentru ca monumentul sa fie finalizat. Monumentul…

- Podul care face legatura intre Catedrala Reintregirii si Monumenul Unirii incepe sa prinda contur. Sambata seara au fost facute primele verificari la sistemul de iluminat al podului. La fata locului au fost prezenti atat primarul Mircea Hava cat si arhitectul Ioan Strajan dar si presedintele CJ, Ion…

- Dinamo va pleca astazi spre Miercurea Ciuc, acolo unde "cainii" o vor infrunta joi seara pe AFK Csikszereda, intr-un meci din optimile Cupei Romaniei. Mircea Rednic a luat decizia de a lasa mai mulți jucatori acasa in perspectiva meciului de maine. AFK Csikszereda - Dinamo se joaca joi, de la ora 19:00,…

- Ceasul special, in ediție limitata, produs in doar 1918 piese, omagiaza aniversarea a o suta de ani de la Marea Unire, cand, pe 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, toate provinciile istorice locuite de romani s-au unit pentru a forma o singura țara, Romania. Un ceas de lux, in ediție limitata, dedicat…

- Sculptorul Mihai Buculei, autorul monumentului Marii Uniri aflat in faza de constructie la Alba Iulia, a transmis o scrisoare prin care reclama intarzierea lucrarilor, fapt care ar putea determina ca edificiul sa nu fie gata pana la 1 decembrie. Buculei acuza firma care a contractat lucrarile ca vrea…

- Constructorul Parcului Unirii a inceput lucrarile la podul ce va face legatura intre Monumentul Unirii și Catedrala Reincoronarii din Alba Iulia. Toate lucrarile trebuie finalizate inainte de 1 Decembrie. Pe langa Monumentul Marii Uniri, din piatra, de circa 20 de metri inaltime, sub forma unor patru…

- Președintele Klaus Iohannis s-a interesat daca lucrarile la Parcul Unirii din Alba Iulia, unde va fi amplasat și Monumentul Unitații Naționale, vor fi finalizate pana la 1 Decembrie. Constructorii i-au dat asigurari ca acestea vor fi terminate.Citește și: Un nou scandal BUBUIE in curtea lui…

- 26.000 de familii ar putea beneficia de finantare Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat ca programul Casa Verde a fost inlocuit cu altul care prevede alocarea a 100 de milioane de euro pentru montarea de celule fotovoltaice. Astfel, 26.000 de familii, care ar putea beneficia de finantare,…