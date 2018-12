Stiri pe aceeasi tema

- Raul Mureș a fost populat, sambata, pe raza municipiului Alba Iulia, cu 1.000 de kilograme de crap romanesc, in urma unui protocol incheiat intre primarie și Asociația Județeana a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Alba. Inca o acțiune de populare cu pește a raului Mureș a fost realizata de…

- Strazi ca-n Evul Mediu, pe strazile Șesuri și Abrudului, din cartierul albaiulian Micești. Gropi, mizerie, noroi in loc de trotuare și strada asfaltata! Gropi, mizerie, noroi in loc de trotuare și strada asfaltata, de asta au parte zeci de familii care locuiesc pe strazile Abrudului și Șesuri, cartierul…

- Ediția a 14-a a tradiționalului concurs de bridge, Cupa Unirii, se va desfașura in acest weekend, in 14-16 decembrie, la Alba Iulia, la Vila “Elisabeta”, competiția anunțandu-se cea mai mare din țara, la nivelul participarii. Este un turneu internațional de bridge perechi, tip open, care va debuta in…

- Un incendiu a izbucnit luni, in jurul orei 12.00, pe strada Siretului, din Alba Iulia. Un depozit de rumeguș din interiorul unei hale a ... The post FOTO: INCENDIU pe strada Siretului, din Alba Iulia. Un depozit de rumeguș din interiorul unei hale a luat foc appeared first on Ziarul Unirea .

- Tribunalul Alba a respins acțiunile bancii deschise fața de 9 angajați, vizați anterior intr-un dosar de ”abuz in serviciu” al DNA BCR București a pierdut, in prima instanța, un numar de noua procese pe care le-a intentat unor foști angajați de la sucursala din Alba Iulia de la care solicita plata,…

- Asezamantul social „Izvorul Tamaduirii” din Oarda de Jos organizeaza vineri, 7 decembrie, un spectacol cu prilejul Zilei de Sfantul Nicolae. Evenimentul se va desfașura ... The post Spectacol al beneficiarilor Așezamantului social „Izvorul Tamaduirii” din Oarda de Jos, la Universitatea din Alba Iulia…

- Balul Bobocilor 2018, organizat de elevii de la Colegiul Național „HCC” din Alba Iulia, s-a desfașurat astazi, 16 noiembrie 2018, la Casa de Cultura a Sindicatelor. Bobocii de la „HCC” au trebuit sa țina cont, in modul de prezentare, vestimentație, atitudine, comportament, de tema balului „Personalitați…

- Pentru ca au condus mopedul fara permis si neinmatriculat, doi barbati, unul din Alba Iulia si unul din Cetatea de Balta sunt acum cercetati de politisti * Politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe raza localitatii Ghirbom, comuna Berghin duminica, 4 noiembrie 2018, in…