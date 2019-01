Stiri pe aceeasi tema

- Al doilea model pe care Ford îl va produce la Craiova ar putea fi un SUV pe nume Puma, scrie publicația Automotive News care citeaza o companie franceza. În prezent, Ford produce aproape 600 de mașini EcoSport pe zi la Craiova și va adauga un al doilea model la final de 2019. Cu doua modele…

- Vicepresedintele Consiliului italian, Luigi Di Maio, a indemnat luni „Vestele galbene“ sa nu se predea, apreciind ca o noua Europa se naste. Mesajul a fost sustinut de partenerul sau la guvernare, Matteo Salvini, liderul formatiunii de extrema-dreapta Liga.

- Prezentat la Salonul Auto de la Geneva din 2018, Lexus UX este cel mai nou SUV din gama constructorului japonez și beneficiaza de un nou motor de 2.0 litri, dar și de o versiune hibrida de 176 de cai putere cu tracțiune integrala. Livrarile lui Lexus UX in Europa au inceput in luna octombrie 2018, la…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat sambata ca tara sa va introduce o taxa asupra gigantilor din domeniul digital, dupa ce Franta a comunicat aplicarea unei masuri similare de la 1 ianuarie si in contextul discutiilor privind adoptarea unei taxe pe economia digitala la nivelul Uniunii Europene,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat sambata 'violenta disproportionata' cu care au actionat, in opinia lui, autoritatile franceze impotriva 'vestelor galbene', transmite AFP si dpa. 'Dezordinea domneste pe strazile din numeroase tari europene, incepand cu Parisul. Televiziunile, jurnalele…

- Dar și cu o „combinata nordica” - Suedia, Norvegia, Feroe Nationala Romaniei va juca in grupa F in preliminariile pentru Campionatul European din 2020, impotriva selectionatelor Spaniei, Suediei, Norvegiei, Insulelor Feroe si Maltei. Grupa A: Anglia, Cehia, Bulgaria, Muntenegru, Kosovo Grupa B: Portugalia,…

- Cele mai bune documentare si emisiuni realizate de jurnalisti din sase tari din Europa de Est au fost premiate aseara la Chisinau. Diversitatea culturala este elementul care a definit concursul. Au fost prezentate subiecte din domeniul social, filme de fictiune sau de divertisment.

- O noua descoperire de gaze in Oltenia confirma oportunitati in proximitatea zacamintelor existente OMV Petrom S.A. OMV Petrom , cea mai mare companie de energie din Europa de Sud Est, a descoperit noi resurse in imediata apropiere a infrastructurii existente in judetul Valcea, Oltenia, transmite Bursa…