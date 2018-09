Stiri pe aceeasi tema

- N. D. La sfarșitul saptamanii trecute, sute de persoane, militari sau civili, au participat la ceremoniile dedicate implinirii a 90 de ani de la inaugurarea Crucii Caraiman, la eveniment fiind prezenți și ministrul Apararii, Margareta – Custodele Coroanei romane, precum si principele Radu. MApN a organizat,…

- Deschiderea anului școlar 2018 – 2019 la Școala Populara de Arte și Meserii va avea loc miercuri, 12 septembrie, de la ora 17, in sala „Dialoguri europene” de la Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj. In acest an s-a consemnat un record de inscrieri la testari, 152 (fața de 112 anul trecut),…

- Duminica dupa-amiaza, 9 septembrie, centrul municipiului Ramnicu Valcea a fost scena unui grav accident rutier. Un Mercedes a intrat frontal intr-un taximetru si l-a proiectat intr-o alta masina. Doua victime se afla in stare grava.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in cursul zilei de astazi (pana in jurul orei 17.00), circulatia rutiera pe breteaua de coborare de pe autostrada A1 Deva – Sibiu catre Ramnicu Valcea (de la kilometrul 238, in zona localitatii sibiene Selimbar) va fi intrerupta,…

- Fostul concubin a atacat-o cu un cutit chiar intr-un restaurant din centrul Iasului • Oamenii care erau de fata au privit neputinciosi • Agresorul a fost prins in centrul orasului, fiind imobilizat de catre politisti • Totul s-a intamplat sub privirile ingrozite ale trecatorilor • Victima a fost transportata…

- “Transylvania History Days” este un festival de reconstituire istorica organizat de Centrul pentru Dialog European si Diplomație Culturala. Aflat la cea de-a 5-a ediție, Transylvania History Days va avea loc intre 17 si 19 august, in Parcul Central din Cluj-Napoca. Anul acesta, Transylvania History…

- Traficul rutier este blocat, astazi, pe Drumului National 7 – Valea Oltului, intre Ramnicu Valcea si Sibiu, in localitatea Calimanesti, din cauza apei acumulate de la precipitatiile abundente si a aluviunilor scurse de pe versanti, scrie Mediafax. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Valcea, Sandra…

- Soferul TIR-ului s-ar fi aplecat sa ia un obiect cazut pe podea si a pierdut controlul autovehiculului, potrivit News.ro. Soferul nu a fost ranit. TIR-ul este incarcat, iar soseaua este mai inalta decat calea ferata cu 2 metri astfel incat compania de drumuri va trimite o macara si un remorcher…