Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane și-au pierdut viața și alte 12 au fost ranite in Italia, in apropiere de orașul Rieti, dupa ce o benzinarie a explodat. O cisterna a luat foc in timp ce descarca combustibilul, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipe de pompieri, scrie Digi24.ro.

- O persoana a murit si alte patru au fost ranite in urma unor impuscaturi care au avut loc pe o strada din centrul orasului american Denver, anchetatorii aflandu-se pe urmele suspectului, a anuntat un purtator de cuvant al politiei, relateaza Reuters. Supraviețuitorii au fost inițial declarați…

- Doua persoane - sot si sotie - au murit si alte trei - doi soti si fiica lor - au fost ranite, fiind transportate la spital, in urma unui accident de la Varvoru de Jos, judetul Dolj. Politistii spun ca barbatul care a intrat cu masina in copac nu avea permis de conducere.

- Cel puțin 17 persoane au fost ranite in Milano, dupa ce un metrou a franat brusc, dupa ce alimentarea cu electricitate a fost oprita, scrie La Repubblica . Potrivit cotidianului, alimentarea a fost oprita in contextul in care camerele de supraveghere au surprins o femeie care intra in tunel cu presupuse…

- Un parasutist roman in varsta de 40 de ani si-a pierdut viata in mod tragic, in Muntii Alpi din Italia, in urma unui salt esuat. Cauza nefericitului incident ar fi fost, spun apropiatii, parasuta barbatului, care nu s-a deschis deloc in timpul saltului, facand ca acesta sa se prabuseasca de la o inaltime…

- 12 oameni au murit în Italia si multi altii au fost raniti, dupa ce au fost loviți de copacii smulși din radacina în timpul furtunii. Vântul a atins la rafala chiar și 130 de kilometri pe ora.

- UPDATE: Un tanar de 18 ani, aflat in stare grava, a fost declarat decedat de catre medicii sositi la locul accidentului. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), accidentul rutier a avut loc pe DN 6, in apropierea localitatii Caransebes, judetul Caras-Severin, intre…

- Durere cumplita pentru trupa "Celelalte Cuvinte". Unul dintre cei mai mari fani ai acesteia a murit, culmea, chiar in timp ce formatia sustinea un concert. Teribila veste a fost data pe Facebook de Calin Pop, unul dintre membrii trupei "Celelalte Cuvinte".